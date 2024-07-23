TerraPay 可讓金融機構使用 Swift 進行國際「帳戶到錢包」付款

新聞提供者

TerraPay

23 7月, 2024, 07:00 CST

倫敦2024年7月23日 /美通社/ -- 2024年 7 月 23 日 /PRNewswire/-- 全球貨幣移動公司 TerraPay 今天宣布，金融機構可以使用現有的 Swift 連結，直接向全球超過 20 億個移動錢包匯款，從而為企業和消費者提高跨境付款體驗。

由金融機構透過 Swift 啟動的付款方式，將快速和高效率地進入 TerraPay 的系統，透過 Swift 的交易追蹤功能，提供從帳戶到錢包的端對端透明度。Swift 正在連接 200 多個國家/地區的 11,500 多間金融機構。

TerraPay 廣泛的網絡促進了對全球超過 21 億個流動錢包和 75 億個銀行帳戶進行付款，使收件人可以靈活地使用自己喜歡的貨幣接收資金。這種廣泛的覆蓋範圍，彰顯出 TerraPay 對於在全球範圍內促進財務包容和可接達性的堅定承諾。這也標誌著 G20 在實現提升跨境交易速度、提高透明度、增加可接達性和降低成本的目標方面，取得了進一步進展。

TerraPay 共同創辦人兼行政總裁 Ambar Sur 表示：「這項發展代表了我們革命跨境支付環境的使命中的戰略躍進。通過將 Swift 領先業界的能力與 TerraPay 先進的數碼基礎架構結合，我們使金融機構能夠以前所未有的速度和透明度，滿足不斷演變的客戶需求。」

「這不僅體現了我們對創新的承諾，而且與我們的願景完美符合我們建立無邊界的金融生態系統，在任何地方移動資金即時、可靠和符合規範，尤其是對於服務不足的消費者來說。我們估計，我們快要接觸到 6 億位無銀行服務的消費者。」

Swift 業務總裁 Thierry Chilosi 表示：「看到 TerraPay 這樣的金融服務提供商利用 Swift 創新其產品並提供更完善的客戶體驗，實在令人振奮。這體現了 Swift 高度安全、全球包容性的網路，並展示我們如何裝備社群，以滿足跨境交易中對選擇和簡便性快速提升的期望。」

TerraPay 簡介：

TerraPay 簡化了全球貨幣流動：透過提供單一連接到 30 個全球市場監管最廣泛的跨境支付網絡，並允許付款至 144 個接收國家、210 多個發送國家、75 億以上的銀行帳戶和 21 億以上的流動錢包。TerraPay 的使命是連結一個無國界的金融世界，讓各地的資金流動變得即時、可靠、透明和完全合規。TerraPay 為全球企業（包括銀行、金融科技公司和匯款營運商、旅遊企業、創造者經濟平台和電子商務市場）拓展業務範圍，同時在最難以進入的市場推動金融包容性。TerraPay 成立於 2014 年，總部位於倫敦，在班加羅爾、杜拜、邁阿密、波哥大、三蘭港、康培拉、海牙、達卡、約堡、內羅畢、米蘭和新加坡設有全球辦事處，並且獲得了包括 IFC（世界銀行）、Prime Ventures、Partech Africa 和 Visa 在內的領先投資者的資金支持，得以迅速擴張。

傳媒查詢，請聯絡：Juveria Samrin[email protected] 

SOURCE TerraPay

來自同一來源

TerraPay 獲 MAS 頒發的 MPI 牌照

TerraPay 獲 MAS 頒發的 MPI 牌照

全球資金流動公司 TerraPay 達到重要里程碑，已獲得新加坡金融監管局 (MAS) 根據《2019 年支付服務法案》頒發的主要支付機構 (MPI) 牌照，鞏固其作為跨境支付巨頭的地位。TerraPay 目前已在全球 30 個市場獲得 11 個牌照和 19 項監管核准。...
TerraPay 任命 Visa Direct 前負責人 Ruben Salazar Genovez 出任總裁一職

TerraPay 任命 Visa Direct 前負責人 Ruben Salazar Genovez 出任總裁一職

全球跨境匯款公司TerraPay 宣布任命 Ruben Salazar Genovez 為公司總裁，他曾擔任 Visa Direct 的全球負責人。 作為支付行業經驗豐富的老將，Salazar Genovez...

探索

Image1

銀行與金融服務

Image1

金融科技

Image1

金融科技

Image1

電腦與電子產品