《The Vantage View》第四集震撼上線，深入探討「太空經濟的未來」主題

他暢想了無障礙太空旅遊和太空資源勘探的未來圖景，拓展了人類探索的邊界，使觀眾能夠全面瞭解太空領域的巨大潛力。

此外，本集還公佈了令人信服的太空經濟預測數據，其中衛星數據服務市場預計到2030年將達到253億英鎊，太空採礦市場到2037年將達到121億英鎊，向投資者和利益相關者展示了巨大的增長潛力和豐厚的獲利機會。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們很高興能推出這期見解深刻的《The Vantage View》，探討太空經濟的未來發展軌跡。隨著太空探索和商業發展勢頭的不斷增強，瞭解這一快速擴張領域不斷變化的動態和投資機會至關重要。」

如需深入瞭解太空經濟令人振奮的發展成果和廣闊前景，請訪問 The Vantage View 。

關於Vantage

Vantage （或Vantage Markets）是一家多資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約(CFD)交易服務。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及對用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

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