TCL實業攜多款新品和創新技術亮相IFA2024，引領智慧生活新風尚

07 9月, 2024, 09:00 CST
柏林2024年9月7日 /美通社/ -- 2024年德國柏林國際電子消費品展覽會（IFA2024）於9月6日在柏林會展中心盛大開幕。作為全球規模和影響力最大的國際視聽及消費類電子產品展覽會之一，IFA每年都會聚集全球科技行業巨頭共同展示最新前沿技術和創新產品，為全球科技發展注入新的活力。今年，IFA迎來百年慶典，展會規模空前，吸引了來自超過150多個國家和地區的企業參展。
作為全球領先的智能終端企業，TCL實業攜旗下電視、空調、冰洗、AR&XR眼鏡、手機、商顯、平板、路由器、電競顯示器、音箱、車載等全品類智能終端產品及智慧能源解決方案亮相，向全球用戶展示其在智能科技領域的深厚積累和多元化布局。
本屆展會，TCL展區面積近3000平方米，創歷史新高。展區視覺設計全面煥新，以「綻放未來想象」為切入點，融合TCL獨特的方與圓視覺元素，運用時尚活力的色彩搭配以及多變的科技展示單元，打造出一個沉浸式體驗空間，充分體現了TCL實業一直以來倡導的「活力、創新、高級、時尚」品牌特質。
打造極致視覺體驗，引領顯示行業科技與美學創新
本屆展會上，TCL實業再次展示了其在大屏顯示和Mini LED技術領域的創新成果。「2024畫質天花板」X11H作為最強萬級分區QD-Mini LED電視，擁有98/85兩大尺寸，分別通過14112和10368背光分區，將對比度推向極致，配合高達6500nits的峰值亮度，讓每一幀畫面都綻放出前所未有的明暗層次與細膩細節。其搭載的全域光暈控制技術，在Mini LED成像的全鏈路上精准調控，有效解決了行業光暈難題，為用戶帶來典藏級影像體驗。同時，內置TCL自主研發的TSR獨立畫質芯片，依托強大的AI算力和深度計算模型進行系統級畫質增強處理，確保每次觀看都是一場視覺盛宴。
TCL實業還展出了全球最大的115吋QD-Mini LED電視X955 Max，該款產品突破了行業內最大Mini LED電視量產尺寸的限制，采用領先的11代顯示面板產線制造工藝，將家庭屏幕的觀影體驗推至行業峰值。此外，TCL實業推出的旗艦級Soundbar Q85H，搭載斷檔領先的獨家專利聲學技術RAY•DANZ全向聲弧，以及全球領先的T合弦聯動發聲技術，為用戶打造沉浸式3D影院體驗，堪稱大屏電視的「最佳搭檔」。
TCL實業始終致力於推進電視技術的創新發展，力求為用戶帶來美學與生活完美融合的高品質體驗。IFA展上的TCL A300系列第三代藝術電視是TCL首款「輕生活」家居美學藝術電視，也是首款能「自由行走」的藝術電視。屏幕采用納米微晶技術，表面猶如畫布一樣呈啞光質感。同時，該產品還搭載了「Ai」Art功能，用戶只需輕點幾組關鍵詞，系統3秒內即可自動生成專屬藝術畫，把藝術情調直接拉滿。
為保證殿堂級的音質效果，TCL A300 Pro配備了Audio by Bang & Olufsen 3.1.2超薄無線音箱，提供全景環繞以及純淨的聲音體驗，讓用戶在家中也可以漫游聲音藝術展。
創新產品紛呈，構建全品類智能物聯生態
此次展會，TCL實業向全球觀眾展示了其如何以用戶為中心，構建出一個覆蓋智能家居、移動智能終端、辦公、空間交互等多場景的全品類智能物聯生態系統。
