反思美國醫療業資安事件，Synology ActiveProtect 為企業確保 100% 資料韌性

勒索軟體再進化，不只癱瘓營運更要斷絕後路

現代化的勒索軟體早已不是正面破門的暴力份子，更像是一群極具耐心的專業竊賊，透過三個階段瓦解組織的防線：

第一階段：潛伏與偽裝

駭客會利用合法的遠端工具潛入組織系統，並將所有行為偽裝成正常的 IT 管理活動，藉此觀察員工以及蒐集帳號密碼、憑證等機敏資訊，確保取得最高權限，且後續行動都不會觸發任何警報。

第二階段：偵察與斷後

在上個階段取得的權限，便能幫助駭客摸透組織所有的資料架構。這當中當然包含備份系統，因為一旦封死企業的復原退路，受害者如果想要救回資料，唯一選項就只剩下支付贖金。

第三階段：解構與癱瘓

駭客不只會加密或刪除備份檔案，更會一一關掉組織的防毒軟體等各項防禦措施，最後才會執行重頭戲，例如瞬間強制關閉所有運作中的虛擬主機，並徹底加密檔案。此時企業已經失去可以乾淨復原的資料，營運就會陷入停擺。

ActiveProtect 四大安全策略，協助企業徹底防禦資安攻擊

當惡意攻擊的手法持續進化，企業的防禦策略也不能停在原地，尤其要解決備份系統也成為勒索軟體鎖定目標的問題。Synology 備份專用一體機 ActiveProtect 作為軟硬整合的資料保護解決方案，不只能滿足多元的備份情境，更聚焦備份服務本身的安全性，利用四大策略，確保這最後一道防線能成功抵禦外部威脅。

策略一：不可竄改機制防止任意刪改

ActiveProtect 提供一讀多寫（WORM） 機制與版本鎖定功能，確保備份資料在保留期間內，就算駭客取得最高管理權限，同樣無法隨意修改或刪除。

策略二：離線備份防範橫向移動攻擊

當駭客已經摸透資料保護架構，即使組織擁有多台備份伺服器，也不一定能留下可用的備份副本，此時 ActiveProtect 內建的實體/邏輯隔離技術就能派上用場。當資料複製到異地裝置時，系統僅允許指定來源傳送，備份完成後還會自動關閉網卡或連線，等於將備份副本放置在獨立且安全的區塊。

策略三：便於驗證以免還原到「遭感染」的備份資料

ActiveProtect 提供自動化沙盒驗證機制，IT 人員可先在隔離環境中，啟動備份檔並透過來源端環境中的防毒軟體測試，確認資料完整且無潛伏病毒後再執行還原，避免二次感染。

策略四：即時還原加速重返營運

當核心系統（如醫療 HIS）遭加密癱瘓時，無需等待漫長的資料搬移。透過 ActiveProtect，IT 人員可直接從管理介面掛載備份檔、重啟系統並立即恢復運作，大幅縮短停機時間。

面對日益複雜的資安威脅，企業建立起多層次的防禦架構之外，更要確保每個環節是否足夠安全，肩負營運不中斷責任的備份系統，更該具備不可竄改、離線備份、簡易驗證等功能，才能做好備份，又保證正確還原，協助企業無懼外部攻擊，並有信心能迅速重返營運。

SOURCE Synology 群暉科技