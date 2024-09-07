TCL實業攜多款新品和創新技術亮相IFA2024，引領智慧生活新風尚

本屆展會，TCL展區面積近3000平方米，創歷史新高。展區視覺設計全面煥新，以「綻放未來想象」為切入點，融合TCL獨特的方與圓視覺元素，運用時尚活力的色彩搭配以及多變的科技展示單元，打造出一個沉浸式體驗空間，充分體現了TCL實業一直以來倡導的「活力、創新、高級、時尚」品牌特質。

打造極致視覺體驗，引領顯示行業科技與美學創新

本屆展會上，TCL實業再次展示了其在大屏顯示和Mini LED技術領域的創新成果。「2024畫質天花板」X11H作為最強萬級分區QD-Mini LED電視，擁有98/85兩大尺寸，分別通過14112和10368背光分區，將對比度推向極致，配合高達6500nits的峰值亮度，讓每一幀畫面都綻放出前所未有的明暗層次與細膩細節。其搭載的全域光暈控制技術，在Mini LED成像的全鏈路上精准調控，有效解決了行業光暈難題，為用戶帶來典藏級影像體驗。同時，內置TCL自主研發的TSR獨立畫質芯片，依托強大的AI算力和深度計算模型進行系統級畫質增強處理，確保每次觀看都是一場視覺盛宴。

TCL實業還展出了全球最大的115吋QD-Mini LED電視X955 Max，該款產品突破了行業內最大Mini LED電視量產尺寸的限制，采用領先的11代顯示面板產線制造工藝，將家庭屏幕的觀影體驗推至行業峰值。此外，TCL實業推出的旗艦級Soundbar Q85H，搭載斷檔領先的獨家專利聲學技術RAY•DANZ全向聲弧，以及全球領先的T合弦聯動發聲技術，為用戶打造沉浸式3D影院體驗，堪稱大屏電視的「最佳搭檔」。

TCL實業始終致力於推進電視技術的創新發展，力求為用戶帶來美學與生活完美融合的高品質體驗。IFA展上的TCL A300系列第三代藝術電視是TCL首款「輕生活」家居美學藝術電視，也是首款能「自由行走」的藝術電視。屏幕采用納米微晶技術，表面猶如畫布一樣呈啞光質感。同時，該產品還搭載了「Ai」Art功能，用戶只需輕點幾組關鍵詞，系統3秒內即可自動生成專屬藝術畫，把藝術情調直接拉滿。

為保證殿堂級的音質效果，TCL A300 Pro配備了Audio by Bang & Olufsen 3.1.2超薄無線音箱，提供全景環繞以及純淨的聲音體驗，讓用戶在家中也可以漫游聲音藝術展。

創新產品紛呈，構建全品類智能物聯生態

此次展會，TCL實業向全球觀眾展示了其如何以用戶為中心，構建出一個覆蓋智能家居、移動智能終端、辦公、空間交互等多場景的全品類智能物聯生態系統。

在智能家居領域，TCL實業推出的一系列高性能空冰洗產品，為用戶帶來全新的智能生活體驗。TCL小藍翼空調既是新一代空調的定義者，又是AI省電空調的發明者。其中，TCL小藍翼P7新風空調，以健康新風、AI省電、智慧語音為核心，實現全屋無異味、不口干舌燥、不頭昏腦脹的健康呼吸。該產品搭載全新的小藍翼黑科技Pro，最低靜音僅16分貝；經過HEPA濾網四重淨化，有效保障室內空氣質量；運用超省電AI大數據模型算法，節能率高達40%；加上離線語音功能，能為用戶帶來全方位智慧健康體驗。TCL柔風新品BreezeIN 2.0采用全新風道設計，將風量提升了19%，同時借助大口徑出風口和180°大角度旋轉雙導風板結構，實現舒適、靜音的送風效果。

TCL超薄平嵌冰箱采用自由嵌入式設計，可以完美匹配櫥櫃。通過第四代微孔發泡技術和真空絕緣材料，為用戶提供更大存儲容量。全空間保鮮技術確保存儲環境安全，冷藏室T-Fresh系統48小時內殺菌率達99.99%，冷凍空間Pure Air系統可吸附分解異味，抑制細菌生長，延長食物新鮮度。該冰箱還具備靈活存儲功能，可自定義存儲空間為冰箱或冰櫃，精准調控溫度，滿足各種食材的專屬溫度需求。

TCL P680洗烘套裝專為現代生活空間量身打造，支持堆疊安裝設計，完美契合公寓或小型洗衣房對空間高效利用的需求。該套裝設有Fresh On功能，倘若用戶忘記晾曬，該功能將自動激活，以輕柔的方式循環翻滾衣物長達10小時，有效避免異味產生及褶皺形成。

在移動智能終端領域，TCL實業不斷推陳出新，將先進科技與人性化設計相結合。此次展會上的TCL 50/50 PRO NXTPAPER 5G兩款手機，全面展示了最新升級的未來紙3.0護眼顯示技術，配備獨具特色的防眩光和防藍光護眼屏幕，創新性地引入了NXTPAPER Key實體按鍵，用戶只需一鍵操作，即可暢享沉浸式護眼閱讀體驗。 此外，TCL還與微軟在AI技術領域達成合作，該系列產品搭載了AIGC技術，集文本翻譯、文章摘要、內容創作、語音轉錄和紀要生成等功能於一體，極大地提升了用戶讀寫效率。另外，TCL TAB 11 Gen 2采用頂級11英寸IPS面板和TCL NXTVISION技術，呈現生動真實的色彩圖像，為用戶帶來沉浸式的視覺體驗。

