Taboola 台灣首度榮獲 2024 Great Place To Work® 卓越職場認證

高達 97％ 的員工認為 Taboola 提供一個確保員工人身安全的工作場所。

高達 94% 的員工認為管理層在經營企業方面表現卓越。

高達 94% 的員工認為無論性別如何，在 Taboola 每個人都受到公平對待。

高達 85% 的員工認為自己感到在 Taboola 能夠發揮重要作用。

高達 85% 的員工認為這是一個充滿樂趣的工作場所。

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「這是《Great Place to Work®》對 Taboola 台灣的極大肯定。我們的企業文化和員工才是我們真正的創新所在——因為其他一切都可能被模仿。我為 Taboola 的員工們感到無比自豪，他們勤奮工作、相互協作，每天都致力成為更好的自己。」

Taboola 台灣業務總經理楊懿純表示，Taboola 對於員工工作環境的重視不僅聚焦於硬體及福利，我們更重視每個人在職場的價值，從性別平等、女權到身心平衡，希望能讓每個人都知道自己是最重要的資產。

SOURCE Taboola