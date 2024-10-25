Taoshi 成立新附屬公司，Glitch：具有人工智能交易策略的革命性創造財富平台

舊金山2024年10月25日 /美通社/ -- 去中心化金融領域的領導者 Taoshi 今天宣布推出 Glitch，這是一個首創的 SaaS 平台，以先進的人工智能策略，為日常個人提供自動化創富機會，為金融交易帶來革命性的改變。Glitch 專為易於使用而設計，用戶只需點擊幾下，即可將交易策略整合到其交易所和經紀帳戶中，同時在安全的非託管環境中保持對資金的完全控制權。

Taoshi 行政總裁暨創辦人 Arrash Yasavolian 表示：「Glitch 旨在通過培養更具包容性和創新的生態系統，改革傳統金融市場交易。「我們的目標是為儘可能多的人創造重大財富機會。我們致力於推動這願景，並在廣泛範圍內產生積極影響。」

Glitch 路線圖：從 Alpha 到完全啟動

Glitch 的平台目前處於封閉的 Alpha 模式，為特定的用戶群提供初始接達權限進行測試。此階段專注於收集有關用戶體驗、功能和效能的反饋。在 Alpha 版之後，計劃於 2025 年第一季初發布測試版，擴大早期採用者和合作財富經理的接達權限。基於用戶反饋的改進將確保系統穩定，隨著更多名候補名的用戶加入，預計在 2025 年第一季末完全推出。

使 Glitch 脫穎而出的元素

Glitch 提供精密的基於 AI 的交易策略，這些交易策略不需要廣泛的用戶知識或交易經驗。作為非託管平台，此平台允許用戶保持對其資金的完全控制權，同時提供用戶友好的界面，可以流暢地集成至現有的經紀和交易所帳戶中。

Glitch 的使命是通過讓大眾也能使用機構等級的交易策略，從而實現創造財富的民主化。此平台通過提供先進的人工智能 (AI) 策略（比一般機構投資人所能使用的更複雜的策略），解決個人投資者缺乏高效自動化交易解決方案的問題。其即插即用界面，讓自動化更簡單，使用者無需具備交易知識即可實施這些策略。

科技創新

精密的 AI 交易模式： 提供強大的交易策略，最佳化風險調整後的回報。

提供強大的交易策略，最佳化風險調整後的回報。 智能自動化交易： 即使交易規模龐大，也能實現有效率的訂單執行。

即使交易規模龐大，也能實現有效率的訂單執行。 增強的安全措施： 僅限交易存取帳戶，以及非託管模式，確保用戶保持對資金的控制權。

僅限交易存取帳戶，以及非託管模式，確保用戶保持對資金的控制權。 合規措施：追求 ISO 27001 和 SOC 2 合規性，以確保穩健的資料保護和私隱標準。

目標客戶

Glitch 適用於尋求進階交易策略的零售投資者、希望提升客戶服務的財富經理、需要高效自動化交易系統的機構投資者，以及旨在將頂尖解決方案集成至其服務中的經紀和交易所。Glitch 的長期願景是成為自動交易的首要平台，為全球客戶普及先進的 AI 驅動交易策略。

Taoshi 簡介：

Taoshi, Inc. 成立於 2023 年，是一間軟件公司，創建基於 Bittensor 的區塊鏈子網絡，以徹底改變金融市場交易。Taoshi 是加密領域值得信賴的領導者，以其創新解決方案和對社區影響的承諾而聞名。在 www.taoshi.io 探索道石如何塑造科技的未來。

關於 Glitch：

Glitch 成立於 2024 年，作為 Taoshi, Inc. 的子公司，是一個首創的 SaaS 平台，以先進的人工智能策略，為日常個人提供自動化創富機會。Glitch 專為易於使用而設計，使日常個人和機構投資者能夠利用複雜的交易模型，無需豐富的交易經驗。透過創新的 AI 技術使這些先進交易策略的使用平民化，Glitch 正在重新定義交易環境。發現更多，請瀏覽 www.glitch.financial 。

SOURCE Taoshi, Inc