吳聲「新物種爆炸」大會：TCL正在成為「規模化創新的AI新基建」

「看得見的AI入口」包括應用場景和平台生態，「看不見的AI地基」則涵蓋垂域模型和能源底座。在應用場景層面，TCL將AI融入AR眼鏡、電視、空調、雪櫃及洗衣機等全品類智能終端，推動產品升級為主動服務型AI終端。在平台生態層面，TCL透過AI打通設備、數據與應用場景，構建可感知、可連接、可協同的智能生態。在垂域模型層面，TCL已建立伏羲、星智、深藍三大垂域模型：其中，伏羲大模型賦能電視、空調等終端產品精準的用戶意圖理解能力，帶來全新語音交互體驗；TCL華星星智X-Intelligence大模型是全球顯示行業首個具備強大推理能力的垂域多模態大模型，在全球工業大模型評測中位列顯示領域第一；TCL中環深藍大模型則持續優化自動拉晶控制邏輯，提升製程穩定性與產品一致性。在能源底座層面，TCL中環打通光伏「硅片—電池—組件」全產業鏈，其產業能力可成為AI算力與AI交互運轉的能源底座。

吳聲同時表示：「TCL提出『AI for Real』，其實亦是『AI for Result』：Real是不飄在概念裏，紮進真實的產業場景；Result是不活在參數榜上，交付每一次體驗的確定性。AI增長沒有指數級的必然，只有扎根現場的複利。」

據悉，TCL於2025年TIC大會上提出「AI for Real」戰略。這項面向人工智能時代的產業實踐理念，不追求「模型競賽」，而是推動AI真正融入研發、製造、產品和企業營運各個環節，將技術創新轉化為產業價值。同時，「AI for Real」亦意味著TCL依託45年產業累積，以AI連接真實世界，推動製造、顯示、能源等實體產業轉化為AI時代的新基礎設施。

與此同時，TCL依託顯示產業鏈構建的「屏宇宙」，亦與本次活動「我將宇宙隨身攜帶」的主題互相呼應。吳聲表示：「從智能家居、智能座艙到雷鳥AR眼鏡等終端，TCL透過全尺寸、多場景的佈局，正加速構建『屏宇宙』全產業生態。」

「新物種爆炸」作為原創商業IP，十年來首次走出內地，即選址香港舉行。TCL高度重視香港市場，目前在香港設有分公司，憑藉新一代SQD-Mini LED等前沿顯示技術，持續為香港消費者帶來高端大螢幕產品與創新體驗。同時，TCL依託香港高等院校的科研實力及國際化人才資源，加上毗鄰深圳、惠州、廣州等研發與產業基地的地利優勢，在香港設立AI研發中心。目前，該研發中心團隊以擁有博士、碩士學位的科研人才為主，重點開展智能終端、智能製造、AI賦能新材料及多模態空間感知等方向的研究，成果已應用於TCL工業AI平台、OLED材料研發、數碼孿生及具身智能等場景。2025年4月，由TCL戰略孵化的工業AI企業格創東智與香港大學共同成立聯合實驗室，率先在千台級OHT（天車搬運系統）調度算法的核心領域實現突破，雙方的合作亦將助推香港發展成為工業AI創新樞紐。

面向未來，TCL將依託自身產業累積與技術實力，持續深耕「AI入口」和「AI地基」兩個方向，積極參與AI時代關鍵基礎設施建設，為全球AI產業發展貢獻力量。

SOURCE TCL Technology Group Corporation