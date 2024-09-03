Tata AIA 為海外印度人推出美元計算人壽保險解決方案

該公司於印度首個國際金融服務中心 (IFSC)，即古吉拉特邦國際金融科技城 (GIFT City) 設立分支機構

NRI 消費者現在可以於該公司網站 https://international.tataaia.com，購買以美元計算的保單

印度阿美達巴德2024年9月3日 /美通社/ -- 印度主要人壽保險公司之一Tata AIA Life Insurance Co. Ltd . (Tata AIA)，宣佈於印度首個國際金融服務中心 (IFSC)，即古吉拉特邦國際金融科技城 (GIFT City) 成立離岸分支機構。該分支機構將透過自己的網站 https://international.tataaia.com，為海外印度人 (NRI) 提供多個以美元計算人壽的保險產品。

Tata AIA 執行董執行兼行政總裁 Venky Iyer 表示：「印度政府成立 IFSC GIFT City，成為擴展印度金融服務範圍的重要一步。它為保險公司提供以外幣計算產品的絕佳機會。我們很高興為我們的 NRI 消費者推出人壽保險解決方案，為客戶的家人提供保障，並實現客戶的願望。」

本公司將以獨特期限開始營運，提供以美元表示 Life Protect Supreme，並以美元計算保單賠償。該計劃為受保人提供身故、意外、殘疾和嚴重危疾等保障，直至 100 歲。NRI 消費者可以按照自已的生活方式、病歷和職業，從五種計劃選項中作選擇，客製自身保障。該計劃多個選項提供靈活，包括額外保障（即「附加保障」），例如意外死亡保障、嚴重危疾保障，以及意外完全和永久傷殘等額外保障。

該公司還計劃盡快推出單位相連 (Unit Linked) 人壽保險產品，為消費者提供全球股票市場刺激投資機會的受惠機會。

關於 Tata AIA Life

Tata AIA Life Insurance Company Limited (Tata AIA) 是 Tata Sons Pvt. Ltd. 與 AIA Group Ltd. (AIA) 成立的合資公司。Tata AIA Life 結合 Tata 在印度的卓越領導地位及 AIA 作為全球最大兼獨立上市泛亞人壽保險集團，業務遍佈亞太地區 18 個市場。

Tata AIA 公佈 24 財政年度總保費收入為 25,692 億印度盧比，較 23 財政年度增長 25%。該公司繼續成為個人加權新業務保費 (IWNBP) 排名前 3 位的私人保險公司，IWNBP 收入為 7,413 億印度盧比。個人死亡賠償比率更提升至 99.13%。該公司在業界主要持續表現（根據保費）在五個組別的四個組別中，名列 #1。

關於 Tata Group

Tata Group 由 Jamsetji Tata 於 1868 年創立，現時是總部位於印度的全球企業，並由十個垂直行業 30 間公司組成。

該集團以「透過基於信任領導的長期持份者價值創造，而提升我們全球服務社區的生活質素」為使命，現時營運據點遍佈六大洲 100 多個國家/地區。

Tata Sons 是多間 Tata 成員公司的主要投資控股公司，以及促進者。百分之六十六的 Tata Sons 股份由慈善信託基金持有，這些基金支持教育、醫療、就業機會，以及藝術和文化。

在 2023-24 財政年度，Tata 公司總收入超過 1650 億美元。這些成員公司現時總共聘用超過 100 萬人。

每間 Tata 公司或企業在自己的董事局的指導和監督下，獨立經營。在 2024 年 3 月 31 日，Tata 企業的公開上市達 26 間，總市值超過 3650 億美元。

關於 AIA

AIA Group Limited 及其子公司（統稱「AIA」或「集團」）現時為泛亞最大的獨立上市人壽保險集團。該公司業務遍佈 18 個市場，包括中國內地、香港特別行政區 (1)、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、紐西蘭、菲律賓、韓國、斯里蘭卡、台灣（中華民國）、越南、汶萊和澳門特別行政區 (2)，並於印度設有 49% 合資企業。此外，AIA 持有中國郵政人壽保險股份有限公司 24.99% 股權。

AIA 於 1919 年在上海首次成立，業務距現時超過一個世紀。根據人壽保費，它是亞洲（日本除外）的市場領袖，並於自身大部份市場中，保持領導地位。截至 2023 年 12 月 31 日，該集團的總資產為 2860 億美元。

AIA 透過提供一系列產品和服務，包括人壽保險、意外和健康保險和儲蓄計劃等，滿足個人長期儲蓄和保障需要。該集團亦為企業客戶提供員工福利、信用壽險及退休金服務。AIA 在亞洲擁有廣闊仲介人、合作夥伴和員工網絡，為團體保險計劃超過 4,200 萬的保單持有人提供服務，參與團體保險計劃成員更超過 1,800 萬名。

AIA Group Limited 現於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為「1299」（港幣櫃台）及「81299」（人民幣櫃台），而美國預托證券（1 級）的場外交易市場交易編號為「AAGIY」。

SOURCE Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.