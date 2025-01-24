Tech Mahindra 聯同《華爾街日報》旗下 Intelligence 部門於 2025 年世界經濟論壇發布《科技應用指數》報告

《華爾街日報》首席營收總監 Josh Stinchcomb 表示：「我們發現，最成功的企業必須在速度、規模及投資回報與無縫整合之間取得平衡。Tech Mahindra 在數碼轉型方面的專業知識和經驗，對研究過程起了關鍵作用，並加深了我們對這些複雜挑戰的探索。」

《科技應用指數》的主要發現：

84% 的企業認為多元化的科技組合對業務成功至關重要

人工智能 (AI)、網絡安全及雲端運算成為推動企業增長的最關鍵技術

企業視 5G 及物聯網為主要推動力，但在應用和整合新興科技方面仍面臨挑戰

報告還提供了一個獨特的基準評估工具，存放於《華爾街日報》網站內的一個 Tech Mahindra 專頁。這個平台讓企業能夠根據行業標準，評估其科技組合的效能，從而制定更明智的決策。

Tech Mahindra 首席市場推廣總監 Peeyush Dubey 表示：「《科技應用指數》強調數碼成熟度不僅僅是追上科技步伐，它更是企業應變能力、前瞻視野和競爭優勢的關鍵指標。我們與《華爾街日報》Intelligence 部門的合作，彰顯了我們共同的願景和承諾，協助企業更清晰地了解自身的數碼化進程，從而制定更明智的決策，塑造可持續發展的未來。」

《科技應用指數》是 Tech Mahindra 與《華爾街日報》持續合作的一部分，旨在探討數碼基建部署的關鍵因素。報告將以白皮書形式發布，用戶可於《華爾街日報》及 Tech Mahindra 的專屬網頁上完成基準評估問卷後下載。

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SOURCE Tech Mahindra