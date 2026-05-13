TCL電子(01070.HK)2026年一季度增長強勁

經調整歸母淨利潤同比倍增140.0%至3.8億港元

正式與索尼合作拓展全球家庭娛樂產業

業績亮點

TCL電子憑藉「全球化」與「中高端化」的雙輪驅動戰略，經營業績保持強勁增長。2026年一季度，收入同比增長15.3%至292.2億港元，除稅後利潤同比增長236.0%至3.9億港元，經調整歸母淨利潤同比增長140.0%至3.8億港元。公司經營效率持續提升，整體費用 [1] 率同比下降0.7個百分點至12.5%。

率同比下降0.7個百分點至12.5%。 2026年一季度，TCL TV在全球超二十個國家市佔率排名穩居前三 [2] ；TCL Mini LED TV保持高速增長，全球出貨規模同比增長102.1%，其中海外市場TCL Mini LED TV出貨規模同比高增178.3%。一季度海外大呎吋顯示業務毛利率同比提升3.7個百分點至16.6%。

；TCL Mini LED TV保持高速增長，全球出貨規模同比增長102.1%，其中海外市場TCL Mini LED TV出貨規模同比高增178.3%。一季度海外大呎吋顯示業務毛利率同比提升3.7個百分點至16.6%。 互聯網業務維持高盈利水平，2026年一季度收入同比增長13.2%至7.4億港元,毛利率顯著提升10.6個百分點至65.0%。截至3月底TCL Channel累計用戶數突破4,950萬。

創新業務規模持續躍升，2026年一季度收入同比增長8.1%至89.6億港元，其中光伏業務延續穩健增長勢頭，收入同比增長12.7%至48.1億港元，新增裝機量超1.3GW。

2026年3月，TCL電子與索尼就家庭娛樂領域的戰略合作簽署具有法律約束力的最終協議，未來將通過合資公司共築全球家庭娛樂產業新生態，進一步深化集團在全球中高端市場的戰略佈局。

香港2026年5月13日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈截至2026年3月31日止之第一季度未經審核之財務業績。2026年第一季度，公司堅定推進「全球化」及「中高端化」戰略，提升產品競爭力，降本增效，帶動主營業務實現有質增長，第一季度實現收入292.2億港元，同比增長15.3%；毛利同比增長27.6%至47.2億港元。

公司持續提升經營效率，一季度整體費用率同比下降0.7個百分點至12.5%，整體盈利水平持續優化。一季度，除稅後利潤同比增長236.0%至3.9億港元，經調整歸母淨利潤同比增長140.0%至3.8億港元。

2026年3月31日，公司與索尼就家庭娛樂領域的戰略合作簽署具有法律約束力的最終協議，未來將通過合資公司共築全球家庭娛樂產業新生態，進一步深化集團在全球中高端市場的戰略佈局。

顯示業務提質增長，中高端產品延續全球出貨領先優勢

第一季度，公司依託品牌勢能上行、全球渠道高效拓展及產品結構持續優化，顯示業務收入同比增長19.0%至195.2億港元，毛利同比增長39.9%至33.2億港元，毛利率同比提升2.5個百分點至17.0%。

受益於中高端及大呎吋TV佔比持續提升，產品結構升級成效進一步顯現，第一季度大呎吋顯示業務收入同比增長17.2%至167.1億港元，毛利率同比提升3.0個百分點至17.5%。顯示業務大呎吋化趨勢持續增強，TV產品全球平均呎吋較去年同期增長2.3吋至55.6吋；65吋及以上TV出貨量佔比同比提升4.9個百分點至32.6%；75吋及以上TV出貨量佔比同比提升3.4個百分點至17.1%。

中高端產品延續全球出貨領先優勢。TCL Mini LED TV保持高速增長，全球出貨規模同比增長102.1%，佔比同比增長6.6個百分點至15.4%；其中海外市場TCL Mini LED TV出貨規模同比增長178.3%，佔比同比提升8.2個百分點至14.2%。隨著大呎吋TV及Mini LED TV佔比持續提升，海外市場產品結構進一步改善，公司海外大呎吋顯示業務毛利率同比提升3.7個百分點至16.6%。

此外，公司持續擴張全球渠道佈局並深化重點渠道建設，進一步提升終端零售能力及品牌影響力，推動TCL TV在全球超二十個國家市佔率排名穩居前三。

海外高毛利業務 快速增長 ，互聯網業務維持高盈利水平

2026年第一季度，互聯網業務收入同比增長13.2%至7.4億港元，毛利率同比顯著提升10.6個百分點至65.0%。其中，高毛利水平的海外互聯網業務收入佔比同比提升超20.0個百分點。

国际市場方面，公司強化與Google、Roku、Netflix等頭部平台合作，合作層級持續深化；同時內容聚合應用TCL Channel進一步升級，內容豐富度、用戶體驗及商業變現效率均大幅提升，截至2026年3月底TCL Channel累計用戶數突破4,950萬。國內市場方面，公司聚焦用戶體驗差異化，持續優化場景化服務產品，致力於打造真正改變用戶心智的行業標杆場景。公司依託全球家庭場景資源，持續搭建多屏聯動、全場景智慧服務體系，以規模擴容夯實盈利水平。

光伏業務延續穩健增長勢頭，毛利率進一步提升

2026年第一季度，公司創新業務收入同比增長8.1%至89.6億港元。其中，光伏業務延續穩健增長勢頭，收入同比增長12.7%至48.1億港元，新增裝機量超1.3GW。受益於業務規模擴大、經營質量改善及海外市場拓展逐步見效，光伏業務毛利率同比提升至9.4%。

第一季度，公司光伏業務堅持「相對輕資產」運營模式，整體經營健康發展，國內業務實現平穩增長，行業競爭力進一步提升；同時，公司有序推進海外市場佈局，並於歐洲重點國家取得實質性進展。

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TCL 電子控股有限公司（01070.HK，於開曼群島註冊成立之有限公司），自 1999 年 11 月起於香港聯交所主板上市，業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL 電子以「戰略引領、創新驅動、先進製造、全球經營」為經營理念，積極變革創新，聚焦突破全球中高端市場，努力夯實「智能物聯生態」全品類佈局，致力為用戶提供全場景智慧健康生活，致力成為全球化經營的領先智能終端企業。TCL 電子已獲納入深港通之合資格港股通股份名單，是恒生港股通指數、恒生綜合中大型股指數及恒生綜合中型股指數基準指數成分股，並從 2018 年起連續多年獲得恒生指數公司授予 ESG 評級 A。

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[1] 整體費用包含銷售及分銷支出和行政支出。 [2] 數據源：除美國市場為Circana 2026年第一季度零售量排名數據，其餘市場為公司內部報告2026年第一季度零售量排名數據。

SOURCE TCL電子