在智能家居領域，TCL實業推出的一系列高性能空冰洗產品，為用戶帶來全新的智能生活體驗。TCL小藍翼空調既是新一代空調的定義者，又是AI省電空調的發明者。其中，TCL小藍翼P7新風空調，以健康新風、AI省電、智慧語音為核心，實現全屋無異味、不口干舌燥、不頭昏腦脹的健康呼吸。該產品搭載全新的小藍翼黑科技Pro，最低靜音僅16分貝；經過HEPA濾網四重淨化，有效保障室內空氣質量；運用超省電AI大數據模型算法，節能率高達40%；加上離線語音功能，能為用戶帶來全方位智慧健康體驗。TCL柔風新品BreezeIN 2.0采用全新風道設計，將風量提升了19%，同時借助大口徑出風口和180°大角度旋轉雙導風板結構，實現舒適、靜音的送風效果。
TCL超薄平嵌冰箱采用自由嵌入式設計，可以完美匹配櫥櫃。通過第四代微孔發泡技術和真空絕緣材料，為用戶提供更大存儲容量。全空間保鮮技術確保存儲環境安全，冷藏室T-Fresh系統48小時內殺菌率達99.99%，冷凍空間Pure Air系統可吸附分解異味，抑制細菌生長，延長食物新鮮度。該冰箱還具備靈活存儲功能，可自定義存儲空間為冰箱或冰櫃，精准調控溫度，滿足各種食材的專屬溫度需求。
TCL P680洗烘套裝專為現代生活空間量身打造，支持堆疊安裝設計，完美契合公寓或小型洗衣房對空間高效利用的需求。該套裝設有Fresh On功能，倘若用戶忘記晾曬，該功能將自動激活，以輕柔的方式循環翻滾衣物長達10小時，有效避免異味產生及褶皺形成。
在移動智能終端領域，TCL實業不斷推陳出新，將先進科技與人性化設計相結合。此次展會上的TCL 50/50 PRO NXTPAPER 5G兩款手機，全面展示了最新升級的未來紙3.0護眼顯示技術，配備獨具特色的防眩光和防藍光護眼屏幕，創新性地引入了NXTPAPER Key實體按鍵，用戶只需一鍵操作，即可暢享沉浸式護眼閱讀體驗。 此外，TCL還與微軟在AI技術領域達成合作，該系列產品搭載了AIGC技術，集文本翻譯、文章摘要、內容創作、語音轉錄和紀要生成等功能於一體，極大地提升了用戶讀寫效率。另外，TCL TAB 11 Gen 2采用頂級11英寸IPS面板和TCL NXTVISION技術，呈現生動真實的色彩圖像，為用戶帶來沉浸式的視覺體驗。
TCL實業旗下雷鳥創新作為AR領域的頭部玩家，帶來了最新款智能眼鏡雷鳥Air 2s。這款眼鏡在設計上結合了人體工學原理，確保了佩戴時的輕盈舒適，用戶無論坐、站、躺都能舒適享受巨幕娛樂，被媒體評為「迄今為止體驗最好的BirdBath AR眼鏡」。雷鳥X2則是行業首款公布和量產的雙目全彩MicroLED衍射光波導AR眼鏡，被譽為「消費級AR眼鏡裡程碑」產品。
在智能汽車領域，TCL實業將智能化、個性化與安全性相融合，首次展示了最新解決方案。其中，TCL座艙融合解決方案采用高通中高階芯片8255，結合豐富的系統開發和性能優化經驗，針對QNX和Android加載時序及底層邏輯的修改和GPU-turbo技術的加持，實現了高性價比的跨域方案融合，可提升用戶的駕乘體驗，有效賦能人們生活的「第三空間」。TCL座艙顯示優化解決方案基於高通6490平台，依托電子領域的豐富量產經驗，全面降低了消費級芯片方案風險，滿足車規要求的同時還提升了性能，並借助TCL自研畫質與顯示增強算法，為用戶打造了影院級的高端座艙體驗。
