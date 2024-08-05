佳能商務方案及產品展覧「THINK BIG - The Power of Future」以科技描繪未來商業藍圖

佳能新加坡高級副總裁片桐紀宏先生表示：「有鑑於新加坡THINK BIG系列活動的成功，我們很高興將其引入香港並舉辦了『Think Big – The Power of Future』，彰顯佳能在亞洲推動創新的一貫承諾。致力幫助商業領袖善用AI力量，以自動化改善整體營運效率，實現未來各種企業戰略目標。」

以劃時代人工智能推進各行各業

加速文件撰寫及分析

人工智能近年於職場日益普及，透過簡化文件審查和草擬電郵等日常鎖事的流程，顯著提高工作效率。Antelope AI Genie融合最新的LLM和RAG技術，精準分析多語言文檔以即時進行文件比對及總結，助用家在瞬間輕鬆領略文件要點。與此同時，用家亦可透過自訂收件人角色，例如法律顧問、銷售經理或 IT 專家等，向 AI Genie 提供個人化指示，一鍵生成最貼切的專屬郵件。優秀的AI Genie以其無與倫比的分析和寫作能力，為企業簡化繁鎖的日常任務，從而加快步伐以領先行業。

邁向數碼化智能辦公室

為響應近年科技及環保趨勢，Antelope AI Capture以智能科技瞬間將各式各樣的紙本文件電子化，輕鬆實現無紙化的智能辦公室。AI Capture不僅可以精確識別手寫文字及多國語言，更無需預設文件版面，對比傳統掃描方案有着更簡易方便的技術設置，節省時間並維持高準確度。用家只需使用應用程式拍攝實體文件， AI Capture便能立即識別文字並提取所需資料，擷取重點資訊將其導入中央資料庫，所有資料都於電子空間內一覽無遺，成功向智能工作間邁出重要一步。

精簡餐飲及零售業採購流程

針對特定產業的解決方案對於提升績效至關重要。為餐飲及零售業度身訂製的InSnap & e-Procurement二合一解決方案，透過無縫連接多間分店及其總部，確保前線及後勤人員資訊暢順流通，減省工序及人為錯誤。前線員工只需用智能手機或平板電腦拍攝收據，InSnap會立即將數據與總部管理人員的採購訂單進行比較，自動核對每日收到的貨品種類及數量以防收送貨單出錯。而面對庫存不足，店長則可以透過e-Procurement馬上通知總部，以確保及時補充庫存。InSnap & e-Procurement為星羅棋布的分店和後台搭建橋樑，優化庫存訂購同時促進餐飲和零售業務週期，顯著提升其商務效益。

人工智能法律助理

現今人工智能在法律界亦佔一席之地，而當中全面的智能合約生命週期管理方案充分簡化律師從文件起草到續約安排的一系列工作流程。首先將數以百計的法律文件迅速歸納為要點，再按照相關的法律概念分門別類，以便律師審查文檔。當進入合約草擬階段，智能助手AI Genie亦能聰明地按照用戶僅僅幾句指示，撰寫切合各種場景的合約，然後無縫接軌最新的智能化文件管理系統 - Antelope 6以傳遞合約給客戶簽名，並適時發出續約提示。智能合約生命週期管理方案完美串連並促進整個合約週期，助分身不暇的法律人員提供一站式合約管理，名副其實為最佳人工智能法律助理。

以新世代科技自動化行政管理

行政管理是各個企業中不可或缺的部份，近年隨着RFID 和機器人技術在商界普及化，其應用對提升行政管理效益亦大有幫助。比如盤點存貨等枯燥耗時的例行工作，利用RFID企業資產管理系統 —— 將RFID 標籤貼到筆記型電腦、桌子和椅子等各類公司資產後，用每秒讀取次數超過1,300 次的手持式讀取裝置掃描物件，便能將記錄同步上傳至雲端平台及流動應用程式，繁複的盤點將在彈指之間完成。假如有大量庫存，智能盤點機械人亦能為你效勞，一次完成感應移動路徑範圍中所有貼有RFID 標籤物資，進一步加速盤點進度。佳能善用新世代RFID 和機器人技術，助企業真正實現自動化。

提升醫療服務質素

詳盡完備的醫療報告顯著加強醫護和病患之間的溝通。全新醫療報告輸出系統內置DICOM處理器，能讀取多種醫學掃描影像，並將檔案轉換為可供搜尋的元數據和高解像度JPG格式，讓你輕鬆以紙張打印出接近醫學影像膠片的品質，快速整合至個人化報告。為保障病人私隱，所有資料會存儲於可擴展的SQL數據庫內，只供授權人士迅速檢索、查閱和加入註解。各項檢查數據和圖像將按照預設範本排版及使用統一方式命名，自動匯出為PDF 文件並連接至佳能多功能文件處理系統（MFD）打印。

