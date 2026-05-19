百年飛利浦TAS上海展爆紅：年輕人重新開始認真聽HiFi

上海2026年5月19日 /美通社/ -- 5月15至17日，第33屆上海國際高端影音展（TAS）在上海國際會議中心登場。飛利浦影音以「在上海聽百年真聲」為主題，在三樓325展房打造了一座跨越時光的聲音體驗館，展出全線新品與經典之作。

為期三天的展會期間，325展房人潮不斷。經典耳罩式HiFi耳機Fidelio X2HR憑藉越級表現，成為全場年輕觀眾排隊試聽的人氣機種；而首次線下亮相的全新耳罩式降噪耳機TAH6000及TWS降噪耳機TAT2200，則精準切中通勤族與學生族群對「隨身靜音艙」的渴望。同日，飛利浦一體式黑膠音響V9000F更拿下展會推薦獎，再次證明這個百年聲學品牌的硬實力。

幾百元HiFi耳機，憑什麼讓年輕人「真香」？

在展場的「HiFi試聽室」區域，最受歡迎的不是要價上萬的旗艦，而是推出超過八年的飛利浦Fidelio X2HR。搭配專業數位播放器，試聽座位幾乎一位難求。

「我以前覺得HiFi是玄學，也是好野人的玩具，」一位上海大學生排了半小時隊試聽後說，「但聽完Fidelio X2HR，我開始懷疑自己花兩千多元買的潮牌耳機，是不是繳了智商稅。」

另一位年輕與會者說得更直接：「錄音室等級的音場、人聲表現——我旁邊朋友戴的那副大牌耳機，價格超過三千元，老實說，真的沒這個好聽。」

現場多位觀眾在比較過價格高出兩到三倍的耳機後，得出相似結論：Fidelio X2HR在中頻厚度、氛圍感與耐聽度上，更對年輕人的胃口。

為什麼一款幾百元的耳機，能在TAS這樣的高端展會上成為年輕人的「試聽焦點」？答案很簡單：當品牌溢價被拿掉，剩下的只有金耳朵調音與真材實料的聲學功力。這種「越級挑戰」的硬實力，正是現在精打細算的年輕消費者最願意掏錢的理由。

TAH6000：中國大陸雙金標認證，80小時續航的「私人靜音艙」

如果說Fidelio X2HR是情懷與實力的結合，那麼首次線下亮相的飛利浦TAH6000耳罩式降噪耳機，更像是為現代都會人量身打造的科技單品。

ANC Pro主動降噪、中國大陸雙金標認證、LDAC無損傳輸、藍牙6.0、80小時超長續航……TAH6000的規格表已經夠亮眼。但展場上真正讓年輕人驚豔的，不是這些數字，而是戴上耳機那一刻的舒適感。

「我戴眼鏡，試過很多耳罩式耳機都會夾太陽穴、壓鏡腳，」一位戴黑框眼鏡的女生試戴後說，「這款完全沒感覺，我甚至忘了自己戴著耳機。」整機僅重243公克，搭配記憶海綿耳墊，TAH6000被現場觀眾稱為「眼鏡族公認的福音」。有觀眾開玩笑說：「這副耳機比我另一半還靠譜，至少它能安靜陪我80小時。」

另一大亮點是雙模設計：有電時無線聆聽，沒電時插線也能繼續用。一位經常出差的觀眾說：「飛機上不能用藍牙，這個3.5mm接頭真的太方便了。快充5分鐘就能聽4小時，梳洗一下立刻滿血復活，比某些大牌好用多了。」

不少年輕人對「自適應降噪模式」表現出高度興趣——從捷運到辦公室，耳機會自動調節降噪強度，不用手動切換。一位擔任產品經理的觀眾評價：「這才是真正的無感體驗，科技本該如此。」

TAT2200：4.6公克的「情緒降噪艙」，通勤族首選

在TWS耳機市場已經殺成紅海的今天，飛利浦TAT2200憑什麼吸引目光？展場觀眾的答案是：輕、穩、靜。

單邊耳機僅重4.6公克，搭配SecureFit防滑耳塞（微紋理設計增加抓握力），多位年輕人戴著它原地跳動，耳機照樣穩穩不脫落。「健身房戴這副完全沒問題，怎麼甩都不會掉。」

降噪方面，TAT2200搭載ANC主動降噪。一位每天搭捷運通勤一小時的上班族試聽後說：「開啟深度降噪，旁邊展位的人聲幾乎消失，終於可以享受純淨的音樂。」

雙邊四麥克風ENC通話降噪與藍牙6.0的加持，也讓現場的自媒體創作者很感興趣：「用它通話收音，抗風噪表現還不錯。」

36小時複合續航、快充10分鐘聆聽2小時，加上曜石黑、皓月白、櫻花粉、冰海藍四種配色可選——TAT2200被觀眾稱為「年輕人的第一副情緒降噪艙」，既是耳機，也是出街穿搭配件。

有觀眾提問：「現在TWS功能都差不多，TAT2200的差異化到底是什麼？」另一人回答：「可能是『無感』——輕到忘了戴，穩到甩不掉，靜到只剩音樂。這才是真無線該有的樣子。」

黑膠×無線：百年聲學品牌的另一種詮釋

除了HiFi與降噪新品，飛利浦還設置了「黑膠時光區」與「無線潮聽區」。THE TINA-V9000F真胡桃木紋箱體一體機、THE STEVIE-V3000前衛黑膠系統，搭配THE RINGO-H2000復古頭帶藍牙耳機（延續1987年經典造型），吸引不少追求個性表現的Z世代。

「復古造型加上藍牙功能，這個反差很酷，」一位穿街頭潮牌的年輕人說，「戴它出門不是為了聽歌，是為了態度。」

為什麼年輕人重新開始認真聽HiFi？

從沉浸私享的HiFi耳機到開心分享的無線潮品，從黑膠情懷到無線自由，飛利浦影音在TAS 325展房三天內接待了超過千名觀眾。許多年輕人帶著「千元耳機真的能挑戰好幾倍身價的產品？」的疑問而來，卻在試聽Fidelio X2HR之後找到答案。

一位上海高校學生對記者說：「以前覺得HiFi是玄學，也是好野人的玩具，但親耳聽到Fidelio X2HR的聲音，才明白百年聲學的底氣在哪裡——真正的好聲音，從來不需要用價格標籤來證明。」

展場現場也引發了一場關於「降噪與音質能否兼得」的小型討論。有觀眾認為TAH6000降噪深度足夠，音質均衡耐聽；也有人堅持「耳罩式耳機還是開放式才自然」。飛利浦工作人員表示，不同產品對應不同場景：Fidelio X2HR負責純正HiFi，TAH6000負責便攜降噪，TAT2200滿足無線自由——三者共同構成覆蓋全場景的聲音解決方案。

飛利浦影音相信，聲音的意義在於連結人與時光，傳遞愛的溫度。未來，飛利浦將繼續以敢於挑戰、敢於越級的產品，讓高品質音頻不再高不可攀，陪伴每一代年輕人聆聽熱愛，奔赴山海。

SOURCE 飛利浦影音