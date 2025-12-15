The Coder成立台灣合資公司，加速在全球推廣隱形數字認證技術

韓國首爾2025年12月15日 /美通社/ -- 專業從事隱形數字安全碼的深度科技創新企業The Coder宣布在台灣成立了一家合資公司，標誌著其全球擴張取得了一個重要里程碑。此舉旨在滿足國際品牌對先進防偽和供應鏈認證解決方案日益增長的需求。

The Coder的專有技術可使用現有的印刷、激光雕刻、模壓或沖壓設備，在幾乎任何材料表面（如紙張、塑料、皮革或金屬）嵌入一種隱形、可通過攝像頭讀取的代碼。該代碼肉眼不可見，但能通過智能手機和標準數字設備即時讀取，無需新硬件或重大工作流程調整，即可實現快速驗證。

The Coder首席執行官Haeng-Woon Park表示：「我們的技術為全球品牌提供了一種高度安全且實用的產品認證方式，並能阻止未經授權的分銷。與RFID或NFC標籤不同，我們的隱形代碼無法被克隆或移除，提供了更強的保護層。」

採取合資戰略，加速市場布局

來自化妝品、藥品、電子產品和奢侈品牌的市場需求不斷增加，The Coder選擇台灣作為其首個海外基地，原因在於台灣與歐洲奢侈品牌以及東南亞高價值鞋履制造品牌有著緊密的聯繫。

為了加速市場布局並降低營運風險，The Coder採用了合資模式，與台灣制造商MINZ合作。該公司還獲得了韓國科學技術信息通信部和全球數字創新網絡(GDIN)的支持，這些機構在法律、行政和業務發展方面提供了協助。

合資公司預計將於年底前完成組建，並於1月1日投入營運。

依托台灣合資公司，打造全球增長平台

台灣合資公司將作為The Coder推進多項全球計劃的核心平台。初期重點是支持國際品牌部署隱形碼認證，相關需求正在迅速增長，尤其是在奢侈和高價值產品類別中。

除了認證外，合資公司還將帶領The Coder進入新的監管和工業市場。隨著歐盟推行其數字產品護照(DPP)框架，The Coder計劃為制造商提供一種安全的方法來跟蹤整個供應鏈中的產品來源、材料成分和可持續性指標。

自2025年起，合資公司還將支持The Coder進軍中國安防市場，並作為跳板，助其在印尼、土耳其、印度和巴基斯坦實現更廣泛的增長。這些市場均為重要的全球制造和消費中心，為The Coder的長期國際擴張奠定了堅實基礎。

該公司的目標是在明年實現海外收入突破320萬美元。

在AI時代推行機器可讀身份識別

在韓國總部，The Coder繼續加強其針對未來AI和機器人應用的核心技術。該公司還在開發包括聲學編碼在內的新格式，以拓展安全機器可讀身份識別的可能性。

SOURCE The Coder