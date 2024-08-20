TerraPay 與多間領先數碼錢包運營商成立委員會，加速跨境付款系統互通

英國倫敦2024年8月20日 /美通社/ -- 全球貨幣移動公司 TerraPay 宣佈，攜手 5 家領先錢包運營商和成立「錢包互通委員會」。該委員會旨在利用 TerraPay 的技術，促進跨境交易互聯互通。

這些運營商總共服務數百萬錢包用戶，用戶遍佈孟加拉、哥倫比亞、肯雅、塞內加爾、坦桑尼亞和烏干達等地區。該委員會的始創成員包括 Airtel、bKash、MPESA、Nequi 和 Sama Money。

該委員會旨在於連接多個平台的跨境交易中，促進商戶付款、國際匯款及其他使用案例，從而提升全球錢包互通。雖然數碼錢包現時主要作為當地付款解決方案，但出現擴展至全球領域的顯然需求。然而，TerraPay 技術就是以促進這種擴展為宗旨。

「錢包互通委員會這項倡議是一項重要兼及時的進展，因此 Safaricom 很高興成為當中的一員。TerraPay 為全球錢包付款提供嶄新的互通科技，而這項我們與 TerraPay 的共同努力，將加速我們為國際貨幣流動用戶，創造更多價值的工作。」Safaricom PLC 首席財務服務總監 Esther Masese Waititu 說道。

這項開放合作匯聚專業知識和資源，而為付款和貨幣流動建立確保安全、高效率和成本效益跨境錢包交易的條件。TerraPay 提供技術基礎設施，以及處理結算和結算流程，而促成這項倡議。

Nequi 首席產品總監 María del Pilar 表示：「我們之間和 TerraPay 的合作是一項策略進展，將加速全球採用數碼錢包和金融平台，並提升整體跨境付款體驗。這是一項團隊努力，我們共享和補足彼此的能力。」

「我們很高興能成為這項努力的一份子，並期待為我們的客戶和股東提供有形好處。迄今為止，我們只有簽署雙邊協議才能為我們的用戶提供國際錢包的選擇，可是我們無法有效地簽署 100 個協議。然而，這聯盟為全部成員帶來這方面的價值。」 Airtel Money 行政總裁 Ian Ferrao 說道。

多項研究表示，2028 年將出現超過 70 億錢包，這些錢包處理大約 16 萬億美元金額。在電子商務和面對面環境中，多軌錢包逐漸取得領導地位和名氣。在錢包擴展中，跨境付款扮演關鍵角色。

bKash 首席商務總監 Ali Ahmmed 表示：「這項合作將匯聚我們的最佳能力和利用彼此的市場延伸和覆蓋，從而增強我們自己的消費者體驗。與此同時，我們保持獨立，並為我們的錢包消費者增加重要的跨境商戶付款功能。我們相信，全部參與者都會在這委員會中受惠。當然，我們的錢包消費者將會是真正贏家。」

「這項倡議解決多項真正市場挑戰，並為跨境商務錢包使用情況的看法，帶來重塑的潛力。因此，這委員會內的錢包參與者可輕鬆地全球互聯互通。這非常令人興奮，我們期待推動這一切。」Sama Money 副行政總裁兼 IT 經理 Sekou Kane Diallo 表示。

該委員會是利用這些趨勢的首步，並為數百萬錢包用戶提供所需的互通和增強用戶體驗。

「TerraPay 今天連接 100 多個數碼錢包，而我們自成立以來，一直開發支援互通的技術。我們認識到在全球付款生態系統中，數碼錢包具備巨大潛力。在我們提供創新和普惠金融解決方案的使命中，這理事會成立標誌着一個重要里程碑，我們將共同賦予數百萬人參與全球經濟。」TerraPay 行政總裁 Ambar Sur 表示，「我們非常尊重和讚賞始創合作夥伴，並致力推動下一波錢包發展，將本地用戶體驗擴至全球。」

如欲更多資料，請聯絡：Juveria Samrin，[email protected]

關於 TerraPay

TerraPay 簡化各地貨幣移動和提供單一連接，連接至 30 多個全球市場監管的最廣泛跨境付款網絡，有助超過 140 個收款國家/地區、超過 210 個付款國家/地區、超過 75 億個銀行帳戶，以及超過 21 億個移動錢包的金錢互通。TerraPay 以連接無邊界的金融世界為使命，協助每個地方即時、可靠、透明和完全合規的移動流金。TerraPay 為全球企業突破界限，從銀行、金融科技和匯款運營商，至旅遊業務、創作者經濟平台和電子商務市場。同時，即使在最難以觸及的市場，也推動普惠金融。TerraPay 成立於 2014 年，總部位於倫敦，全球辦事處遍佈班加羅爾、杜拜、邁亞密、波哥大、達累斯薩拉姆、康培拉、海牙、達喀爾、約翰內斯堡、內羅比、米蘭和新加坡，並正在迅速擴張。TerraPay 從國際投資者，包括 IFC（世界銀行）、Prime Ventures、Partech Africa 和 Visa 等獲得資金。

SOURCE TerraPay