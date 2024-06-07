《The Vantage View》第四集震撼上線，深入探討「太空經濟的未來」主題

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Vantage

07 6月, 2024, 11:02 CST

瓦努阿圖維拉港2024年6月7日 /美通社/ -- 領先的多資產券商Vantage Markets欣然推出備受期待的《The Vantage View》第四集。該系列優秀視頻旨在提供深入精闢的金融洞察和分析。最新一期《太空經濟的未來》(The Future of the Space Economy)攜手彭博媒體工作室(Bloomberg Media Studios)聯合製作，誠邀觀眾一同探索太空經濟的演變脈絡及投資機遇。

Equatorial Space Systems創始人兼首席執行官Simon Gwozdz將主持本集討論。作為太空行業的傑出領袖，Simon對太空技術的經濟前景發表了自己的見解。他強調，儘管太空技術的成熟週期相對較長，但其帶來的回報卻是持久且可觀的，而且太空技術正在實現民主化。

The Vantage View blasts off with "The Future of the Space Economy" in Its Fourth Episode
The Vantage View blasts off with "The Future of the Space Economy" in Its Fourth Episode

他暢想了無障礙太空旅遊和太空資源勘探的未來圖景，拓展了人類探索的邊界，使觀眾能夠全面瞭解太空領域的巨大潛力。

此外，本集還公佈了令人信服的太空經濟預測數據，其中衛星數據服務市場預計到2030年將達到253億英鎊，太空採礦市場到2037年將達到121億英鎊，向投資者和利益相關者展示了巨大的增長潛力和豐厚的獲利機會。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們很高興能推出這期見解深刻的《The Vantage View》，探討太空經濟的未來發展軌跡。隨著太空探索和商業發展勢頭的不斷增強，瞭解這一快速擴張領域不斷變化的動態和投資機會至關重要。」

如需深入瞭解太空經濟令人振奮的發展成果和廣闊前景，請訪問The Vantage View

關於Vantage

Vantage（或Vantage Markets）是一家多資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的外匯、大宗商品、指數、股票、ETF（交易型開放式指數證券投資基金）和債券差價合約(CFD)交易服務。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程序以及對用戶友好的交易平台，使客戶能夠隨時把握交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

交易有道，智贏未來，一切盡在Vantage

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