Telix成功定價6.5億澳元可轉換債券

澳洲墨爾本2024年7月24日 /美通社/ -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX)（以下簡稱「Telix」、「該公司」、「該發行人」）欣然宣布，該公司已成功定價6.5億澳元、年息2.375%、2029年到期的可轉換債券。這些可轉換票據，也稱為「可轉換債券」，可轉換為Telix已繳足股本的普通股（以下簡稱「普通股」）。此次發行得到了全球合格投資者的大力支持。

這些可轉換債券的初始轉換價格為每股普通股24.78澳元，與參考股價（每股普通股18.70澳元）相比，轉換溢價為32.5%，但受可轉換債券最終條款和條件中規定的反稀釋調整的約束。

可轉換債券的年利率為2.375%。從2024年10月30日開始，利息將在每年的10月30日、1月30日、4月30日和7月30日按季度支付，採取後付方式。

可轉換債券將於2029年7月30日或前後到期，除非中途按照其條款進行贖回、回購或轉換。

扣除交易成本後的淨收益旨在用於推進擬議投資，以加快公司治療組合中關鍵臨床項目的開發。這其中包括標籤擴展研究，以擴大Telix診斷成像劑組合的市場機會，以及為腎癌和腦癌治療項目的關鍵試驗提供資金。

此外，這筆資金還將為Telix帶來財務靈活性，使其能夠探索各種機會，進行具有戰略意義的並購交易，並繼續投資於全球供應鏈和制造能力。

本次發行預計將於2024年7月30日完成，並須滿足慣例條件。可轉換債券將在新加坡證券交易所（Singapore Exchange Securities Trading Limited，簡稱「SGX-ST」）上市。Telix將向新加坡證券交易所提交一份與可轉換債券相關的發行通函。該發行通函包含經營和財務信息，並包含公司最新的預估資本及債務概要，反映截至2024年3月31日可轉換債券的影響。

該公司董事總經理兼集團首席執行官Christian Behrenbruch博士表示：「可轉換債券在Telix發展歷程的關鍵時刻提供了有吸引力的低成本融資。所得資金將為我們重點戰略的實施帶來財務靈活性，同時減少對現有股東的潛在稀釋。我們能夠利用強大的業務執行力和市場條件，提供有吸引力的融資條款。我們非常高興地看到，全球投資者對此次發行給予了大力支持。」

J.P. Morgan Securities Plc擔任此次發行的獨家經辦人（以下簡稱「經辦人」）。

經辦人以每股普通股18.70澳元的結算價完成了普通股的增量配售，較2024年7月23日每股19.59澳元的10日成交量加權平均價折讓4.5%。這一參考價決定了可轉換債券的初始轉換價格。

可轉換債券的主要條款

發行人 Telix Pharmaceuticals Limited 發行規模 6.5億澳元 級別 發行人的直接、無條件、無從屬、無擔保義務 到期日 2029年7月30日或前後（5年） 投資者認沽期權 在第3年末（僅限一次） 票息/收益率 年息2.375% 轉換溢價 較參考股價高32.5% 參考股價 每股普通股18.70澳元，較2024年7月23日每股10日成交量加權平均價19.59澳元折讓4.5% 轉換價格調整 標準的反稀釋調整，包括Telix支付的所有股息的轉換價格調整 上市地點 SGX-ST 銷售限制 僅限於Reg S (Cat 1)

關於Telix Pharmaceuticals Limited

Telix是一家生物制藥公司，專注於開發和商業化治療和診斷用放射性藥物及相關醫療設備。Telix總部位於澳洲墨爾本，在美國、歐洲（比利時和瑞士）和日本設有國際業務部門。Telix正在開發一系列處於臨床和商業化階段的產品，旨在滿足腫瘤和罕見病領域尚未得到滿足的重大醫療需求。Telix在澳洲證券交易所上市(ASX: TLX)。

Telix投資者關係部

Kyahn Williamson女士

Telix Pharmaceuticals Limited

投資者關係與企業傳播高級副總裁

電郵：[email protected]

本公告經Telix Pharmaceuticals Limited披露委員會代表董事會授權發布。

法律聲明

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這些可轉換債券及可轉換債券轉換後可發行的普通股尚未且不會根據經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）進行登記，除非是依據《證券法》的登記要求或豁免登記要求，否則不得在美國發售或出售。可轉換債券或可轉換債券轉換後可發行的普通股不會在美國公開發售。

本公告未經新加坡證券交易所(SGX-ST)審核或批准，新加坡證券交易所對本公告的內容，包括本公告中的任何陳述、意見或報告的正確性不承擔任何責任。

澳洲證券與投資委員會(Australian Securities and Investments Commission)尚未或將不會收到與可轉換債券相關的招股說明書、產品披露文件或《2001年澳洲公司法》（Corporations Act 2001 (Cth)）中界定的其他披露文件。

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