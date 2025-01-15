TCL實業攬獲多項CES 2025科技大獎，蟬聯全球消費電子品牌TOP10

新聞提供者TCL
15 1月, 2025, 17:28 CST
拉斯維加斯2025年1月15日 /美通社/ -- 近日，美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2025）盛大舉行。作為全球領先的智能終端企業，TCL實業憑借前沿科技創新及產品，攬獲多項CES 2025大獎，充分展現其在全球消費電子行業的領先實力。其中，2025畫質天花板QD-Mini LED電視X11K、新一代空調定義者TCL小藍翼新風系列空調、全球首款運用「超級筒」洗滌科技的滾筒洗衣機、搭載TCL獨家NXTPAPER彩墨護眼顯示技術的TCL 50 PRO NXTPAPER 5G手機等智能終端產品，贏得了媒體及第三方權威機構的廣泛好評。
在「2024-2025全球領先品牌（Global Top Brands）」頒獎典禮上，TCL實業副總裁、全球營銷中心總經理江彪先生領取了多項品牌及產品創新獎。這一評選活動由國際數據集團（IDG）創辦，美國TWICE協辦，權威調研機構IDC全面支持，是全球消費電子領域最具權威性、專業性和公信力的活動之一。
此次活動中，TCL實業在電視、空調、洗衣機等智能家居領域收獲頗豐。「2025畫質天花板」TCL X11K電視憑其在Mini LED顯示技術領域的持續突破，榮獲"Mini LED顯示技術創新獎」。該電視采用萬級背光分區及超高峰值亮度，將Mini LED顯示提升至行業新高度。
TCL小藍翼新風系列空調以其智慧新風技術和優質的用戶體驗，摘得「智慧新風技術創新獎」。該產品通過先進的新風功能和空氣淨化，實現了室內空氣質量的顯著提升，全方位守護用戶的每一次呼吸健康。同時，AI省電、語音控制功能也為用戶帶來了良好的使用體驗。
TCL超級筒滾筒洗衣機則因在衣物潔淨技術方面的突破，將「潔淨技術創新金獎」收入囊中。該產品搭載了TCL獨有的超級筒洗滌科技，通過540mm超大筒徑與創新的6D提升筋、海波紋內筒設計，以及先進的DD直驅變頻技術，成功實現了高達1.2的洗淨比，為用戶帶來了前所未有的高效、便捷的衣物洗護新體驗。
此外，依托在消費電子領域的全方位出色表現，TCL獲得「2024-2025年度消費電子領先品牌TOP10」以及「2024-2025年度全球電視品牌TOP10」，這兩項榮譽是對TCL實業品牌綜合實力的高度認可。
除了上述獎項，一年一度的「CES創新獎」也是非常重要的官方獎項之一。該獎項由CES展會主辦方美國消費技術協會（CTA）頒發，被譽為科技界「奧斯卡」。憑借TCL獨有的NXTPAPER彩墨護眼顯示技術、硬件級低藍光和防眩光屏幕，以及量身定制的個性化護眼功能，TCL 50 PRO NXTPAPER 5G手機榮獲了「CES 2025創新獎」。
TCL實業在CES 2025上的優異表現，源於其始終堅持以技術創新為核心驅動力，以及對前沿科技的持續投入與探索。目前，TCL實業在全球設立了24個研發中心以及7個生態合作實驗室，累計申請了超過30,000項發明專利，這些構成了其技術持續領先與全球化拓展的強大支撐。尤其是盤古實驗室，作為行業首個Mini LED全制程能力實驗室，為TCL顯示技術領先打造了堅實「底盤」。
未來，TCL實業將繼續在技術戰略層面堅持顯示畫質、智能化和綠色節能三大主線，不斷推進技術研究與創新，提升智能終端產品和技術競爭力，把前沿技術融入日常生活，讓越來越多的家庭能夠享受到科技帶來的美好與便捷，開創智能生活新時代。
SOURCE TCL
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