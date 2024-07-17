THE SOUTHSIDE首邀知名藝術家韓瑞 配合盛夏 創意打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》 帶動Chill生活

17 7月, 2024, 09:00 CST
晚間音樂會 魏浚笙、陳柏宇、吳浩康、JW王灝兒、小肥等人氣歌手現場獻唱
緊貼四年一度國際體壇盛事 直播精彩賽事
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香港2024年7月17日 /美通社/ -- 港鐵商場一直致力推廣文化藝術，港鐵黃竹坑站THE SOUTHSIDE作為港島南區嶄新生活地標，今個夏天由7月9日起， 聯乘知名藝術家韓瑞，打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》，在商場內設置藝術裝置，提倡輕鬆愜意的Chill生活，為顧客帶來全新購物藝術體驗。
為令夏日氣氛升溫，7月至8月期間的六個週五晚上，商場將舉辦晚間音樂會，邀請多位人氣歌手現場獻唱，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等知名歌手，以音樂打造至Chill 氛圍。
此外，四年一度的國際體壇盛事將於7月底在法國巴黎舉行，THE SOUTHSIDE LG中庭也會直播精彩賽事，讓大家一同投入體壇盛事氣氛，更可為代表香港隊出戰的運動員加油助威。
漫步於港島南汲取靈感 香港首展推動Chill生活
身兼建築設計師、潮流藝術家、數碼藝術家的韓瑞，出生於沈陽，曾於意大利、北京、上海等多地舉辦展覽，以幽默與輕鬆的藝術風格見稱，鼓勵大家在日常生活發掘樂趣，享受生活。今次與THE SOUTHSIDE的合作是韓瑞展覽首次踏足香港。韓瑞小時候曾在香港生活，今次創作靈感來自港島南，各藝術裝置由追逐夢想的青年 – Chill Man作主軸，結合南區特色與生活日常，讓大家一同感受南區的愜意生活，參與《THE SOUTHSIDE Chill Party》。
藝術裝置詳情：
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悠閒的Chill Man手棒咖啡，悠然自得地欣賞南區的新舊交融，在繁忙日常爭取一刻放鬆。
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藝術家韓瑞受到南區優美的大自然風光的啟發，運用樹木、 花朵與綠色植物等元素，營造一個繁花盛放的氛圍，予人一種放鬆愜意的感覺。
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南區擁有延綿不盡的海岸線，在日常忙碌的生活中，聽著悠揚的旋律，享受垂釣之樂。
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靜臥在草地上，欣賞身邊美好的事物，享受與小貓們愜意自在的時光。
晚間音樂會陣容鼎盛 多位人氣歌手輪番登場靚聲獻唱
於7月12日至8月23日的六個星期五晚上7時半至8時半於THE SOUTHSIDE LG中庭舉辦Summer Night Lounge，以音樂打造至Chill 氛圍！音樂盛會表演陣容鼎盛，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等炙手可熱的本地歌手，輪番登場獻唱，為大家帶來精彩演出，倍加夏日氣氛。
緊貼國際體壇盛事 直播重點精彩賽事
四年一度的國際體壇盛事將於7月26日(當時地間)在巴黎揭幕，港鐵商場一直支持香港運動員，THE SOUTHSIDE亦緊貼體壇盛事，將於LG中庭直播重點賽事，屆時市民可以一同為精彩競賽歡呼喝采，為代表港隊作賽的健兒打氣，一同投入運動狂熱！
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《THE SOUTHSIDE Chill Party》藝術裝置詳情：
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日期
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2024年7月9日起
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地點：
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THE SOUTHSIDE 各樓層
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Summer Night Lounge 晚間音樂會詳情：
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演出時間：
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晚上7:30 – 8:30
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地點：
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THE SOUTHSIDE LG 中庭
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演出日期
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演出歌手
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7月12日（五）
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Snoopy 詹仕偉、古淖文、吳林峰、車婉婉
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7月19日（五）
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小肥、林欣彤
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7月26日（五）
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陳柏宇、葉巧琳
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8月9日（五）
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梁釗峰、陳健安、譚輝智
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8月16日（五）
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JW王灝兒、吳浩康
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8月23日（五）
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魏浚笙、麗英
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直播奧運重點精彩賽事：
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日期:
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7月27日至8月11日
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香港時間：
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早上9:00至晚上10:30
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地點：
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THE SOUTHSIDE LG中庭
SOURCE THE SOUTHSIDE
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