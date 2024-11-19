Syncron 委任 Claire Rychlewski 為營收總監，加快在欣榮發展的售後服務生命週期管理市場中的營收增長
新聞提供者Syncron
19 11月, 2024, 23:58 CST
斯德哥爾摩2024年11月19日 /美通社/ -- 售後服務生命週期管理 (SLM) 解決方案領先供應商 Syncron 今天宣佈 Claire Rychlewski 加入 Syncron 執行領導團隊，擔任營收總監 (CRO)。Claire 將領導公司銷售、客戶成功、營銷和戰略合作夥伴關係的各個方面。
Syncron 行政總裁 Fritz Neumeyer 表示：「隨著 Syncron 繼續為設備製造商提供全方位的操作平台，滿足其整個服務生命週期需求，我欣然歡迎 Claire 加入我們的領導團隊。隨著我們持續運用 AI 技術推動客戶的售後市場和服務轉型，Claire 在建立世界級全球銷售和戰略客戶管理組織方面的豐富經驗，將為 Syncron 帶來強大的助力。」
Claire 是一位資深科技產業高管，擁有逾二十年經驗，專長於領導跨越汽車、製藥、消費品、航空航天與國防以及製造業等多元產業的團隊，並以「客戶為中心」，成功推動業務成長。
此前，她擔任 Kinaxis 銷售總監，領導銷售、商業顧問和行業實踐團隊，在此期間，Kinaxis 的業務實現了顯著增長。她致力於建立強大的多元化團隊和合作夥伴關係，以期為客戶和供應鏈工作的從業者帶來真正的業務影響。在 2018 年加入 Kinaxis 之前，Claire 在 GT Nexus 和 Oracle 擔任了多個高管職位。
Claire 對她在 Syncron 的新職位評論說：「過去十年在供應鏈領域的工作經歷使我深切感受到，打通各個獨立部門之間的壁壘，對於提升股東價值具有極其重要的意義。加入 Syncron 提供了一個絕佳的機會，讓我們共同利用 SLM 平台，引領售後市場的革新。Syncron 將其享譽盛名的專業知識與前沿的 AI 技術相結合，有望徹底改變製造商的認知，並挖掘出數據為客戶和企業收益所蘊藏的巨大潛力。」
Claire 來自英格蘭，現住在法國南特。她擁有曼徹斯特大學經濟/政治/會計榮譽文學士學位，並獲劍橋大學可持續發展領導研究所頒發的研究生證書。除了可持續發展之外，Claire 對工作場所的多樣性、科技女性和 STEM 教育充滿熱情。
關於 Syncron：
Syncron 透過優化售後市場的盈利能力、提升客戶忠誠度並促進服務化轉型，協助製造商與分銷商在嶄新的服務經濟中取得更大的商業成功。Syncron 將所有售後服務與其服務生命週期管理 (SLM) 平台緊密整合，透過提供卓越的售後服務體驗，協助企業實現差異化，並驅動營收顯著增長。Syncron 是 AI/ML 驅動的售後服務生命週期管理 SaaS 解決方案的全球最大私營企業，深受全球頂級品牌的信賴。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.syncron.com。
SOURCE Syncron
分享這篇文章