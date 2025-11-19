Thomas Coesfeld 將出任 Bertelsmann 新任董事會主席兼行政總裁

現任 Bertelsmann 執行董事會成員將於 2027 年 1 月 1 日接替 Thomas Rabe

監事會主席 Christoph Mohn 盛讚 Thomas Coesfeld 具備成功企業領袖的素質

Clément Schwebig 將於 2026 年 5 月 1 日起加入 Bertelsmann 執行董事會，出任 RTL Group 未來行政總裁

德國居特斯洛 2025年11月19日 /美通社/ -- Thomas Coesfeld 將出任 Bertelsmann（貝塔斯曼）新任董事會主席兼行政總裁。這一決定由這家國際媒體、服務及教育集團的監事會作出。現年 35 歲的 Bertelsmann 執行董事會成員將於 2027 年 1 月 1 日接替 Thomas Rabe（60 歲），後者的任期將於 2026 年 12 月 31 日屆滿，屆時其擔任董事會主席兼行政總裁已滿 15 年。Coesfeld 自 2023 年起擔任旗下音樂公司 BMG 的行政總裁，並自 2024 年起出任 Bertelsmann 執行董事會成員。監事會同時委任 Clément Schwebig（48 歲）自 2026 年 5 月 1 日起加入 Bertelsmann 執行董事會，出任 RTL Group 未來行政總裁。

Bertelsmann 監事會主席 Christoph Mohn 表示：「我謹代表監事會，祝賀 Thomas Coesfeld 獲委任為 Bertelsmann 下一任董事會主席兼行政總裁。作為一位企業家及管理者，他具備成功帶領 Bertelsmann 並確保公司延續發展所需的一切素質。過去十年在 Bertelsmann 的合作中，我逐漸認識到 Thomas Coesfeld 是一位極具企業家精神的領袖。近年來，他帶領音樂公司 BMG 在收入和盈利方面大幅提升，並在串流時代進一步鞏固其市場定位。他的任命標誌着 Bertelsmann 領導層的世代交替。我衷心祝願他取得成功，並以穩健的企業家手腕帶領公司前行。」

Bertelsmann 董事會主席兼行政總裁 Thomas Rabe 表示：「我對監事會的決定感到非常欣喜，並謹代表整個執行董事會向 Thomas Coesfeld 致以祝賀。我們多年來緊密合作、彼此互信，我亦會全力以赴，確保權力順利交接。在他的帶領下，連同其管理團隊，Bertelsmann 的未來領導將會非常可靠。」

BMG 行政總裁兼 Bertelsmann 未來董事會主席兼行政總裁 Thomas Coesfeld 表示：「我要感謝監事會，尤其是其主席 Christoph Mohn 對我的信任。我非常期待承擔領導 Bertelsmann 的責任。這是一項重大的挑戰，而我將在執行董事會、高層管理團隊以及全體員工的全力支持下迎接這項使命。」

就 Clément Schwebig 獲委任加入 Bertelsmann 執行董事會一事，監事會主席 Christoph Mohn 表示：「Clément Schwebig 擁有逾 20 年媒體管理經驗，其中十年在 RTL Group 擔任多個管理職位。他將持續推動 RTL 業務轉型，特別是進一步拓展其串流及內容製作版圖。」

Bertelsmann 董事會主席兼行政總裁 Thomas Rabe 補充說：「Clément Schwebig 對 RTL Group 相當熟悉，早於 2002 至 2013 年間便在多個國家為公司擔任高層職務。除了媒體領域的專業，他亦對亞洲這一增長市場有深刻洞見，而這亦是 Bertelsmann 計劃進一步拓展的重點區域。我非常了解並重視 Clément Schwebig —— 我們已合作多年 —— 我期待將 RTL Group 的領導權正式交到他手上。」

關於 Thomas Coesfeld

Thomas Coesfeld 在完成於 Vallendar、Washington 及 Atlanta 的工商管理學習後，於 2014 年在 McKinsey 擔任管理顧問，展開其職業生涯。其後，他在多個 Bertelsmann 相關業務中任職，於 2018 年出任 Mohn Media 的首席策略官。2019 年，他出任整個 Bertelsmann Printing Group（現為 Bertelsmann Marketing Services）的首席策略官並加入其管理委員會。2020 年，Coesfeld 加入 BMG 管理委員會，並於 2021 年 4 月起擔任首席財務官，2023 年 7 月出任行政總裁，現將以雙重身份繼續履職。2024 年 7 月，Thomas Coesfeld 獲委任為 Bertelsmann 執行董事會成員。

Thomas Coesfeld 已婚，現居柏林及居特斯洛。

關於 Clément Schwebig

Clément Schwebig 於 1999 年在 JP Morgan Chase 擔任併購分析師，正式展開職業生涯，其早前分別於 HEC Paris Business School 取得管理學碩士學位，並於 Sorbonne 取得公司法碩士學位。在 RTL Group 任職期間，他在多個管理崗位上工作逾十年，其後於 2013 年調任香港，出任 Time Warner/Turner 亞太區業務拓展與數碼部門主管（Asia Head of Business Development & Digital）、中國區總經理及亞太區首席財務官。其後，他在新加坡常駐，出任 Warner Bros. Discovery 亞洲區總裁兼董事總經理，並於 2023 年被委任為 Warner Bros. Discovery – Western Europe & Africa 總裁兼董事總經理。

Clément Schwebig 為法國公民，已婚並育有兩名子女。

