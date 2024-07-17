THE SOUTHSIDE首邀知名藝術家韓瑞 配合盛夏 創意打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》 帶動Chill生活

此外，四年一度的國際體壇盛事將於7月底在法國巴黎舉行，THE SOUTHSIDE LG中庭也會直播精彩賽事，讓大家一同投入體壇盛事氣氛，更可為代表香港隊出戰的運動員加油助威。

漫步於港島南汲取靈感 香港首展推動Chill生活

身兼建築設計師、潮流藝術家、數碼藝術家的韓瑞，出生於沈陽，曾於意大利、北京、上海等多地舉辦展覽，以幽默與輕鬆的藝術風格見稱，鼓勵大家在日常生活發掘樂趣，享受生活。今次與THE SOUTHSIDE的合作是韓瑞展覽首次踏足香港。韓瑞小時候曾在香港生活，今次創作靈感來自港島南，各藝術裝置由追逐夢想的青年 – Chill Man作主軸，結合南區特色與生活日常，讓大家一同感受南區的愜意生活，參與《THE SOUTHSIDE Chill Party》。

藝術裝置詳情：

悠閒的Chill Man手棒咖啡，悠然自得地欣賞南區的新舊交融，在繁忙日常爭取一刻放鬆。 藝術家韓瑞受到南區優美的大自然風光的啟發，運用樹木、 花朵與綠色植物等元素，營造一個繁花盛放的氛圍，予人一種放鬆愜意的感覺。 南區擁有延綿不盡的海岸線，在日常忙碌的生活中，聽著悠揚的旋律，享受垂釣之樂。 靜臥在草地上，欣賞身邊美好的事物，享受與小貓們愜意自在的時光。

晚間音樂會陣容鼎盛 多位人氣歌手輪番登場靚聲獻唱

於7月12日至8月23日的六個星期五晚上7時半至8時半於THE SOUTHSIDE LG中庭舉辦Summer Night Lounge，以音樂打造至Chill 氛圍！音樂盛會表演陣容鼎盛，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等炙手可熱的本地歌手，輪番登場獻唱，為大家帶來精彩演出，倍加夏日氣氛。

緊貼國際體壇盛事 直播重點精彩賽事

四年一度的國際體壇盛事將於7月26日(當時地間)在巴黎揭幕，港鐵商場一直支持香港運動員，THE SOUTHSIDE亦緊貼體壇盛事，將於LG中庭直播重點賽事，屆時市民可以一同為精彩競賽歡呼喝采，為代表港隊作賽的健兒打氣，一同投入運動狂熱！

《THE SOUTHSIDE Chill Party》藝術裝置詳情： 日期 2024年7月9日起 地點： THE SOUTHSIDE 各樓層

Summer Night Lounge 晚間音樂會詳情： 演出時間： 晚上7:30 – 8:30 地點： THE SOUTHSIDE LG 中庭 演出日期 演出歌手 7月12日（五） Snoopy 詹仕偉、古淖文、吳林峰、車婉婉 7月19日（五） 小肥、林欣彤 7月26日（五） 陳柏宇、葉巧琳 8月9日（五） 梁釗峰、陳健安、譚輝智 8月16日（五） JW王灝兒、吳浩康 8月23日（五） 魏浚笙、麗英

直播奧運重點精彩賽事： 日期: 7月27日至8月11日 香港時間： 早上9:00至晚上10:30 地點： THE SOUTHSIDE LG中庭

SOURCE THE SOUTHSIDE