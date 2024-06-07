Synology ActiveProtect 再定義企業資料保護，以卓越效能、極簡管理全方位提升營運韌性

身為全球領先的資料管理廠商，Synology 對此提出全新的資料保護解決方案：專為企業備份打造的 ActiveProtect 一體機，搭載專用作業系統，滿足備份、去重複化、加密複寫與即時還原等機制，並從實務上三大挑戰切入，帶來適用多樣化部署需求與規模的資料保護服務。

無需自行拼湊軟硬體，預先配置提供最佳效能

劉家宇觀察多數市場既有解決方案，都需 IT 人員自行拼組軟硬體，這會產生的最大疑慮在於無法確保符合組織所需的功能與效能。他舉例如果企業選用備份軟體，想要以不可竄改型式進行備份，後續還要透過去重複化機制，減少儲存空間需求，通常就得搭配不同品牌的雲地解決方案才能做到，除了得事前研究透徹該軟體要求的規格，更得和多間供應商來回溝通。

相反於自行組裝的不確定性，ActiveProtect 經過 Synology 內部嚴謹的測試之後，直接提供預先配置完畢的資料保護方案。Synology 備份產品資深經理李文誦指出，軟硬高度整合之下，才能夠做到最佳化儲存空間配置，以及資料重新排序、映像檔層級資料處理等提升系統效率的技術，並將來源端資料去重複化、不可竄改加密等功能，都內建於解決方案當中，等於強化處理效能的同時，更顯著減輕 IT 人員事前所需投入的心力。

單一介面監控、操作整體架構，大幅降低管理資源

下一個要解決的挑戰是幫助 IT 人員花最少時間，部署最完整的資料保護架構。ActiveProtect 無須繁瑣部署步驟，從初次設定到開始備份資料，15 分鐘內即可完成。之所以能如此迅速，是因為 ActiveProtect 為一體機型式，並可攤平組織中所有工作負載，IT 人員只要根據資料屬性、重要程度等，以高度自定義的備份原則管理即可。

劉家宇表示，像組織的金流系統、客戶資料和高階主管電腦資料，對公司順暢營運都同等重要，此時就能以一致的備份頻率、異地複寫等原則，保護這些跨平台資料。未來若新增同樣優先層級的來源端，亦能輕鬆選用此備份原則加速資料保護設定。

考量企業擁有眾多來源端、備份伺服器，ActiveProtect 簡化資料保護流程時所提供的另一個優勢，是藉由單一管理入口，集中監控和管理所有的備份架構，IT 人員得以看到本地、異地甚至是雲端的備份資料情形，亦可直接操作，像是從將複寫至雲端的資料，還原到分公司的營運站點，不需切換其餘平台，享受更加順暢與簡單的資料保護流程。

以多道去重複化機制搭配資料分層，解決儲存成本負擔

面對資料量快速成長、稽核需求增加，企業需長期保留更多資料，劉家宇指出儲存成本確實是一項不可忽視的負擔，IT 人員只能優先保護重要層級較高的資料，卻代表組織仍存有保護缺口，依然有機會演變為危及營運的資安風險。「為了協助企業最大化可以保護的資料範圍，研發團隊設計了許多提升儲存擴充性的功能。」李文誦說明，多層次的資料去重複化技術就是 ActiveProtect 其中一項機制。

他以備份員工電腦解釋，ActiveProtect 第一關在來源端、也就是電腦上，便會比對備份伺服器中相同類型來源的資料，只傳輸異動或不同的檔案，最高可省去 99% 傳輸流量；進入備份伺服器之後，再與跨平台、如來自虛擬伺服器等資料執行全域去重複化，留下真正有差異的資料，最後當多台備份伺服器要統一複寫至異地時，還能跨站點去重複化，為企業的儲存空間和傳輸頻寬精打細算，平均節省 50% 以上儲存空間用量。

另外，企業還能自定義規則做到資料分層（Tiering），將存放了指定天數以上的資料，從運算成本較為昂貴的伺服器，轉至高可擴充性且單位儲存成本較低的備份儲存目的地，未來也能自單一管理介面隨時取回資料，進一步降低儲存成本，綜合這兩項技術，將替組織創造成本效益最高的資料保護架構。

劉家宇總結，ActiveProtect 是完全從客戶需求面出發的新一代資料保護解決方案，它將能為企業帶來極簡管理、卓越效能的體驗，並解決過往自行拼湊、管理不易且儲存成本高昂的挑戰，在面對日益嚴峻的惡意攻擊之下，幫助組織從容應對各項資安風險、大幅提升營運韌性。

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SOURCE Synology 群暉科技