Telehouse Canada 於多倫多推出首三個數據中心

全球數據中心大佬在加拿大最關鍵的數據中心擴展營運商生態系統，以增加連接性並推動加拿大數碼經濟發展

多倫多2024年6月10日 /美通社/-- 領先的託管數據中心服務供應商 Telehouse Canada 已在多倫多市中心正式啟動其首三個數據中心。這公告標誌著 Telehouse Canada 計劃大幅擴展其國家的營運商生態系統，並繼續擴展設施，以推動加拿大的數碼轉型並支援全國高速互聯網的推出。

Telehouse Canada 新建的三個營運商中立數據中心，位於 151 Front Street West、250 Front Street West 和 905 King Street West，是加拿大電信的神經中樞，也是互聯網服務供應商 (ISP)、應用服務供應商 (ASP) 和加拿大最大的電信營運商網絡的集中點。數據中心將不同的網絡和供應商連接在一起，大大促進了加拿大人在數碼世界享受廣闊、流暢、快速和互聯的體驗。

加拿大所有營運商、服務供應商 (XSP) 和內容供應商中，超過一半 (50%) 都在 Telehouse Canada 設有數據中心，使這互聯的樞紐成為加拿大互聯網流量的主要閘道，幫助加拿大人彼此和世界其他地區進行數碼連接。

Telehouse Canada 主席兼行政總裁 Adatchi Satoshi 表示：「我們是第一間擁有和經營這些設施的專業資料中心專業知識的全球領導者，我們將帶來超過三十年的經驗，幫助機構成長。 我們已經有充分配備，可以幫助加速加拿大的數碼經濟，支援加拿大企業擴展數碼營運，並希望進入新的全球市場。」

加拿大對先進連接服務的需求正在迅速增長，由於轉型到 5G、物聯網技術的擴散和加拿大政府的 連接策略，此策略將在 2030 年把高速互聯網接達技術向所有加拿大人開放。Telehouse Canada 目前在三個數據中心擁有約 200 位連接合作拍檔。此公司旨在透過升級設施、擴大產能和探索，增加加拿大的業務機會，務求大幅擴展這個生態系統並滿足不斷增長的需求。

Adachi 表示：「我們意識到，這些數據中心對加拿大的數碼基礎設施非常重要，也明白到在越來越互連的世界中，我們如何為建立加拿大的技術領導地位和競爭優勢作出貢獻。「我們對營運商中立的承諾，即是組織可以靈活地與最符合其需求的網絡供應商合作，以最大限度地節省成本並最大限度地提高效能。最終，我們的目標是透過培養支援性和合作拍擋關係的環境，以大幅擴展這個多元化生態系統的規模。」

隨著所有行業的企業快速開始數碼轉型並採用 AI 技術和雲端服務，資料中心也將透過高度彈性的主機定位和數碼連線服務以支援其成長。展望將來，Telehouse Canada 正在探索利用 KDDI 和 Telehouse 的全球專業知識，以滿足加拿大對支援 AI 資料中心基礎架構的日益倚重。

Telehouse Canada 為全球 3000 多家公司提供值得信賴的支援，透過接達超過 10 個國家/地區的 45 多個互聯式資料中心，為加拿大組織提供機會擴大全球業務。

在 Telehouse 與母公司和日本電信領導者 KDDI 於 2023 年 6 月簽訂協議收購三間多倫多數據中心之後，正式推出。 經過強化的營運商中立資料中心現已完全投入運作，可提供超過 30MW 的 IT 負載。

關於 Telehouse

Telehouse 是 KDDI 集團下的全球領先的數據中心服務供應商，雲集 3,000 多位業務合作拍檔，包括營運商、移動和內容供應商、企業、雲端供應商和金融服務公司。Telehouse 成立於 1989 年，提供可靠、安全且靈活的主機定位，使機構能夠透過快速、高效和安全的互連，加快上市速度並創造商機。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.telehouse.ca/

關於 KDDI

KDDI 於 1953 年創立，由日本政府主導，旨在提倡從日本開發國際網絡，現已成為全球領先的電信公司，在全球 60 多個城市和 100 個地點營運。KDDI 部署了主要的國際基礎設施，包括 Global Network，一個數碼化的專有網絡，具有光纖連接歐洲、北美、亞洲和澳洲。KDDI 在日本擁有超過 5,000 萬用戶，為其全球客戶提供流動電話服務、網絡服務和 IT 解決方案。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.kddi.com/english/

傳媒聯絡：Katie Duklas，傳媒簡介， [email protected]

SOURCE Telehouse Canada