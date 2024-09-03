TerraPay 任命 Ralph Koker 為全球產品總監，加強領導團隊

倫敦2024年9月3日 /美通社/ -- 全球領先貨幣流動公司 TerraPay 宣佈任命 Ralph Koker 為全球產品總監。Ralph 加入 TerraPay 前，已擁有超過二十多年金融服務業產品策略和發展經驗和專業知識。

Ralph 過去職業生涯中，在亞太和拉丁美洲地區累創佳績。他在 FIS 開始職業生涯，並於馬尼拉、香港和曼谷擔任要職後，在 2011 年轉至新加坡 Visa。2017 年，他移居邁亞密和領導 Visa 拉丁美洲的數碼產品、貨幣流動業務，以及具影響力的市場擴張和創新解決方案。最近，Ralph 擔任 Visa 全球貨幣流動團隊的重要成員，專注制訂策略成長計劃、投資和改善客戶解決方案。

TerraPay 一直顯著提升 Visa 的功能，特別於錢包方面，並以此成為 Visa 擴展更廣市場的一部分。TerraPay 透過與 Swift 建立策略合作夥伴關係，協助銀行促進國際帳戶至錢包的付款，並有助銀行擴大覆蓋範圍和服務項目。此外，TerraPay 聯同五家領先錢包提供商共同成立錢包互通委員會，藉此加強公司對穩健及高瞻遠矚產品策略的承諾。

在這不斷演變的環境中，Ralph 擔當關鍵角色。他具備深厚商業及零售付款專業知識，並結合全球銀行業務的認識。這有助他完美提升 TerraPay 的產品策略，並帶領展開全面市場推廣計劃。Ralph 領導 TerraPay 擴展服務，並加強全球客戶關係。

TerraPay 聯合創辦人兼行政總裁 Ani Sane 對 Ralph 任命充滿信心，並表示：「我們很高興，歡迎 Ralph 加入我們的領導團隊。Ralph 在產品創新上的策略見解和深厚經驗，將證明是我們持續提升產品和為客戶提供獨特價值的關鍵。」

TerraPay 全球產品總監 Ralph Koker 表示：「在這轉型階段，我很榮幸地加入 TerraPay。我為 TerraPay 的數碼化全球貨幣流動使命而作出貢獻的機會深感共鳴。我期待與這優秀團隊合作，共同推動創新與成長。」

關於 TerraPay

TerraPay 簡化各地貨幣移動和提供單一連接，連接至 30 多個全球市場監管的最廣泛跨境付款網絡，協助超過 140 個收款國家/地區、超過 210 個付款國家/地區、超過 75 億個銀行帳戶，以及超過 21 億個移動錢包的金錢互通。TerraPay 以連接無邊界的金融世界為使命，協助每個地方即時、可靠、透明和完全合規地流動資金。TerraPay 為全球企業突破界限，從銀行、金融科技和匯款運營商，至旅遊業務、創作者經濟平台和電子商務市場。同時，即使在最難以觸及的市場，也推動普惠金融。TerraPay 於 2014 年成立，總部位於倫敦，全球辦事處遍佈班加羅爾、杜拜、邁亞密、波哥大、達累斯薩拉姆、康培拉、海牙、達喀爾、約翰內斯堡、內羅比、米蘭和新加坡，並正在迅速擴張，公司從多位領先投資者，包括 IFC（世界銀行）、Prime Ventures、Partech Africa 和 Visa 等獲得資金。

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SOURCE TerraPay