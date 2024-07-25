Taboola 推出先進 AI 驅動技術 Taboola for Audience

Taboola 已在全球為先行採用的新聞媒體網站帶來了近 10% 的流量增長。目前在台灣，知名新聞媒體平台如聯合新聞網與 TVBS 也已採用 Taboola for Audience 的功能。對許多媒體網站而言，Taboola for Audience 是僅次於社群媒體和搜索引擎的最大流量來源。

Taboola for Audience 是業界首創的服務，透過先進的個性化技術與洞察，幫助媒體平台吸引和留住讀者。這些尖端技術和趨勢洞察源於 Taboola 每日超過6億的活躍用戶與全球廣大的覆蓋率，其中涵蓋Taboola 旗下產品 Taboola News 與指標性行動裝置製造商的深度合作。

Taboola for Audience 將人工智慧的個性化技術整合為一致的受眾開發平台，該平台包含以下特點：

獨家的受眾導流技術： 例如來自與 Android 設備製造商（OEM）的合作關係、新聞集結平台、個性化通知等，以及任何可接觸到目標受眾的地方。

例如來自與 Android 設備製造商（OEM）的合作關係、新聞集結平台、個性化通知等，以及任何可接觸到目標受眾的地方。 網站內部 的個性化編輯連結： 在網站上，可從文章頁面到首頁進一步整合編輯團隊的觀點與 AI 技術服務。

在網站上，可從文章頁面到首頁進一步整合編輯團隊的觀點與 AI 技術服務。 實用的讀者洞察：編輯團隊和營運團隊可以得到即時的讀者數據，進而制定內容優化策略，為網站帶來新的忠實受眾。

「媒體產業正面臨一個新時代，大型科技公司突然的決策和消費者行為的轉變，使得生存變得更加困難。」 Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「像 Google 這樣的產業巨頭正在改變搜尋規則，使得媒體業者更難透過搜尋的自然排名來曝光內容，同時，生成式 AI 搜尋的方式也為網站流量帶來另一道阻礙。而社群平台如 Meta 也關閉了應用程式中的新聞專用入口。如今，媒體業者需要適當的技術來應對這些變化，也需要持續尋求解法以找到讀者、擴大讀者、留住讀者。Taboola for Audience 為媒體業者提供了一項解決方案，透過多年來與新聞媒體成功合作所累積深厚的AI技術，能幫助新聞媒體在這個新時代中成長茁壯。」

「在我們所有的新聞網站上提供更個人化的體驗至關重要。」Grey Media 資深管理副總裁兼首席數位長 Mike Braun 表示：「透過 Taboola ，我們能夠真正以讀者至上的角度，為我們的網站進行個性化設定，提供更多能引起讀者共鳴的內容，進而提高讀者互動。Taboola 的受眾技術讓我們能夠以更具意義的方式與讀者建立聯繫。」

《獨立報》 ( The Independent ) 執行長 Christian Broughton 表示：「 Taboola 一直是真切幫助我們成長的戰略夥伴。深化讀者互動其實沒有『放諸四海皆準』的方法，而 Taboola 多元協助我們賦能首頁關鍵版位、促進站內不同文章與區塊間的導流，並提供大量實用的讀者數據與洞察。此外，他們與我們編輯團隊並肩合作，如此可貴的夥伴關係，正是我們共享成功的獨特基石。」

SOURCE Taboola