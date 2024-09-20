Taylor Swift、Bruce Lee、Lady Gaga、LeBron James、BTS 等國際巨星的珍藏品，以及經典的 Hermès Birkin 包款，將於香港和比華利山的 Julien's Global Auctions 拍賣會上隆重登場

加州比華利山2024年9月20日 /美通社/ -- Julien's Auctions 將於 9 月舉辦兩場專場拍賣會，以紀念體育、音樂、電影和時尚界的傳奇人物。拍賣會將展出眾多珍貴的紀念品和時尚作品。

武動傳奇：香港展覽及拍賣會

「武動傳奇」將呈獻來自世界各地的娛樂及體壇傳奇人物的珍貴紀念品。此免費公開展覽將於 9 月 14 日至 27 日在香港太古廣場舉行，並於 9 月 28 日香港時間上午 10 時（9 月 27 日美國太平洋時間晚上 7 時/東部時間晚上 10 時）在港島香格里拉舉行現場及網上拍賣。

展覽亮點：

Bruce Lee：五十多年來首次公開展示的 40 件珍貴藏品，包括個人使用的雙節棍和詠春訓練木樁。

LeBron James：他的 2002 年 St. Vincent-St. Mary High School 籃球服，曾多次作為著名體育刊物的封面，估計價值為 100 萬 至 200 萬美元。這款球服有望創下最高售價的高中球衣。

Kobe Bryant：2013-14 年 NBA 賽季的洛杉磯湖人隊球服（估計 80,000 美元至 100,000 美元）。

BTS：他們的《Life Goes On》音樂影片中的標誌性服裝（估計為 60,000 美元至 80,000 美元）。

Taylor Swift：「The Eras Tour」的金色高膝靴和簽名紳士帽，估計價格高達 4,000 美元。

Michael Jackson：《Thriller》時代的 Bellmaster 外套和 2002 年簽名裝飾外套，價值高達 200,000 美元。

Lionel Messi、Freddie Mercury、Lady Gaga 等名人的其他藏品。

大膽奢華名人時裝拍賣：比華利山

Julien's Auctions 還將於 9 月 24 日太平洋時間上午 10 時在 The Peninsula Beverly Hills 舉行以「Bold Luxury」為主題的現場和網上時裝拍賣，展出名人及潮流偶像的罕見及標誌性時尚作品。

精選亮點：

以異國情調皮革製成的原始 Hermès Birkin 手袋，以及 Anne Hathaway、Bob Mackie 及 André Leon Talley 的作品。

的作品。 Lady Gaga：在她的《Chromatica》專輯推廣期間佩戴的水晶石項圈。

Sarah Jessica Parker：粉紅色高跟鞋和《Sex And The City》的耀目Dior 手鐲。

Issa Rae：2023 年《Barbie》電影首映時穿的定制熱粉紅色天鵝絨禮服。

Cardi B：她的《Elle》雜誌封面上亮出的純銀袖口。

Bad Bunny：《Playboy》封面戴上的 Julius Caesar 頭飾。

Julien's Auctions 在這些無與倫比的活動中呈獻歷史、魅力和投資商機，致力於不斷重新界定拍賣會。招標現已於 www.juliensauctions.com 開放。

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SOURCE Julien's Auctions