利用頂尖影像分析技術亦可以為病患提供更優化的護理。全方位的醫療安全監控系統能夠幫助醫護人員時刻關注關鍵患者的狀況，一但檢測到患者劇烈咳嗽或意外跌倒便立即通知職員以及時提供協助，進一步保護危重病患。為保障病人私穩，系統亦能以馬賽克或彩色遮蓋患者的影像。醫療安全監控系統無可比擬的視聽分析能力，助力醫療保健行業節省人力資源同時提高服務質素。

實務經驗分享和學術交流則是培育未來醫療保建行業人才的關鍵一環。為了無分國界地培訓新一代棟樑，隨身攝錄方案以全高清視訊捕捉實際治療環節中的每一個動作，並以卓越的降噪功能清晰地將講解傳到遙距教室之中。透過將治療過程完整流暢地呈現至遠端觀眾，醫學生們不論身居何處仍可通過隨身攝錄方案觀察並聆聽講解，而佳能攝控一體機CR-N系列具有卓越的低光性能，支援超卓畫質的單色視頻直播，適合作手術模擬和病例研究，令觀眾有如親臨其境地獲取實際經驗。 CR-N系列更配合高達30倍先進變焦鏡頭，是醫學論壇直播的最佳之選，有助促進跨國界的醫學交流和互動。

高科技門禁及訪客管理

四合一智慧型身分認證

融合創新技術的辦公室接待處是為公司塑造形象及保安的關鍵。當中，為企業大門把關的智能門禁系統使用高科技提供牢固保護以免受非法侵入，其多元的身份認證及溝通方式亦能給予尊貴的訪客良好印象。其模組化的讀卡器提供各式各樣的身份認證方式，包括藍牙、指紋、RFID和PIN。其中頂尖的藍牙技術甚至可以自動偵測用戶口袋或手提包中的智能手機以進行身份認證，使職員在匆忙或運送物資之際能免持通行。在智能手機盛行的時代，多元認證大大方便員工日常之餘，也為企業打造走在科技發展前端的優越形象。

流暢溝通以提升待客品質

訪客管理是接待處最為重要的環節，可以透過全方位溝通系統來提升質素。職員可以通過大門上網絡對講系統的內置鏡頭遙距查看訪客並流暢溝通，以5MP高清畫質進行實時視訊，給予訪客良好體驗。與此同時，內置鏡頭更可透過深度學習分析以識別可疑人員，同步進行智能監控以策安全。而為增加企業內部人手流動性，全方位溝通系統亦配置手機應用程式，接待員即使因事離開座位，或者兼任接待的同事分身不暇，都可以利用智能手機隨時隨地與訪客視訊並遠距離解鎖放行，不論時地都可以給予客人最及時的招待。無容置疑，全方位溝通系統透過行業領先的影音技術有效促進雙向溝通，使訪客體驗、監控品質以及員工生產力等多方面均更上一層樓。

以 ESG 概念為核心，打造智能辦公新時代

自2006年聯合國責任投資原則（UN PRI）報告首次提及環境、社會和治理（ESG）以來，ESG已成為評估企業營運狀況中不可忽視的指標。佳能示範了如何令嶄新科技與企業ESG方針相互配合，打造一個智能且具永續經營能力的工作場所。全新會議室預約方案不僅有效善用空間，優化資源配置，還結合物聯網（IoT）裝置以控制會議室設備。員工可通過流動應用程式隨時隨地預約辦公室設施，並以HID磁卡、二維碼或NFC感應技術作登入認證。IoT裝置 rTag使用戶能遠程控制會議室燈光、投影器和空調等設備，並於登出時自動關閉。方案更提供完整的設施使用率和耗電量報告，管理層能把數據應用於能源及ESG管理，繼而實現綠色及可持續的辦公環境。

一站式雲端人力資源管理系統

隨著企業經營者對人力資源（HR）部門的期望提高，HR部門的角色亦逐漸轉型，投放更多時間於配合企業策略並擬定人才招聘、培訓與發展等方案。人力資源管理系統（HRMS）自動化HR日常重複性任務，如出勤紀錄、報銷流程、薪酬管理等，同時確保嚴格遵守多國稅務和勞工法例。有效薪酬制度有助於正向績效管理，HRMS通過績效分析和統計報告功能，令HR部門和管理層能基於數據作出薪酬制度決策，從而提高員工士氣、滿意度和工作表現。

