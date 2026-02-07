TGE新片《驚蟄無聲》：中國首部當代國安題材電影，定檔春節檔

這部電影由張藝謀執導，主演陣容強大，包括易烊千璽(Jackson Yee)、朱一龍、宋佳、雷佳音、楊冪、張譯、劉詩詩(Cecelia Liu)以及劉耀文。

這部電影聚焦於一個以假身份潛伏的國安人員團隊。在與外國間諜無聲卻驚心動魄的較量中，他們開展縝密且富有策略性的工作，守護國家安全。該影片立足當下世界形勢，揭開現代國安戰線的神秘面紗，向那些默默守護國家的無名英雄致敬。

該影片通過社交媒體發佈的宣傳物料引發了巨大反響，觸達總受眾達24.7億人次。其抖音相關話題累計播放量達11.8億次，穩居實時熱度榜榜首，同時在微博電影榜單中位列第二。

尚乘是該影片的聯合出品公司，尚乘國際、尚乘數科及TGE的創始人蔡志堅博士(Dr. Calvin Choi)擔任該影片的聯合出品人。

尚乘集團簡介

尚乘集團是一家綜合企業集團，其核心業務組合涵蓋媒體娛樂、教育培訓以及高端資產與酒店服務等多個領域。

尚乘國際簡介

尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）是一家多元化機構與數字解決方案集團，致力於為企業與投資者搭建連接全球市場的橋樑。其綜合性一站式商業服務及數字解決方案平台，可以滿足不同客戶在生命週期各階段多元化、相互關聯的業務需求與數字化要求。尚乘國際憑借獨一無二的定位，成為客戶、商業夥伴、被投企業及投資者之間的活躍超級連接者，實現東西方市場的無縫對接。如需瞭解更多信息，請訪問www.amtdinc.com，或在X平台（原「推特」）關注@AMTDGroup。

尚乘數科簡介

尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）是一家總部位於法國的綜合數字解決方案平台。其一站式數字解決方案平台涵蓋數字媒體、內容與營銷服務、投資以及酒店和VIP服務等關鍵業務領域。如需瞭解尚乘數科的公告信息，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news。

The Generation Essentials Group簡介

The Generation Essentials Group（紐約證券交易所代碼：TGE；倫敦證券交易所代碼：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐約證券交易所代碼：AMTD；新加坡證券交易所代碼：HKB）和尚乘數科（紐約證券交易所代碼：HKD）共同設立，總部位於法國，專注於全球多媒體、娛樂及文化事務領域的戰略與發展，同時涉足酒店及VIP服務業務。TGE旗下涵蓋《L'Officiel》雜誌、《The Art Newspaper》以及電影和娛樂項目等業務板塊，集媒體娛樂多元化業務與全球高端資產組合於一體。此外，TGE還是一家特殊目的收購公司(SPAC)發起方及管理機構，其首個SPAC項目已於2025年12月18日成功完成募資和定價。

安全港聲明

本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的表述。此類前瞻性陳述可以通過「將」、「預計」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「認為」、「估算」、「可能」等術語及類似表述加以識別。凡非歷史事實的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group信念、計劃及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述本身存在風險與不確定性。有關此類風險及其他風險的進一步信息，詳見尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載全部信息均截至發佈日期，除適用法律要求外，尚乘國際、尚乘數科和The Generation Essentials Group均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

SOURCE AMTD Digital; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group