高性能製氫裝備榮獲TERA-Award大賽金獎及100萬美元獎金
29 4月, 2024, 08:48 CST
香港2024年4月29日 /美通社/ -- 由香港中華煤氣有限公司主辦的第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽結果日前在香港揭曉。來自中國研究團隊的高性能鹼性製氫項目榮獲金獎，獎金100萬美元，該設備可大大降低製氫成本。一個以色列團隊的新型儲存氫能方式項目獲得銀獎；另一個中國團隊的「全球領先的高蓄能相變溫控材料技術」項目獲銅獎。
金獎獲得者是來自中國的華商廈庚，該公司贏得100萬美元獎金。該公司開發了一種水電解製氫的高效設計，每立方米氫直流能耗少於4.3度電。這項技術可利用可再生能源直接製氫，降低設備成本，提高長期運行穩定性。它可應用於工業、交通、電力和建築等多個領域，為氫氣生產提供低成本解決方案。
銀獎項目「重塑氫氣儲存和運輸」(Reshaping H2 Storage and Transportation)出自以色列的一個研究團隊。該團隊利用水和碳酸氫鹽儲存氫氣，具有無毒、不易燃、不易爆等優點。它還可以在接近常溫常壓的條件下運輸，從而將氫的儲存和運輸成本降低到每公斤1美元以下。
銅獎授予的是一個利用高效相變材料(PCM)技術取代傳統製冷或供熱解決方案的項目。PCM可以在-150°C至1,000°C的溫度範圍內吸收和儲存熱能或冷能，因此適用於空調、冷藏和數據中心等應用領域。這項技術可提供更安全、更穩定的溫度控制，同時實現零碳錯峰，節能高達20%。
第三屆TERA-Award大賽共收到來自全球59個國家和地區的450個零碳項目申報，比上屆增加了60%。TERA-Award創始人李家傑(Lee Ka-kit)博士表示：「TERA-Award已成為匯聚全球能源科技創新創業者的一個平台，為科學家將研究成果推向市場提供全面的服務。我也很高興宣佈，TERA-Award品牌將從競賽提升為零碳科技的加速器平台。我鼓勵更多的全球零碳科技創業者加入TERA-Award，通過技術創新合作建設可持續發展的未來。」
SOURCE Towngas
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