智能文件管理方案Therefore™推出電子假期(e-Leave)及超時工作管理方案，為中小企提供最大的靈活程度。系統配合人事政策彈性客制化計算方法。為協助人事部門加快各類相關申請或審批程序，方案無縫融入於企業內聯網及Microsoft Teams，瞬間連繫各部門，上司及人事部門接獲由系統自動發出的電郵提示後，可於網頁、手機應用程式及Microsoft Teams中一鍵批核申請。此外，系統智能統計累積時數和假期供員工查閱，而人事部門可於頁面進行資料篩選，並整齊匯出至試算表方便翻查紀錄和計算薪酬。

再無縫配合佳能文件掃描器，以每分鐘高達140頁的掃描速度數碼化文件的同時，Therefore™ OCR技術自動擷取資料，並按照預設的索引方式精準分類和命名。使員工可輕鬆通過全方位或全文搜索功能檢索指定文件，無疑助企業加快數碼化轉型，方便內部文件共享，簡化日常運作流程和文件管理。

輕鬆管理各類輸出

在這普及化的混合工作模式時代，安全性和成本效益同樣重要。佳能香港的雲端輸出管理方案uniFLOW Online 為企業創建了一個靈活的列印體驗，以滿足各規模企業的運營需求。其內置混合架構技術，靈活結合雲端和本地伺服器。用戶可在直接列印雲端上的文件及掃描至多個雲端平台。uniFLOW 將安全性放在首位，授權用家需在列印前使用以HID磁卡或人臉辨識驗證身份，而所有打印和掃描文件的傳輸過程均符合AES 256-bit 加密標準，以防止資料外洩。

於公共場所或共享辦公空間營運，管理設備使用情況變得尤其重要。PayLink為一套按需支付方案，靈活支援多種流動付款方式，包括八達通、支付寶香港（AlipayHK）和微信支付（WeChat Pay）。輕鬆實現24/7全自助打印概念，無需任何人力資源的輔助。此外，管理員可查看系統即時用量報告，實現預算控制與成本管理。

Tungsten Power PDF Advanced多功能文件編輯方案，其簡單易用特色助各個部門快捷處理日常文件相關任務，使員工能專注核心業務。除輕鬆建立、合併、轉換、編輯和分享達行業標準PDF文件等基本功能外，其OCR技術可把不可填寫的表格轉換成可填寫或搜尋的PDF表格，並自動創建書籤。通過與雲端系統無縫連接，可輕鬆共享文件，促進團隊協作和對外溝通。

MFD協助辦公室員工高效打印日常文件，而佳能大幅面打印機imagePROGRAF PRO系列憑藉其艷麗的色彩表現和質素，足以栩栩如生地還原出每位專業攝影師和設計師的想像力。系列搭配12色LUCIA PRO顏料墨水，重現照片上的深色區域細節、低雜訊及絕佳的光澤特性。同時增強抗光性和耐刮擦能力，大幅延長作品保存期限。先進的介質自動處理系統具備智能進紙功能和顯示卷紙剩餘量，簡化了用戶於印前準備及時間，讓創作者輕易打印無比細緻的品質和色彩。

關於佳能香港有限公司

佳能總公司（TSE:7751 / NYSE:CAJ）於 1937 年於日本創立，其前身東京精機光學研究所於 1934 年 生產日本首部 35mm 焦平面快門相機 Kwanon。佳能總公司成立後，將業務推廣至打印機及影印機， 並先後於 1970 年推出日本首台影印機 NP-1100，及 1985 年推出全球第一部噴墨打印機 BJ-80。佳能在生產和研發光學影像產品方面累積了數十年豐富經驗，不斷帶領業界開發突破性產品，成為業內 擁有最多光學影像專利的科技公司，同時持續推動攝影文化，並作出卓越的貢獻。時至今日，佳能業務 遍佈全球，在影像產品、辦公產品以及工業產品等領域均佔有重要位置。截至 2023年 12 月 31 日， 佳能總公司的全球營業總額高達 294.4 億美元。

佳能香港有限公司（下稱「佳能香港」）於1971年成立，是佳能總公司在亞洲最早成立的海外辦事處。佳能香港為香港及澳門的客戶提供全方位影像方案，包括影像產品及方案的銷售、市場推廣及售後服務等，並於2018年成立全資子公司佳能商務科技(廣東)有限公司，為粵港澳大灣區企業提供全面智能化商業方案和專業服務。除銷售業務外，佳能香港致力實踐佳能的企業理念「共生」（Kyosei），積極推動及參與多項公益慈善及環保活動。此外，佳能香港實行國際公認的管理體系，獲得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001及ISO 27001（佳能數碼製作中心）認證。

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SOURCE 佳能香港有限公司