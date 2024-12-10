華為助力印尼電信Telkomsel在大雅加達區打造Hyper AI自動駕駛5G網絡

Telkomsel的5G網速比4G網速快4倍，可靠性更高、聯接設備更多、時延更低，能更好地支持新興技術和創新。

自2021年商用以來，Telkomsel的Hyper 5G網絡已在印尼56個城市和地區部署了1400多個5G基站，同時在機場、商場等引入了LampSite X解決方案，保障了室內外一致性體驗。Hyper 5G網絡是印尼覆蓋範圍最廣、最先進的5G網絡，推動印尼數字化轉型。

Telkomsel CTO Indra Mardiatna 表示：「雅加達是印尼經濟、文化和政治中心，5G智能手機普及率高、國際漫遊用戶數量龐大，4G/LET用戶持續增長，對高速數據服務需求日益增長。Hyper 5G網絡不僅可以提供超高速率、低時延的網絡聯接，還可作為數字化轉型的催化劑，為生活方方面面的進步創造機會，助力實現黃金印尼2045願景。」

Hyper AI增強聯接、服務和解決方案

Telkomsel在網絡中端到端地採用人工智能，打造Hyper AI網絡。在網絡中斷時，能更快速地做出響應；並通過自治網絡框架實現網絡自動化管理，從而提高服務效率和質量。

Indra補充道：「通過Hyper AI，Telkomsel在各種情況下都能提供最佳服務，包括在聖誕節及新年流量高峰時期及Hyper 5G戰略地點，隨時隨地保障最佳用戶體驗。」

Telkomsel已打造了人工智能客服助手，Hyper 5G低時延特性進一步增強Hyper AI。面向消費者客戶的Veronika虛擬助理和面向企業客戶的Ted虛擬客戶經理都與人工智能服務運營中心集成，能快速有效地響應用戶需求，提供創新和卓越的服務體驗。

在特殊時刻優化用戶的數字體驗

Telkomsel預計在聖誕節、新年期間數據流量將增長14.8%，總有效負載預計將達到1,981PB。 Telkomsel已全面優化4G/LTE和5G網絡，並在關鍵路線和戰略地點進行全面網絡測試，確保用戶便捷地獲取數字服務。

「作為領先的數字電信服務提供商，Telkomsel致力於向社會和消費者傳遞溫暖和正能量。通過優化聯接、服務和創新解決方案，Telkomsel努力確保每位用戶都能夠輕鬆、舒適和快樂地享受聖誕節和新年時刻。」Indra總結道。

根據Ookla® 對2024年第一季度至第二季度印尼5G中值下載速率和多服務器5G移動時延的Speedtest Intelligence® 數據的分析，Telkomsel在「印尼最快5G移動下載」和「印尼最低5G移動時延」中被評為最佳，這進一步鞏固了Telkomsel作為5G網絡提供商的領先地位，擁有最快的下載速率和最低的時延，為印尼用戶提供最佳體驗。

SOURCE Telkomsel