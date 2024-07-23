TerraPay 可讓金融機構使用 Swift 進行國際「帳戶到錢包」付款

倫敦2024年7月23日 /美通社/ -- 2024年 7 月 23 日 /PRNewswire/-- 全球貨幣移動公司 TerraPay 今天宣布，金融機構可以使用現有的 Swift 連結，直接向全球超過 20 億個移動錢包匯款，從而為企業和消費者提高跨境付款體驗。

由金融機構透過 Swift 啟動的付款方式，將快速和高效率地進入 TerraPay 的系統，透過 Swift 的交易追蹤功能，提供從帳戶到錢包的端對端透明度。Swift 正在連接 200 多個國家/地區的 11,500 多間金融機構。

TerraPay 廣泛的網絡促進了對全球超過 21 億個流動錢包和 75 億個銀行帳戶進行付款，使收件人可以靈活地使用自己喜歡的貨幣接收資金。這種廣泛的覆蓋範圍，彰顯出 TerraPay 對於在全球範圍內促進財務包容和可接達性的堅定承諾。這也標誌著 G20 在實現提升跨境交易速度、提高透明度、增加可接達性和降低成本的目標方面，取得了進一步進展。

TerraPay 共同創辦人兼行政總裁 Ambar Sur 表示：「這項發展代表了我們革命跨境支付環境的使命中的戰略躍進。通過將 Swift 領先業界的能力與 TerraPay 先進的數碼基礎架構結合，我們使金融機構能夠以前所未有的速度和透明度，滿足不斷演變的客戶需求。」

「這不僅體現了我們對創新的承諾，而且與我們的願景完美符合我們建立無邊界的金融生態系統，在任何地方移動資金即時、可靠和符合規範，尤其是對於服務不足的消費者來說。我們估計，我們快要接觸到 6 億位無銀行服務的消費者。」

Swift 業務總裁 Thierry Chilosi 表示：「看到 TerraPay 這樣的金融服務提供商利用 Swift 創新其產品並提供更完善的客戶體驗，實在令人振奮。這體現了 Swift 高度安全、全球包容性的網路，並展示我們如何裝備社群，以滿足跨境交易中對選擇和簡便性快速提升的期望。」

TerraPay 簡介：

TerraPay 簡化了全球貨幣流動：透過提供單一連接到 30 個全球市場監管最廣泛的跨境支付網絡，並允許付款至 144 個接收國家、210 多個發送國家、75 億以上的銀行帳戶和 21 億以上的流動錢包。TerraPay 的使命是連結一個無國界的金融世界，讓各地的資金流動變得即時、可靠、透明和完全合規。TerraPay 為全球企業（包括銀行、金融科技公司和匯款營運商、旅遊企業、創造者經濟平台和電子商務市場）拓展業務範圍，同時在最難以進入的市場推動金融包容性。TerraPay 成立於 2014 年，總部位於倫敦，在班加羅爾、杜拜、邁阿密、波哥大、三蘭港、康培拉、海牙、達卡、約堡、內羅畢、米蘭和新加坡設有全球辦事處，並且獲得了包括 IFC（世界銀行）、Prime Ventures、Partech Africa 和 Visa 在內的領先投資者的資金支持，得以迅速擴張。

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SOURCE TerraPay