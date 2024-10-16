Taboola 推出業界領先的生成式 AI 助理「Abby」賦能廣告主透過「與 Abby 對話」，即可建立與管理廣告活動

香港2024年10月16日 /美通社/ -- 全球領先的內容推薦平台 Taboola，今日宣布推出業界領先的科技：生成式 AI 助理 「Abby」，此 AI 助理能賦能廣告主建立與管理廣告活動，即使沒有廣告專業技能，亦能輕易上手。

根據數據顯示，近 91% 的廣告主已經在使用或考慮應用生成式 AI 技術。由於廣告主希望提升效率、帶動更多銷售並提高投資報酬率，生成式 AI 的採用率近來劇增；此外更有 81% 的廣告主認為，這項技術可以提高公司的銷售業績。

「Abby」是一款專為廣告主打造的先進 AI 助理，藉由對話方式，提供廣告主建立和啟動廣告活動等設定的相關建議，包括預算設置、廣告投放設定、廣告素材設計與優化等。

奠基於 Taboola 積累超過十年的廣告成功數據，「Abby」能協助廣告主僅用數分鐘的時間，有效讓廣告在優質且可信賴的新聞媒體網站發布，這些新聞媒體網站每天能觸及超過 6 億名活躍用戶。

在測試中，透過 「Abby」 建立的廣告活動上線速度，比起手動設置更是快了 75%。

「Abby」 協助建立並管理廣告主的所有媒體計劃，透過簡單的問題提示，可自動生成基於各種行銷目標的媒體計劃。廣告主應用時可以鎖定各種目標，例如提升銷量、提高品牌知名度或開發潛在客戶，並能靈活分配桌機介面和行動裝置介面的廣告預算。

「Abby」 也提供先進的 AI 生成廣告素材功能，讓廣告主能使用相同的對話式方法來建立和編輯圖片。無需任何圖片編輯軟體或專業知識，廣告主即可編輯背景及行動呼籲 (CTA)，並打造相關的廣告標語。

「Abby 重新定義了廣告主的可能性，讓所有廣告主都能更輕鬆、更快速地建立廣告活動，」Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示。「Abby 讓廣告變得更普及和便捷，讓每個使用者在設置他們的廣告活動時，都像是在與資深廣告專家對話。廣告主可以用簡單的語言與 Abby 對話，並放手讓它作為廣告活動的專家。Abby 將最尖端的生成式 AI 應用技術、Taboola 獨特的數據，和最實用的策略整合在一起，以幫助廣告主成功。我們不斷致力於讓廣告主透過 Taboola 獲取成功。在這條路上，我們又往前邁進了一步。」

SOURCE Taboola