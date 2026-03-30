TAG航空澳門固定運營基地一舉奪魁 榮膺2026《航空國際新聞》「世界其他地區最佳FBO」

除了在整體評比類別奪冠之外，TAG航空澳門商務航空運營基地還獲得「歐洲、中東、非洲及亞太地區最高評分FBO」榮譽。總經理譚淑敏女士第四次榮獲「卓越貢獻獎」，以表彰其在領導力和服務方面始終如一的卓越表現。

TAG航空澳門商務航空運營基地在所有關鍵評估領域，涵蓋航線服務、乘客設施、飛行員設施、場地設施及客戶服務，均獲得了《航空國際新聞》讀者的高度讚譽。該基地毗鄰澳門國際機場，佔地693平方米（7,460平方英尺），配設現場海關及通關服務、茶點吧、旅客休息室、兩間可靈活組合的貴賓休息室，以及配備休息艙和淋浴設施的飛行員休息室。由19名成員組成的客戶服務團隊以精準、熱情和細緻周到而著稱。

2024年，該基地成為全球最年輕榮獲國際公務航空安全（IS-BAH）第三階段認證的設施之一，彰顯其先進的運營規範與成熟的安全文化。

"今年的成就非同尋常，"TAG航空亞洲主席楊皓然先生表示。"像TAG澳門這樣一家年輕的FBO能一舉斬獲三項AIN大獎，包括「世界其他地區最佳FBO」，充分證明了團隊的奉獻與投入。經過近二十年努力，超越了一家歷史悠久的行業龍頭，充分的體現了以赤誠之心、精準之藝和不懈之志所能企及的高度。譚淑敏女士及其團隊締造了非凡的成就，來自全球飛行員、機組人員和運營商的肯定，正是他們日復一日展現熱忱與專業精神的最佳寫照。"

關於TAG航空

擁有超過60年歷史的TAG航空，是全球私人和公務航空領域的領導者，業務遍及歐洲與亞洲，提供飛機管理、包機、維修、固定運營基地/地面服務及機組培訓等服務。

SOURCE TAG Aviation