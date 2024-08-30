Telkomsel引領印尼5G發展 將登巴薩和巴東建設成不間斷連接的5G城市

Telkomsel營銷總監Derrick Heng表示：「隨著數字生態系統的持續發展和客戶需求的增加，Telkomsel將致力於在關鍵地區擴大Hyper 5G的覆蓋範圍。我們專注於通過加強旅遊景點的戰略地位、支持當地旅遊業發展、賦能中小微企業以及提高公共服務的效率來提升印尼在全球的形象。我們承諾全力推動國家數字化轉型，為社會各階層帶來最新技術，並在巴厘島大力發展5G。」

Heng強調，Telkomsel致力於保持其在印尼電信行業的領先地位，同時不斷開創新機遇，迎接更美好的未來。公司力求提供符合國際標準的5G體驗，同時滿足巴厘島當地客戶和國際遊客的需求。為此，Telkomsel推出了面向本地和國際遊客的特殊5G套餐、5G設備捆綁服務、旅遊預付卡和eSIM支持。

Telkomsel網絡總監Indra Mardiatna介紹了公司網絡擴張的戰略方針：「自我們在印尼推出5G網絡以來，我們戰略性地、逐步地、大規模地擴大了網絡覆蓋範圍，不僅要建設強大的電信網絡，還要提供卓越的用戶體驗，促進包容性和可持續的數字增長。僅在巴厘島南部，我們就建立了225個Hyper 5G站點，包括登巴薩（Denpasar）的67個和巴東的136個，確保庫塔-長谷、努沙杜瓦和雷農-沙努爾等繁忙路線沿線實現不間斷連接。」

Telkomsel的使命是引領印尼的數字化轉型，並將尖端技術的優勢帶給社會各階層，而此次擴張是這一使命的重要里程碑。

在網絡解決方案提供商華為的支持下，Telkomsel在巴厘島的擴張實現了5G部署的一個重要里程碑，目前已覆蓋56個城市和地區的1,000多個站點，包括工業區、住宅區、國際機場、首都努桑塔拉和熱門旅遊目的地等關鍵區域。Telkomsel將繼續在全國範圍內擴大5G覆蓋範圍。

欲瞭解更多信息，請訪問tsel.id/5Gbali。

關於 Telkomsel

Telkomsel是印尼領先的數字電信運營商，致力於推動印尼社會的發展，改善民眾的生活，創造更美好的未來。該公司為個人、家庭和企業提供一流的創新型連接、服務和解決方案，釋放所有機會。作為印尼最大的綜合服務提供商，Telkomsel秉承印尼的數字化精神，不斷擴大4G網絡覆蓋，推進5G技術發展，並部署最新的固定寬帶技術，提升客戶體驗。Telkomsel還提供豐富的數字服務，包括數字生活服務、數字廣告、數字企業解決方案和物聯網。經過29年的運營，Telkomsel在全國支持超過265,900個基站，為全國超過1.599億移動用戶和超過910萬固定寬帶(IndiHome-B2C)用戶提供服務。Telkomsel致力於可持續運營，遵守環境、社會和治理(ESG)原則，對企業生態系統產生積極影響。欲瞭解更多信息和客戶服務，請訪問公司官網www.telkomsel.com，或在Facebook (facebook.com/Telkomsel)、Twitter @telkomsel、Instagram @telkomsel上關注我們，或通過MyTelkomsel應用程序的虛擬助手與我們聯繫。

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