Taboola 推出 Taboola Select 賦能大型廣告主於全球最受信賴的媒體精選版位投放效果廣告

廣告主可在高能見度的廣告環境中運用獨立且確保品牌安全的廣告版位

包括 Yahoo 、 Business Insider 、 The Associated Press 等優質媒體平台

香港2024年4月25日 /美通社/ -- 全球領先的內容推薦平台 Taboola 宣布推出 Taboola Select ，一項專為大型廣告主設立的全新服務，此項服務應用於 Taboola 精選的優質新聞媒體合作夥伴。目前 Taboola Select 在美國、英國、法國、德國、奧地利、瑞士，以及澳洲市場可先行採用。

Taboola Select 為 Taboola 首次提供大型廣告主於美國媒體平台中僅佔 15% 的頂尖精選廣告版位投放效果廣告。 Taboola Select 讓廣告主可透過 Yahoo 、 Business Insider 、 The Associated Press 等優質媒體平台，與其數百萬日活躍用戶建立關係，這些廣告版位能見度高，可以確保品牌安全，且是從高度可信的新聞媒體內容中精選而出。

Taboola Select 讓廣告主可在專業的新聞媒體網站中進行廣告投放，包括首頁、文章中段以及名為 Featured Placements 的新版位，近達全版面的高靈活應用。

選擇 Taboola Select 進行廣告的品牌，可應用每次點擊成本 (CPC) 的競價優勢，並整合應用 Taboola 的 AI 人工智慧技術，包括成效卓越的最大化轉換( Maximize Conversions )，此項科技可將每次行動成本( CPA/Cost Per Acquisition ) 平均降低 15％ 。

「Taboola 正於全球最受信賴的發布平台上，提供廣告主所需的廣告版位，並接觸消費者，這正是廣告主真正需要的，」Taboola 執行⻑暨創辦人辛格達（Adam Singolda）表示 ，「可靠且有效的廣告是極為重要的，因為這類廣告使品牌即使面臨逆境，也仍保有彈性並能持續推動業績。」

Taboola Select 是業界最獨特的廣告方案，供大型廣告主進行效果廣告，並能大規模的接觸到消費者。這些世界各地與 Taboola 合作的優質媒體平台，我們進行整合，並提供能確保品牌安全的廣告投放環境，這些顯著的廣告版位正是廣告主於其他平台無法取得的。」

關於Taboola

Taboola 為全球領先的內容推薦平台、開放網絡第一大廣告平台，以 AI 技術精準提供人們感興趣的資訊，擁有超過 6 億日活用戶。 Taboola 的服務平台背後由人工智慧深度運作，提供內容推薦、原生廣告、跨境電商、全行銷漏斗解決方案，尤其在效果行銷上有卓越表現。 Taboola 致力於幫助全球廣告主與新聞媒體出版業者事業成長、深化用戶參與度。

放眼全球，Taboola 與全球具指標性的數位媒體建立長期合作夥伴關係，包含 TIME 、 CNBC 、 NBC 新聞、Business Insider 、 The Independent 、 El Mundo等超過9,000 家知名新聞媒體。此外，更有超過 15,000 名廣告主與 Taboola 合作，並於品牌安全的環境中觸及超過 6 億名每日活躍用戶。 Taboola 在全球 33 個城市設有辦公室，如紐約、特拉維夫、曼谷、北京、台北、香港和深圳。

SOURCE Taboola