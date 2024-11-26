TeamT5 再度獲得國際肯定 獲頒臺灣最佳威脅情資公司

TeamT5 專注威脅情資分析、提供端點防禦解決方案積極拓展全球市場，為企業與組織提供最新、最具行動指引的威脅情資，提升營運效率、強化資安韌性。

Frost & Sullivan 顧問 Georgia Edell 表示，TeamT5 擅長提供亞太區域攻擊族群的最新消息，尤其是來自中國的攻擊；使用者更可高度靈活地使用其威脅情資平台，減少不必要的支出，同時獲得威脅情資分析團隊最有用的見解。TeamT5 的亮眼表現再次證明其在臺灣威脅情資的領導地位。

持續引領資安防禦，堅定邁向未來

TeamT5 創辦人暨執行長蔡松廷表示：「我們很榮幸再度獲得此獎項，公司的核心理念為『情資驅動資安防禦』，透過提供深度且精準的即時威脅情資，協助客戶打造資安韌性。近期也持續擴展威脅情資內容，推出暗網情資，為企業檢查機敏資料是否外洩、是否被罪犯利用，鞏固企業防禦面。」

威脅情資為資安防禦之本，更為企業防禦時時變化之資安威脅的關鍵。據此，TeamT5 為提升企業與組織防禦能量，今年更將擴大舉辦第二屆威脅分析師高峰會，為資安領域提供更具前瞻性、戰略性和實務性的威脅情資指引。高峰會由 TeamT5 威脅情資分析師團隊提出新年度資安威脅趨勢，並特別邀請多位國際頂尖專家，分析資安事件處理要點、探討最新資安防禦案例，確保企業在日益嚴峻的資安威脅環境中，能夠做到更加主動、有效的防範與應對。

活動亮點包含：

國際專家見解：聆聽來自各國頂尖專家的分享，獲得最新的資安趨勢與分析。

進階持續性攻擊（APT）與網路犯罪的最新攻擊手段：深入了解當前的威脅形勢，並了解有效的防禦措施。

應變資安威脅事件的策略：獲得實用的資安事件應變策略，有效應對不斷變化、演進的資安威脅。

更多演講題目與活動售票連結請至活動專頁：https://tas2024.teamt5.org/

關於 Frost & Sullivan 「年度最佳公司獎」

Frost & Sullivan 為國際頂尖顧問公司，「年度最佳公司獎」（Company of the Year Award）為其年度大獎，旨在表彰在各區域在領導力、技術創新、客戶服務等取得傑出成就和卓越表現的公司。該獎項的評選過程通過深度訪談、分析和廣泛的次級資料研究法來進行，以比較市場競爭者並衡量其績效，並選出產業領域的最佳實踐者。

關於 TeamT5 杜浦數位安全

TeamT5 專精網路威脅研究，提供端點偵測與回應（EDR）解決方案。協助美日臺大型企業有效保護商業機密文件，營運不受網路攻擊影響。更獲得日本三大巨頭投資，包含日本最大創投 JAFCO 集富集團、日本最大跨國企業並在全球皆有商業投資的 ITOCHU 伊藤忠商事，與日本最大資安解决方案提供商 MACNICA。

團隊具備超過20年的惡意程式與進階持續性威脅（APT）的經驗，基於地緣和語言優勢，有效掌握亞太地區的駭客攻擊，更經常受邀參加世界級資安會議、發表研究成果。

Frost & Sullivan - 得獎名單 ：連結

：連結 下載TeamT5獲得臺灣最佳威脅情資公司之Frost & Sullivan分析師報告：連結。

SOURCE TeamT5 杜浦數位安全