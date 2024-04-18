Taisu Ventures宣佈投資高普(CSpro)並擔任其戰略顧問，通過證券型代幣發行(STO)推動現實世界資產(RWA)代幣化的創新和發展

Taisu Ventures管理合夥人Takashi Hayashida先生表示：「 我們很高興投資於CSpro，並作為戰略顧問推動其業務發展，從而推動證券型代幣發行領域的創新。CSpro在資產代幣化方面的專業知識，結合我們對區塊鏈技術未來的共同願景，將使我們能夠為初創企業的融資以及另類投資者和私募股權投資者的投資開闢新的可能性，包括初創企業的代幣化和私營公司的另類上市前融資途徑。」

CSpro創辦人兼行政總裁李尚信先生 (Samson) 稱：「 我們很高興Taisu Ventures能成為我們的投資者和戰略顧問。我們的使命是通過技術驅動的平台，將代幣發行商和專業投資者聚集在一起，利用RWA支持的證券型代幣的優勢，在數字資產領域探索新的可能性。我們的目標是共同重塑與RWA關聯的受監管結構性產品的格局，解鎖新的融資和投資機遇。」

CSpro是高爾街集團旗下的核心業務單位之一，旨在建立一個覆蓋全球主要金融市場、專注於建立一個STO的多國RWA代幣化、發行、分銷、投資和私募融資平台。其首個重要成就是獲得了香港分銷證券型代幣牌照，隨後將迅速把業務拓展到其他國家。

CSpro平台具有廣泛的優勢，包括：

1.一站式服務：CSpro為STO發行人提供一站式服務，包括專案管理: 代幣化流程管理、上市與發行、代幣生命週期管理、投資者關係，以及與法律合規、其他第三方專業公司和二級交易所的協調服務 。

2. 取得現實世界資產：專業投資者可以透過代幣化結構性產品獲得各種RWA，例如股票、債券、現金流、飛機、房地產、藝術品和收藏品以及其他有形資產，從而實現投資組合多元化。

3. 高效透明的交易：CSpro平台利用區塊鏈技術促進高效透明的交易，實現證券型代幣的無縫發行、交易和結算。

4. 成本效率：CSpro 為企業融資提供了另一種途徑，並以與傳統金融市場相比具有競爭力的成本為 RWA 帶來流動性。

5. 全球策略合作夥伴關係：藉着2017年推出的高爾街全球聯盟合作夥伴計劃，CSpro正在與全球領先的行業參與者建立戰略合作夥伴關係，從而開拓廣闊的機會網絡，並為投資者提供廣泛的投資選擇。

CSpro歡迎來自不同國家的戰略合作夥伴，共同加快實現其願景。CSpro現在還接受潛在STO證券型代幣發行人的申請，為專業投資者提供STO發行和分銷服務。

關於Taisu Ventures

Taisu Ventures（Taisu）是一家風險投資公司，為致力於利用區塊鏈技術構建未來的企業家提供支持。Taisu主要投資於種子期到早期階段的初創企業。Taisu不依賴於任何特定的區塊鏈技術或平台。公司團隊由在Web3業務開發和設計方面具有深厚知識和經驗的專家以及具有金融背景的專業人士組成。Taisu致力於為其所投資的公司提供各業務發展階段所需的專業知識，幫助他們實現增長和擴大規模。Taisu的使命是通過其在亞洲、美國、歐洲、非洲和中東的網絡，將企業家、工程師、投資者和行業領袖聯繫起來，為全球所有區塊鏈生態系統搭建橋樑。欲瞭解更多信息，請瀏覽：https://www.taisu.io/ 。

關於高普(CSpro)

CSpro Global Holdings Limited（高普/CSpro）旨在建立一個全球性的「 優質STO平台 」，並運營一個國際經紀商網絡，其持牌實體遍佈亞太地區、歐洲、美洲和中東。CSpro為國際市場的STO發行商提供一站式、端對端發行和分銷服務。CSpro還根據不同結構和類型的 STO 以及不同基礎資產的風險狀況和流動性，為投資者提供來自不同行業的各種優質STO投資機會。欲瞭解更多信息，請瀏覽： https://cspro.io/ 。

關於高爾街

高爾街（Coinstreet）成立於2017年，是數字資產領域屢獲殊榮的金融服務和專業咨詢公司。公司提供創新金融科技服務以及業務和運營解決方案，涵蓋四個關鍵業務領域，包括現實世界資產（RWA）代幣化/證券型代幣發行 (STO)、私人財富加密資產管理、Web3企業解決方案/非證券型代幣(NFT)以及生態系統開發與營銷。高爾街是全球首個面向代幣化資產和數字化證券領域的國際大獎TADS Awards（www.tadsawards.org）的主辦方。欲瞭解更多信息，請瀏覽：https://coinstreet.group 。

SOURCE CSpro (Hong Kong) Limited