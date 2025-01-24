Tech Mahindra 聯同《華爾街日報》旗下 Intelligence 部門於 2025 年世界經濟論壇發布《科技應用指數》報告

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Tech Mahindra

24 1月, 2025, 18:02 CST

瑞士達沃斯2025年1月24日 /美通社/ -- 全球領先科技顧問及數碼解決方案供應商 Tech Mahindra（紐約證券交易所股票代碼：TECHM），致力為各行各業的企業提供服務。該公司與《華爾街日報》旗下 Intelligence 部門攜手發布《科技應用指數》報告，深入剖析全球科技應用趨勢。報告於達沃斯世界經濟論壇上，由 Mahindra 集團行政總裁兼董事總經理 Anish Shah 博士、Tech Mahindra 行政總裁兼董事總經理 Mohit Joshi、《華爾街日報》執行副總裁兼首席營收總監 Josh Stinchcomb，以及 Tech Mahindra 首席市場推廣總監 Peeyush Dubey 聯合發布。

這份權威報告訪問了來自北美、歐洲、中東、非洲及亞洲 10 個國家，超過 1,000 位任職於年收入至少 5 億美元的企業之環球高層管理人員及行業領袖，汲取他們的真知灼見。

Tech Mahindra and Wall Street Journal Intelligence Launch ‘The Tech Adoption Index’ Report at WEF 2025
Tech Mahindra and Wall Street Journal Intelligence Launch ‘The Tech Adoption Index’ Report at WEF 2025

《華爾街日報》首席營收總監 Josh Stinchcomb 表示：「我們發現，最成功的企業必須在速度、規模及投資回報與無縫整合之間取得平衡。Tech Mahindra 在數碼轉型方面的專業知識和經驗，對研究過程起了關鍵作用，並加深了我們對這些複雜挑戰的探索。」

《科技應用指數》的主要發現：

  • 84% 的企業認為多元化的科技組合對業務成功至關重要
  • 人工智能 (AI)、網絡安全及雲端運算成為推動企業增長的最關鍵技術
  • 企業視 5G 及物聯網為主要推動力，但在應用和整合新興科技方面仍面臨挑戰

報告還提供了一個獨特的基準評估工具，存放於《華爾街日報》網站內的一個 Tech Mahindra 專頁。這個平台讓企業能夠根據行業標準，評估其科技組合的效能，從而制定更明智的決策。

Tech Mahindra 首席市場推廣總監 Peeyush Dubey 表示：「《科技應用指數》強調數碼成熟度不僅僅是追上科技步伐，它更是企業應變能力、前瞻視野和競爭優勢的關鍵指標。我們與《華爾街日報》Intelligence 部門的合作，彰顯了我們共同的願景和承諾，協助企業更清晰地了解自身的數碼化進程，從而制定更明智的決策，塑造可持續發展的未來。」

《科技應用指數》是 Tech Mahindra 與《華爾街日報》持續合作的一部分，旨在探討數碼基建部署的關鍵因素。報告將以白皮書形式發布，用戶可於《華爾街日報》及 Tech Mahindra 的專屬網頁上完成基準評估問卷後下載。

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SOURCE Tech Mahindra