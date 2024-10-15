Syntax Systems 收購 Argon Supply Chain Solutions

將同級最佳的 SAP® 數碼供應鏈功能，加入其以業界為中心的企業雲端解決方案套件

蒙特利爾2024年10月16日 /美通社/ -- 全球領先的雲端應用實施與管理技術解決方案和服務供應商 Syntax Systems 宣佈收購了 Argon Supply Chain Solutions，一間專門提供倉儲管理和供應鏈最佳化解決方案的公司，也是 SAP® 的金牌合作拍檔。Argon 透過在英國和南非的業務，為全球不斷增長的跨國客戶提供服務。

Syntax 全球行政總裁 Christian Primeau 表示：「透過與 SAP 的合作關係，Argon 團隊以其市場領先知識和卓越的數碼供應鏈而聞名。藉著歡迎 Argon 團隊加入不斷成長的 Syntax 系列，我們正在擴大能力，並在核心業界的垂直領域中植入關鍵組件。我們一起擴大服務和覆蓋範圍，以更好地為各自的客戶提供完整的實施生命週期支援，為物流執行提供更好的服務。」

作為 Syntax 的一部分，Argon 將擁有額外資源，以擴大我們在新市場和業界垂直領域的覆蓋範圍。在過去一起工作之後，我相信彼此的文化能互相共融；這不斷成長的一流能力，將同樣造福我們的員工和各自的客戶。Argon 共同創辦人 Peter Kerr 和 David Webb 表示：「我們共同處於更有利的位置，以進一步為不斷增長的國際客戶群改進營運績效，延續我們的使命。」

「Novacap 非常榮幸能夠支持 Syntax 收購 Argon。作為認真的合作拍檔，我們致力於提升 Syntax 在 SAP 生態系統、應用程式管理和雲端服務領域的領導地位。加入 Argon的團隊和能力，將有助於在消費產品和商品、零售、製造業、批發和分銷、採礦和生命科學垂直領域的更多企業賦能力。」Novacap 資深合夥人 Ted Mocarski 表示。

Syntax 為北美著名私募股權公司 Novacap 的 TMT VI 基金所投資的公司之一。自 Syntax 與 Novacap 合作以來，Argon 是第七項附加收購。

Syntax 簡介

Syntax 提供全面的技術解決方案和值得信賴的專業、諮詢和應用程式管理服務，為企業在雲端中的關鍵任務應用程式提供支援。Syntax 擁有 50 年的經驗，全球客戶超過 800 名，在安全的私人、公共、混合式或多雲環境中實作和管理多重 ERP 部署方面，擁有深厚的專業知識。Syntax 與 SAP、Oracle、JD Edwards、AWS、微軟和其他全球技術領導者合作，確保客戶的應用程式順暢、安全，並處於企業技術創新的最前線。請前往 www.syntax.com 了解有關 Syntax 的更多信息，或在 LinkedIn 上關注 Syntax。

Argon SCS 簡介

Argon SCS (Pty) Ltd 是一間總部位於英國和南非的 SAP 服務供應商，成立於 2011 年，專注於提供倉庫和庫存管理解決方案。Argon 成功實施的倉庫項目超過 100 多個，已成為具有成本效益和高效的供應鏈項目的領導者。Argon 在消費產品和商品、製造、批發和分銷以及生命科學行業方面擁有豐富的經驗，因此在供應鏈執行領域中擁有適應性的跨產業知識。有關更多資訊，請前往 https://argonscs.com。

Novacap 簡介

Novacap 是北美領先的私募股權投資者，也是加拿大最經驗豐富的私募股權公司之一。Novacap 成立於 1981 年，與具有遠見的企業家合作，專注於科技、工業、金融服務和數碼基礎設施四個核心行業的中型市場公司。Novacap 結合深厚的特定領域專業知識，加上卓越的策略和營運能力，與企業家和管理團隊合作。自成立以來，此公司已在 250 多間公司進行主要和附加投資。Novacap 在蒙特利爾、多倫多和紐約的辦事處管理的資產達 80 億加元，並擁有超過 110 名員工，包括 65 多名投資專業人員。有關 Novacap 的更多資訊，請瀏覽：www.novacap.ca。

聯絡方式：[email protected]

SOURCE Syntax