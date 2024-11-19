Syncron 委任 Claire Rychlewski 為營收總監，加快在欣榮發展的售後服務生命週期管理市場中的營收增長

斯德哥爾摩2024年11月19日 /美通社/ -- 售後服務生命週期管理 (SLM) 解決方案領先供應商 Syncron 今天宣佈 Claire Rychlewski 加入 Syncron 執行領導團隊，擔任營收總監 (CRO)。Claire 將領導公司銷售、客戶成功、營銷和戰略合作夥伴關係的各個方面。

Syncron 行政總裁 Fritz Neumeyer 表示：「隨著 Syncron 繼續為設備製造商提供全方位的操作平台，滿足其整個服務生命週期需求，我欣然歡迎 Claire 加入我們的領導團隊。隨著我們持續運用 AI 技術推動客戶的售後市場和服務轉型，Claire 在建立世界級全球銷售和戰略客戶管理組織方面的豐富經驗，將為 Syncron 帶來強大的助力。」

Syncron 營收總監 Claire Rychlewski

Claire 是一位資深科技產業高管，擁有逾二十年經驗，專長於領導跨越汽車、製藥、消費品、航空航天與國防以及製造業等多元產業的團隊，並以「客戶為中心」，成功推動業務成長。

此前，她擔任 Kinaxis 銷售總監，領導銷售、商業顧問和行業實踐團隊，在此期間，Kinaxis 的業務實現了顯著增長。她致力於建立強大的多元化團隊和合作夥伴關係，以期為客戶和供應鏈工作的從業者帶來真正的業務影響。在 2018 年加入 Kinaxis 之前，Claire 在 GT Nexus 和 Oracle 擔任了多個高管職位。

Claire 對她在 Syncron 的新職位評論說：「過去十年在供應鏈領域的工作經歷使我深切感受到，打通各個獨立部門之間的壁壘，對於提升股東價值具有極其重要的意義。加入 Syncron 提供了一個絕佳的機會，讓我們共同利用 SLM 平台，引領售後市場的革新。Syncron 將其享譽盛名的專業知識與前沿的 AI 技術相結合，有望徹底改變製造商的認知，並挖掘出數據為客戶和企業收益所蘊藏的巨大潛力。」

Claire 來自英格蘭，現住在法國南特。她擁有曼徹斯特大學經濟/政治/會計榮譽文學士學位，並獲劍橋大學可持續發展領導研究所頒發的研究生證書。除了可持續發展之外，Claire 對工作場所的多樣性、科技女性和 STEM 教育充滿熱情。

關於 Syncron：

Syncron 透過優化售後市場的盈利能力、提升客戶忠誠度並促進服務化轉型，協助製造商與分銷商在嶄新的服務經濟中取得更大的商業成功。Syncron 將所有售後服務與其服務生命週期管理 (SLM) 平台緊密整合，透過提供卓越的售後服務體驗，協助企業實現差異化，並驅動營收顯著增長。Syncron 是 AI/ML 驅動的售後服務生命週期管理 SaaS 解決方案的全球最大私營企業，深受全球頂級品牌的信賴。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.syncron.com。

SOURCE Syncron