【祝賀】亞盛醫藥楊大俊榮登《The Medicine Maker》2026全球最具影響力人物榜

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年7月27日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）今日宣佈，公司董事長兼首席執行官楊大俊博士榮登國際知名醫藥產業媒體《The Medicine Maker》2026年度"The Power List"（全球最具影響力人物榜），在小分子領域TOP10名單中位居第三位。該榜單面向全球遴選小分子藥物、生物製藥、先進療法領域領軍者，經過數月的全球業界同行提名、專家評審委員會評選產生，旨在表彰持續推動新藥研發、工藝創新、促進創新藥物走向患者的行業領袖。本年度榜單共計評選出全球60位行業傑出代表。

《The Medicine Maker》是全球製藥產業鏈極具影響力的專業媒體，聚焦藥物研發、CMC 工藝開發、產業化落地與新藥商業化。一年一度的The Power List榜單自推出以來，持續收錄企業領袖、頂尖科學家等全球醫藥領域傑出人物，代表了推動全球醫藥創新的關鍵力量。該榜單已成為評估行業影響力的重要參考。

The Medicine Maker 2026年度影響力人物簡介

「楊大俊博士於2009年共同創立了亞盛醫藥（Ascentage Pharma），在腫瘤學、細胞凋亡通路及創新藥研發領域深耕逾三十年。在他的領導下，亞盛醫藥推進了一系列具有全球首創（first-in-class）和同類最佳（best-in-class）潛力的小分子抗癌療法管線，其中包括耐立克®（奧雷巴替尼）——中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑。

2025年7月，亞盛醫藥自主開發的利生妥®（利沙托克拉）在中國獲批用於治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL），成為自2016年維奈克拉獲批以來，全球範圍內第二個獲批的Bcl-2抑制劑。

目前，楊大俊博士正領導多項全球註冊III期臨床研究，包括耐立克®和利生妥®在多種血液腫瘤和實體瘤中的臨床試驗，同時也在推進靶向蛋白降解等新一代技術。」

楊大俊博士深耕腫瘤創新藥領域30多年，帶領公司始終堅守全球創新戰略，致力於攻堅全球尚未滿足的重大臨床需求。在楊大俊博士領導下，亞盛醫藥成功推動耐立克®、利生妥®兩款原創新藥實現商業化，均填補了臨床空白。此外，公司正在開展多項全球註冊III期臨床研究，其中四項獲得FDA、EMA批准。值得一提的是，利生妥®是目前國際上唯一正推進中高危MDS註冊III期臨床的Bcl-2抑制劑，有望打破中高危MDS領域長期存在的臨床空白。

在楊大俊博士的帶領下，公司達成國內小分子創新藥領域規模領先的重大BD合作。在資本市場層面，公司相繼於2019年10月、2025年1月成功在香港港交所、美國納斯達克上市，成為首家先港股、後美股雙重主要上市的生物醫藥企業。

楊大俊博士表示：「能夠入選『The Power List 2026』，這份榮譽不只屬於個人，更是對亞盛醫藥團隊在小分子創新藥領域長期堅守全球創新的認可。新藥研發是一場長跑，我們將堅持解決全球尚未滿足的臨床需求，持續推進細胞凋亡靶點創新管線開發，快速推進全球化佈局，努力讓更多原創新藥惠及全球患者。」

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、阿斯利康、默沙東、輝瑞、信達等眾多領先的生物製藥公司達成全球合作，同時與丹娜法伯癌症研究院、梅奧醫學中心、美國國家癌症研究所和密西根大學等學術機構建立研發合作關係。如需瞭解更多信息，請訪問 https://ascentage.com/

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》，以及經修訂的《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所界定的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中的所有內容均可能構成前瞻性陳述，包括亞盛醫藥對未來事件、經營成果或財務狀況所發表的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2026年4月29日提交的20-F表格中截止2025年12月31日的年度報告中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節，2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。

SOURCE 亞盛醫藥