TCL實業旗下雷鳥創新作為AR領域的頭部玩家，帶來了最新款智能眼鏡雷鳥Air 2s。這款眼鏡在設計上結合了人體工學原理，確保了佩戴時的輕盈舒適，用戶無論坐、站、躺都能舒適享受巨幕娛樂，被媒體評為「迄今為止體驗最好的BirdBath AR眼鏡」。雷鳥X2則是行業首款公布和量產的雙目全彩MicroLED衍射光波導AR眼鏡，被譽為「消費級AR眼鏡裡程碑」產品。

在智能汽車領域，TCL實業將智能化、個性化與安全性相融合，首次展示了最新解決方案。其中，TCL座艙融合解決方案采用高通中高階芯片8255，結合豐富的系統開發和性能優化經驗，針對QNX和Android加載時序及底層邏輯的修改和GPU-turbo技術的加持，實現了高性價比的跨域方案融合，可提升用戶的駕乘體驗，有效賦能人們生活的「第三空間」。TCL座艙顯示優化解決方案基於高通6490平台，依托電子領域的豐富量產經驗，全面降低了消費級芯片方案風險，滿足車規要求的同時還提升了性能，並借助TCL自研畫質與顯示增強算法，為用戶打造了影院級的高端座艙體驗。

針對辦公場景，TCL實業展出M系列辦公智屏。這款智屏采用未來紙顯示技術，抗眩光能力提升33%，屏幕顯示效果更接近紙張，且亮度均勻、舒適抗疲勞。它還榮獲了萊茵TÜV低藍光和無頻閃雙認證，確保用戶長時間使用狀態下的眼部健康。其搭載4K一體式Type-C投屏方案和雙頻雙WiFi通道技術，使投屏快捷穩定，並深度適配主流雲會議平台，配備四陣列麥克風，讓遠程溝通自然順暢。

此外，為滿足酒店集團的特定需求，TCL推出了專門針對B端用戶的智慧酒店系統。該系統深度集成多項定制化功能，包括歡迎信息推送、開機預設選項、信源、動畫以及專屬酒店服務菜單與周邊信息推薦，可以全面展示酒店特色及優勢。

踐行可持續之道，構建綠色低碳全價值鏈

TCL實業積極探索可持續發展道路，在落實碳中和戰略、引領全價值鏈走向綠色低碳方面付出諸多努力。此次展會，TCL實業更是首次全方位從產業上游到下游展示了ONE TCL ESG故事。

不僅在戰略層面上貫徹綠色發展理念，TCL實業也將該理念深入到產品的設計與應用之中。以TCL R290三聯供熱泵空調為例，該空調集供暖、制冷和生活熱水三大功能於一體，無論是提供35℃還是55℃出水，都能達到業界頂尖的 A+++能效等級，既減少了用戶能源消費支出，又切實提高了生活質量。

同時，TCL光伏科技推出的智慧家庭能源解決方案，將光伏板、儲能系統、熱泵、電動汽車充電樁及家用電器完美融合於一個管理系統內。用戶通過TCL Home app即可輕松監控和管理這些設備，優化用電效率，最大化利用綠色能源，節省成本，讓家更智能，生活更綠色。

2023年TCL實業實施了184項節能項目，其核心產業碳排放強度對比基准年下降了7.7%，年度累計節電104,080,600度，減少59,357噸碳排放，這一減排量相當於330萬顆樹木一年的CO2吸收量。憑借在ESG領域的出色實踐，TCL實業在2023年榮獲了多項殊榮，包括《時代》2023年全球最佳公司榜單、2023年福布斯中國ESG創新企業以及彭博綠金ESG 50年度受關注項目等。

此次展會上，TCL實業將創新科技與時尚活力融為一體，特別設置了深受年輕人喜愛的游戲與體育專區。西班牙國家隊名宿大衛•比利亞的驚喜空降，瞬間點燃了全場熱情，讓參觀者在享受科技便捷的同時，也能深切感受到體育精神所激發的澎湃活力。

世界頂尖材料設計專家Chris Lefteri也親臨現場，分享了尖端材料設計如何推動科技進步的深刻洞見。他的到來，為展會增添了濃厚的學術氛圍與創新氣息，更為與會者提供了一次與頂尖專家面對面交流的寶貴機會。

一直以來，TCL實業憑借深厚的創新底蘊和強大的技術實力，在全球市場上不斷開拓進取，取得了顯著成績。2024年上半年，TCL電視全球出貨量達1,252萬台，同比增長9.2%，位居全球前二。在歐洲市場，TCL品牌電視出貨量同比增加40.1%，零售量市占率在法國、瑞典、波蘭排名前二，在捷克、西班牙排名第三。目前，TCL實業在全球范圍內設立了24個研發中心，並成功申請30,000多項發明專利，為其引領行業發展以及把握市場趨勢，提供了堅實的技術支撐。

未來，TCL實業將繼續堅持全球化、中高端和全品類突破「三大策略」，深化全球本土化布局，加速科技創新步伐，提升智能終端產品和技術競爭力，攜手全球用戶共同邁向充滿無限可能的智慧未來！

SOURCE TCL