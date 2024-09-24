華為呼籲更多合作夥伴加入TECH4ALL，推動全球數字包容

論壇上，與會者圍繞中國信息通信研究院（CAICT）發佈的《2024年中國數字包容發展研究報告》，探討了TECH4ALL項目和中國的數字包容進展。

中國信息通信研究院政策與經濟研究所所長辛勇飛表示：「通過促進數字包容，我們不僅可以有效應對數字技術發展和應用方面的潛在問題，還可以推動總體目標的實現。」

與會者在討論中主要關注技術如何能夠幫助更多人享受信息無障礙服務、平等的機會和高質量的生活。其中，一個關鍵話題是跨行業合作對提升包容項目效果的重要性，這包括各種TECH4ALL項目。

華為ICT Marketing總裁周軍表示：「華為致力於支持中國的數字包容戰略。我們與政府、企業、科研機構、高校和非政府組織合作，開展各類項目，為全球各國把握數字化轉型機遇、共享數字包容紅利提供有益參考。」

華為合作夥伴介紹了技術如何能夠推動數字包容，以及幫助聽障和視障人士克服日常生活中面臨的挑戰。華為分享了如何在產品設計之初就將殘障人士、老人、兒童等人群的需求考慮在內。華為智能手機提供15項無障礙功能，每月約有1000萬用戶使用這些功能，包括通過藍牙直連助聽設備，為殘障用戶識別工作機會並發送通知等。

天津市紅橋區盲人協會主席殷楠表示：「作為一名視障設備用戶，也作為華為的合作夥伴，我想分享很重要的一點，即技術可以給每個人提供平等的機會，讓他們能參與社會活動並使用公共資源，這有助於消除數字鴻溝。」

華為通過TECH4ALL與中國聾啞人協會以及億時代數碼科技開發有限公司共同開發了「暢聽無礙」應用。該應用基於華為雲AI技術，提供語音和文字互譯服務，還支持實時在線手語翻譯中心，可用於醫療、法律咨詢和服務窗口等複雜場景。

論壇還通過TECH4ALL在中國開展的DigiSchool項目探索了教育包容議題。該項目旨在提供在線資源和教師培訓，以普及科學、技術、工程、藝術、數學（STEAM）課程。迄今為止，已有29所學校的4800名師生從中受益。

華為還在全球範圍內開展了一系列教育和培訓項目。例如，華為與聯合國教科文組織攜手開展開放學校項目，與沃達豐基金會合作開展Instant Schools Network項目。華為還與國際和本地合作夥伴開展多個移動數字課程項目，通過卡車改造的移動教室為偏遠社區提供免費的數字技能培訓，已使18個國家的93000人從中受益。

TECH4ALL教育項目已覆蓋全球40多萬人，而合作夥伴關係是所有項目成功的關鍵。

關於華為TECH4ALL

TECH4ALL是華為在數字包容領域的倡議和長期行動。通過TECH4ALL，華為攜手合作夥伴，利用創新技術共同建設一個更平等、可持續的數字世界。

欲瞭解更多信息，請訪問華為TECH4ALL網站：https://www.huawei.com/en/tech4all

您也可以在X上關注我們：

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

SOURCE 華為