針對辦公場景，TCL實業展出M系列辦公智屏。這款智屏采用未來紙顯示技術，抗眩光能力提升33%，屏幕顯示效果更接近紙張，且亮度均勻、舒適抗疲勞。它還榮獲了萊茵TÜV低藍光和無頻閃雙認證，確保用戶長時間使用狀態下的眼部健康。其搭載4K一體式Type-C投屏方案和雙頻雙WiFi通道技術，使投屏快捷穩定，並深度適配主流雲會議平台，配備四陣列麥克風，讓遠程溝通自然順暢。
此外，為滿足酒店集團的特定需求，TCL推出了專門針對B端用戶的智慧酒店系統。該系統深度集成多項定制化功能，包括歡迎信息推送、開機預設選項、信源、動畫以及專屬酒店服務菜單與周邊信息推薦，可以全面展示酒店特色及優勢。
踐行可持續之道，構建綠色低碳全價值鏈
TCL實業積極探索可持續發展道路，在落實碳中和戰略、引領全價值鏈走向綠色低碳方面付出諸多努力。此次展會，TCL實業更是首次全方位從產業上游到下游展示了ONE TCL ESG故事。
不僅在戰略層面上貫徹綠色發展理念，TCL實業也將該理念深入到產品的設計與應用之中。以TCL R290三聯供熱泵空調為例，該空調集供暖、制冷和生活熱水三大功能於一體，無論是提供35℃還是55℃出水，都能達到業界頂尖的 A+++能效等級，既減少了用戶能源消費支出，又切實提高了生活質量。
同時，TCL光伏科技推出的智慧家庭能源解決方案，將光伏板、儲能系統、熱泵、電動汽車充電樁及家用電器完美融合於一個管理系統內。用戶通過TCL Home app即可輕松監控和管理這些設備，優化用電效率，最大化利用綠色能源，節省成本，讓家更智能，生活更綠色。
2023年TCL實業實施了184項節能項目，其核心產業碳排放強度對比基准年下降了7.7%，年度累計節電104,080,600度，減少59,357噸碳排放，這一減排量相當於330萬顆樹木一年的CO2吸收量。憑借在ESG領域的出色實踐，TCL實業在2023年榮獲了多項殊榮，包括《時代》2023年全球最佳公司榜單、2023年福布斯中國ESG創新企業以及彭博綠金ESG 50年度受關注項目等。
此次展會上，TCL實業將創新科技與時尚活力融為一體，特別設置了深受年輕人喜愛的游戲與體育專區。西班牙國家隊名宿大衛•比利亞的驚喜空降，瞬間點燃了全場熱情，讓參觀者在享受科技便捷的同時，也能深切感受到體育精神所激發的澎湃活力。
世界頂尖材料設計專家Chris Lefteri也親臨現場，分享了尖端材料設計如何推動科技進步的深刻洞見。他的到來，為展會增添了濃厚的學術氛圍與創新氣息，更為與會者提供了一次與頂尖專家面對面交流的寶貴機會。
一直以來，TCL實業憑借深厚的創新底蘊和強大的技術實力，在全球市場上不斷開拓進取，取得了顯著成績。2024年上半年，TCL電視全球出貨量達1,252萬台，同比增長9.2%，位居全球前二。在歐洲市場，TCL品牌電視出貨量同比增加40.1%，零售量市占率在法國、瑞典、波蘭排名前二，在捷克、西班牙排名第三。目前，TCL實業在全球范圍內設立了24個研發中心，並成功申請30,000多項發明專利，為其引領行業發展以及把握市場趨勢，提供了堅實的技術支撐。
未來，TCL實業將繼續堅持全球化、中高端和全品類突破「三大策略」，深化全球本土化布局，加速科技創新步伐，提升智能終端產品和技術競爭力，攜手全球用戶共同邁向充滿無限可能的智慧未來！
SOURCE TCL
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