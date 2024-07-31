Taboola 台灣首度榮獲 2024 Great Place To Work® 卓越職場認證
31 7月, 2024, 13:11 CST
台北2024年7月31日 /美通社/ -- 全球最大的原生廣告平台 Taboola ，宣布 Taboola 台灣榮獲 2024 年《Great Place to Work®》卓越職場認證。Taboola 自 2021 年在台設立台灣辦公室與亞太區唯一研發中心後，多年來扎根台灣、招募卓越人才，今年首度獲得 2024 年《Great Place to Work®》卓越職場認證，更顯示 Taboola 台灣對員工重視與人才培育的承諾。
卓越職場研究機構《Great Place to Work®》是全球公認的職場文化、員工體驗和領導行為權威機構，每年有來自 60 個國家、超過 10,000 家公司參與卓越職場認證評鑑。在 2024 年《Great Place to Work®》的認證評鑑中：
- 高達 97％ 的員工認為 Taboola 提供一個確保員工人身安全的工作場所。
- 高達 94% 的員工認為管理層在經營企業方面表現卓越。
- 高達 94% 的員工認為無論性別如何，在 Taboola 每個人都受到公平對待。
- 高達 85% 的員工認為自己感到在 Taboola 能夠發揮重要作用。
- 高達 85% 的員工認為這是一個充滿樂趣的工作場所。
Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「這是《Great Place to Work®》對 Taboola 台灣的極大肯定。我們的企業文化和員工才是我們真正的創新所在——因為其他一切都可能被模仿。我為 Taboola 的員工們感到無比自豪，他們勤奮工作、相互協作，每天都致力成為更好的自己。」
Taboola 台灣業務總經理楊懿純表示，Taboola 對於員工工作環境的重視不僅聚焦於硬體及福利，我們更重視每個人在職場的價值，從性別平等、女權到身心平衡，希望能讓每個人都知道自己是最重要的資產。
SOURCE Taboola
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