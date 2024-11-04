以科技賦能的創投集團The Z Label 融資9000萬港元，致力創造全球 Z 世代消費產品

香港2024年11月4日 /美通社/ -- 總部設於香港的創投集團The Z Label 成功融資 9000萬，此輪融資由海闊天空創投領投。The Z Label 將運用資金創造面向全球 Z 世代的創新消費產品，結合科技研發，聯乘跨領域企業推動企業孵化和行業創新。

致力配對 Z 世代人才和前沿創新科技

借鑒美國成功的創投集團，如 Atomic Labs 和CoLab等，The Z Label採取科技驅動及跨界合作的雙重策略：一方面，利用人工智慧（AI）、大數據、生命健康技術、空間運算、區塊鏈等新科技賦能旗下產品，尋找早期市場契合度 ； 另一方面，與企業、供應鏈、大學及銷售渠道建立緊密合作，打通上下游的資源整合，實現商業增長。

「我們相信，要尋找下一個十年的經濟增長點，必須透過開發和應用最新科技，解鎖前所未見的產品潛力及市場增長機會。」The Z Label 聯合創辦人鄭恩婷表示：「我們聚焦挖掘適合Z世代的市場需求及消費產品構想，透過資源、人才、資金、及科技賦能以快速適應市場需求，並利用全球銷售網絡達致高速成長。」

The Z Label 聯合創辦人梁珮珈：「Z 世代是數位原住民 ，具備卓越的科技靈敏度，他們獲取資訊的方式、消費行為及習慣都跟以往世代不同。同時，他們追求價值導向消費，例如可持續發展和回饋社群。我們應該與時並進，共同孵化適合Z世代的新消費體驗及產品。」

全球網絡驅動的增長機會

「The Z Label 由多位具備國際視野及開荒經驗的連續創業者領導，同時掌握最新消費趨勢、對新興技術有深厚理解。The Z Label的全球網絡及增長引擎能把新的市場需求及產品構想在國際舞台上大放異彩，我們非常相信香港有很多像The Z Label的創科人才，為香港初創生態圈注入新動力。」海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立表示。

打造創意時代的生態圈

The Z Label 誠邀有志之士—包括創業者、創作者、工程師、專家、合作夥伴及投資者共同打造世代的生態系統，共同創建引領市場的新消費體驗及產品。

關於 Z Label

總部位於香港的The Z Label 是一家專注於科技賦能的創投集團 ，致力於通過科技驅動與國際合作，為 Z 世代消費者帶來創新體驗及產品，並推動行業進步。

網站： www.thezlabel.co

關於海闊天空創投

海闊天空創投是由香港連續創業家文立及洪明基先生創立，是一家以香港為基地的風險創投公司。「海闊天空創投」之名稱源自於香港 90 年代初流行的搖滾樂隊 Beyond。自 2017 年成立以來，我們銳意成為香港最具影響力的風險創投公司，振興和協助本地的創新生態圈。除了資金外，我們成功的創業家，各行業的專家與具遠見的本地企業集團，會為初創企業在關鍵時刻提供所需的意見和幫助，讓他們可以茁壯成長。

我們的投資組合包括商湯科技(股票代碼: 20.HK)、思特威 (股票代碼: 688213.SH) 、Prenetics (股票代碼: PRE)、友和YOHO (股票代碼: 2347.HK)、HKTaxi (已於2021年被優步收購)及EXLskills (已於2022年被約翰威立收購)等等。 現時我們已有4家被投公司上市及兩家被收購。

SOURCE THE Z LABEL