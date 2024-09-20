Taylor Swift、Bruce Lee、Lady Gaga、LeBron James、BTS 等國際巨星的珍藏品，以及經典的 Hermès Birkin 包款，將於香港和比華利山的 Julien's Global Auctions 拍賣會上隆重登場
20 9月, 2024, 22:07 CST
加州比華利山2024年9月20日 /美通社/ -- Julien's Auctions 將於 9 月舉辦兩場專場拍賣會，以紀念體育、音樂、電影和時尚界的傳奇人物。拍賣會將展出眾多珍貴的紀念品和時尚作品。
武動傳奇：香港展覽及拍賣會
「武動傳奇」將呈獻來自世界各地的娛樂及體壇傳奇人物的珍貴紀念品。此免費公開展覽將於 9 月 14 日至 27 日在香港太古廣場舉行，並於 9 月 28 日香港時間上午 10 時（9 月 27 日美國太平洋時間晚上 7 時/東部時間晚上 10 時）在港島香格里拉舉行現場及網上拍賣。
展覽亮點：
- Bruce Lee：五十多年來首次公開展示的 40 件珍貴藏品，包括個人使用的雙節棍和詠春訓練木樁。
- LeBron James：他的 2002 年 St. Vincent-St. Mary High School 籃球服，曾多次作為著名體育刊物的封面，估計價值為 100 萬 至 200 萬美元。這款球服有望創下最高售價的高中球衣。
- Kobe Bryant：2013-14 年 NBA 賽季的洛杉磯湖人隊球服（估計 80,000 美元至 100,000 美元）。
- BTS：他們的《Life Goes On》音樂影片中的標誌性服裝（估計為 60,000 美元至 80,000 美元）。
- Taylor Swift：「The Eras Tour」的金色高膝靴和簽名紳士帽，估計價格高達 4,000 美元。
- Michael Jackson：《Thriller》時代的 Bellmaster 外套和 2002 年簽名裝飾外套，價值高達 200,000 美元。
- Lionel Messi、Freddie Mercury、Lady Gaga 等名人的其他藏品。
大膽奢華名人時裝拍賣：比華利山
Julien's Auctions 還將於 9 月 24 日太平洋時間上午 10 時在 The Peninsula Beverly Hills 舉行以「Bold Luxury」為主題的現場和網上時裝拍賣，展出名人及潮流偶像的罕見及標誌性時尚作品。
精選亮點：
- 以異國情調皮革製成的原始 Hermès Birkin 手袋，以及 Anne Hathaway、Bob Mackie 及 André Leon Talley 的作品。
- Lady Gaga：在她的《Chromatica》專輯推廣期間佩戴的水晶石項圈。
- Sarah Jessica Parker：粉紅色高跟鞋和《Sex And The City》的耀目Dior 手鐲。
- Issa Rae：2023 年《Barbie》電影首映時穿的定制熱粉紅色天鵝絨禮服。
- Cardi B：她的《Elle》雜誌封面上亮出的純銀袖口。
- Bad Bunny：《Playboy》封面戴上的 Julius Caesar 頭飾。
Julien's Auctions 在這些無與倫比的活動中呈獻歷史、魅力和投資商機，致力於不斷重新界定拍賣會。招標現已於 www.juliensauctions.com 開放。
新聞聯絡人
Mozell Miley-Bailey
(646) 653-3105
[email protected]
SOURCE Julien's Auctions
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