更多觸及，更多創新：Syncron 的 Connected Service Experience 現已登陸 AWS Marketplace

改良高價值、複雜資產和設備的售後市場和售後服務

斯德哥爾摩2024年7月19日 /美通社/ -- 領先的智慧型服務生命週期管理解決方案供應商 Syncron 欣然宣布，其 Connected Service Experience (CSX) 雲端平台現已登陸 AWS Marketplace。AWS 的廣泛覆蓋範圍讓 Syncron 能夠將其創新解決方案提供給更廣泛的全球客戶群。隨著 Syncron 在 AWS 基礎架構上執行，且 Syncron 的大部分客戶已有使用 AWS，資料整合得以順利進行，並為這些客戶帶來重大價值。Syncron 的平台讓客戶能夠直接導入其數據以進行進階分析，從而為整個服務生命週期提供端對端的可視性和控制權。這會使公司更容易採用和擴展新的售後市場策略和高利潤的商業模式（例如設備即服務），幫助他們在市場中脫穎而出，以實現長期增長。

Syncron CSX 是一款先進的 AI 和 ML 驅動可擴展解決方案，可幫助高價值資產和設備的製造商、分銷商和經銷商改良其服務生命週期管理 (SLM) 策略。這包括全球領先的零件定價、零件庫存和經銷商零件規劃能力，以及高效的保養、維修和技術人員培訓管理。它可以增加收入、降低成本並提高營運效率，因此非常適合需要全面服務管理和客戶服務的行業，例如汽車、建築、工業設備、礦業、農業等。

提高客戶滿意度並實現製造業服務化

在過去三年，Syncron 成功拓展其合作夥伴網絡，藉此擴大覆蓋範圍並增強服務。Syncron 行銷總監 Claudine Bianchi 表示：「作為專注於改善複雜行業售後市場績效的專家，我們在幫助客戶改變其服務生命週期管理方面擁有獨特的優勢。Syncron 能夠以獨特的方式連接和同步售後市場營運的各個層面，在各個服務領域之間創造出強大的協同效應。與 AWS 合作讓我們能夠擴大解決方案的規模，並加速向客戶提供新的資料驅動創新。透過利用我們的 CSX 平台，公司可以大規模地發揮其數據的深厚價值，將數據驅動的智能引入其售後市場業務的每個角落。」

目前，有超過 4,000 家獨立軟件供應商 (ISV) 列於 AWS Marketplace 上，有超過 250 萬個活躍訂閱和 300,000 個活躍客戶。

數據網絡推動 Syncron 創新

Syncron 與 AWS 的關係的另一方面是提供先進的資料處理技術，例如 Data Mesh。Syncron 使用這些技術有效地組織數據，為客戶生成預測性和規範性建議，從而創造出強大的新服務和跨服務線的協同效應。這種全面的方法對客戶帶來的好處是透過降低成本、提高利潤率，以為每一個客戶提供卓越的服務體驗，藉此將投資回報率 (ROI) 提高高達 50 倍。

關於 Syncron

Syncron 透過改善售後市場的獲利能力、提高客戶忠誠度，和實現向服務驅動型業務模式的轉型，協助一流製造商和分銷商充分利用世界新型服務經濟。我們的解決方案透過 Syncron 的 Connected Service Experience (CSX) 平台提供，憑藉卓越的售後服務體驗，為客戶帶來差異化競爭優勢，同時推動收入和大幅改善利潤。Syncron 深受多個世界頂級品牌信賴 ，也因此成為智能服務生命週期管理 SaaS 解決方案領域首屈一指的私人企業及全球領導者。如欲進一步了解，請瀏覽 syncron.com。

SOURCE Syncron