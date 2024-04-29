高性能製氫裝備榮獲TERA-Award大賽金獎及100萬美元獎金

銀獎項目「重塑氫氣儲存和運輸」(Reshaping H 2 Storage and Transportation)出自以色列的一個研究團隊。該團隊利用水和碳酸氫鹽儲存氫氣，具有無毒、不易燃、不易爆等優點。它還可以在接近常溫常壓的條件下運輸，從而將氫的儲存和運輸成本降低到每公斤1美元以下。

銅獎授予的是一個利用高效相變材料(PCM)技術取代傳統製冷或供熱解決方案的項目。PCM可以在-150°C至1,000°C的溫度範圍內吸收和儲存熱能或冷能，因此適用於空調、冷藏和數據中心等應用領域。這項技術可提供更安全、更穩定的溫度控制，同時實現零碳錯峰，節能高達20%。

第三屆TERA-Award大賽共收到來自全球59個國家和地區的450個零碳項目申報，比上屆增加了60%。TERA-Award創始人李家傑(Lee Ka-kit)博士表示：「TERA-Award已成為匯聚全球能源科技創新創業者的一個平台，為科學家將研究成果推向市場提供全面的服務。我也很高興宣佈，TERA-Award品牌將從競賽提升為零碳科技的加速器平台。我鼓勵更多的全球零碳科技創業者加入TERA-Award，通過技術創新合作建設可持續發展的未來。」

SOURCE Towngas