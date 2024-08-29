全球系統無預警停機！Synology 提出資料韌性五大要素，強化災害復原計劃

面臨系統隨時中斷可能性，首先確保備份管理易用性

儘管類似事件發生後，供應商多會立刻提供補救措施，但 Synology 看到過往在類似的停機狀況中，經常需 IT 人員手動逐一操作、重啟系統，這就會無可避免地拉長組織的 RTO（最短復原時間目標）。一旦企業 RTO 過長、無法迅速解決營運中斷問題，就會引發多種負面影響，如生產力下降、財務損失、合規風險，甚至可能嚴重損害企業聲譽，進而導致客戶流失。

Synology 認為企業可從中學習兩大要點：第一，組織必須認知到任何系統都有故障的可能性；其次，企業建置基礎架構時，在災害復原計劃上考量大多不夠完整，導致遇上突發事故恐無所適從。

事實上，當前多數組織確實都具備基本資料備份意識，Synology 建議要做到最小化業務中斷對企業所造成的負面影響，還有兩個方向可以持續努力。首先是重新檢視當前的資料備份解決方案，是不是能滿足事發當下盡速還原的需求，這便涉及到該解決方案的易用性，包含是否提供單一且集中管理介面、能否隨時還原跨站點的備份資料等，都會大幅影響 IT 人員日常維護，還有即時復原的效率。

光有備份還不夠，參考五大面向檢視災害復原策略完整性

有了完善的資料復原工具之後，Synology 接續呼籲組織還應參考以下五大要點，列入災害復原計劃當中：

1. 全面且定期的備份：現今企業營運或開發時，通常會跨足多個平台或工具。當某些工作負載被忽略或未被保護到，突然停機或無法運作時仍有可能影響整體企業營運。因此，企業規劃備份時，不能允許有任何資料孤立存在，務必將各種來源、裝置都納入規劃中並且定期執行備份。

2. 定期進行還原演練：由於組織不會知道何時會遭遇設備故障、系統癱瘓，所以必須持續測試、演練備份資料的可還原性，同時檢查還原計劃的有效性和可操作性，若察覺到漏洞就要立即修復，災難實際發生時才能順利重啟營運。

3. 即時虛擬機還原：當企業不幸遭遇逢意外，首要目標就是確保營運不中斷。為了最小化停機時間，建議應透過虛擬化方式即時掛載服務，以最快速度回復營運。

4. 跨平台還原：組織必須確保備份環境，具備跨平台還原的能力，當單一平台出現狀況，企業便可選擇將服務還原到不同平台上，分散還原所面臨的風險。

5. 異地備份與異地還原能力：除了擁有一份本地端的備份，企業還會需要位於異地的備份，藉此分散風險。舉例來說，若企業採用雲端服務，且同時有做好雲端異地備份的話，就能透過異地站點重啟服務，最小化企業停機的風險。

Synology 備份產品執行副總劉家宇最後提醒，備份是達成資料韌性的關鍵，更是確保企業成功數位轉型重要的一環。借鏡此次事件，組織需更加重視備份與還原策略，並投資全面的備份與災難復原解決方案，建立健全系統並定期測試和更新，才能在面對突發事件時迅速恢復系統，確保業務持續性。

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SOURCE Synology 群暉科技