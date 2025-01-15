TCL實業攬獲多項CES 2025科技大獎，蟬聯全球消費電子品牌TOP10

TCL小藍翼新風系列空調以其智慧新風技術和優質的用戶體驗，摘得「智慧新風技術創新獎」。該產品通過先進的新風功能和空氣淨化，實現了室內空氣質量的顯著提升，全方位守護用戶的每一次呼吸健康。同時，AI省電、語音控制功能也為用戶帶來了良好的使用體驗。

TCL超級筒滾筒洗衣機則因在衣物潔淨技術方面的突破，將「潔淨技術創新金獎」收入囊中。該產品搭載了TCL獨有的超級筒洗滌科技，通過540mm超大筒徑與創新的6D提升筋、海波紋內筒設計，以及先進的DD直驅變頻技術，成功實現了高達1.2的洗淨比，為用戶帶來了前所未有的高效、便捷的衣物洗護新體驗。

此外，依托在消費電子領域的全方位出色表現，TCL獲得「2024-2025年度消費電子領先品牌TOP10」以及「2024-2025年度全球電視品牌TOP10」，這兩項榮譽是對TCL實業品牌綜合實力的高度認可。

除了上述獎項，一年一度的「CES創新獎」也是非常重要的官方獎項之一。該獎項由CES展會主辦方美國消費技術協會（CTA）頒發，被譽為科技界「奧斯卡」。憑借TCL獨有的NXTPAPER彩墨護眼顯示技術、硬件級低藍光和防眩光屏幕，以及量身定制的個性化護眼功能，TCL 50 PRO NXTPAPER 5G手機榮獲了「CES 2025創新獎」。

TCL實業在CES 2025上的優異表現，源於其始終堅持以技術創新為核心驅動力，以及對前沿科技的持續投入與探索。目前，TCL實業在全球設立了24個研發中心以及7個生態合作實驗室，累計申請了超過30,000項發明專利，這些構成了其技術持續領先與全球化拓展的強大支撐。尤其是盤古實驗室，作為行業首個Mini LED全制程能力實驗室，為TCL顯示技術領先打造了堅實「底盤」。

未來，TCL實業將繼續在技術戰略層面堅持顯示畫質、智能化和綠色節能三大主線，不斷推進技術研究與創新，提升智能終端產品和技術競爭力，把前沿技術融入日常生活，讓越來越多的家庭能夠享受到科技帶來的美好與便捷，開創智能生活新時代。

SOURCE TCL