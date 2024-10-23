Thunes 推出二維碼支付解決方案，將全球金融應用程式與中國無現金經濟相連

讓外國流動錢包和金融機構能夠流暢地接達中國二維碼支付方式

倫敦和北京2024年10月23日 /美通社/ -- 全球流動資金的智能超高速公路 Thunes 今天宣布，推出其革命性的二維碼支付解決方案。這項創新使 Thunes 直接全球網絡的成員，包括流動錢包、新型銀行和具有流動功能的銀行，可以直接連接由 Digital Currency Institute (DCI) 和 NetsUnion Clearing Corporation (NUCC) 營運的中國二維碼支付系統。現在，前往中國的外國流動錢包和金融應用程式的用戶，可以通過掃描商家提供的 QR 碼以獲得 e-CNY，支付寶和微信支付等付款方式以流暢地進行付款，從而改變了數百萬人的旅行體驗。

隨著中國推廣其免簽旅遊政策計劃以促進國際旅遊，Thunes 推出 QR Code Payments 解決方案正合時宜。隨著外國旅客人數預計的增加，使用 QR 碼（中國首選付款方式）的支付能力，對於提供流暢、方便和接近當地的體驗至關重要。

根據中國人民銀行發表的《支付系統報告》顯示，過去 6 年，自動櫃員機的數量減少了 25%，顯示了朝向無現金經濟的轉變正在加速。Forbes 進一步報導，移動支付現在佔中國所有交易的 85% 以上。

外國旅客往往在付款時面臨棘手問題：傳統的外國信用卡很少被接受，尤其是在街頭商店和中小型商戶。旅行者通常需要下載並註冊要求提供敏感個人資料的中國當地支付應用程式，造成衝突和不便。Thunes 的 QR Code Payments 解決方案，為流動錢包和新銀行等外國金融應用程式的最終用戶提供無縫、安全和用戶友好的付款體驗，讓這些棘手問題迎刃而解。

Thunes 已經與 Thunes 直接全球網絡的重要成員合作，例如 Airtel、漢帕斯（韓國）、m-Pesa（肯尼亞）和 Vodacom（坦桑尼亞），讓二維碼支付解決方案可供其前往中國的客戶使用。其他會員預計即將加入，擴大這項創新解決方案的範圍和影響力。

Thunes 行政總裁 Floris de Kort 表示：「我們的直接全球網絡繼續打破會員的障礙，使他們能夠為客戶提供無與倫比的全球本地支付系統的訪問權限。通過這次推出，我們授權會員能夠為其應用程式用戶，提供像中國當地人一樣快速，可靠且完全透明地付款，方便順心。透過將 Thunes 的中文 QR 碼付款功能導入其應用程式，流動錢包，新型銀行和金融機構可以增強用戶體驗，同時開拓新的收入來源，並在全球支付創新領域領先地位。」

Airtel Money 行政總裁 Ian Ferrao 表示：「Airtel Money 一直是 Thunes 直接全球網絡的長期成員，Thunes 不斷為我們和我們的流動錢包用戶增加價值。藉著其創新解決方案，Thunes 的 QR Code Payments 將成為非洲旅客的生命線，讓旅客可以輕鬆應付中國的數碼付款環境，並自在購物，讓整個旅遊體驗更為盡興。」

Hanpass 增長策略主管 Jay Choi 表示：「作為 Thunes 直接全球網絡的成員，我們可以為客戶提供即時可靠的跨境支付解決方案。通過 Thunes 嵌入我們應用程式中的 QR Code 付款功能，身在中國的韓國人將能夠支付本地商戶，省卻需管理現金的麻煩，也無需擔心交易被拒絕。Thunes 的創新，使我們的使命更進一步，始終為客戶提供最用戶友好的服務。」

Thunes 簡介：

Thunes 是世界各地流動資金的智能超高速公路。Thunes 專有的直接全球網絡，允許會員在 130 多個國家以 80 多種貨幣進行即時付款。透過 320 多種不同的付款方式，直接連接至全球超過 70 億種流動錢包和銀行帳戶，如 GCash、M-Pesa、Airtel、MTN、Orange、JazzCash、Easypaisa、AliPay、微信支付等。Thunes 的直接全球網絡透過其全球覆蓋範圍、內部 SmartX 財資系統和 Fortress 合規平台，確保網絡成員在全球進行即時付款時，享受無與倫比的速度、控制性、可見性、保護和成本效益。Thunes 的直接全球網絡的成員，包括 Uber 和 Deliveroo 等工作經濟巨擘，Grab 和微信等超級應用程式，MTO、金融科技公司、PSP 和銀行。Thunes 總部位於新加坡，在 15 個地點設有辦事處，包括阿比讓、巴塞羅那、北京、迪拜、香港、約翰內斯堡、倫敦、馬尼拉、內羅畢、巴黎、利雅得、舊金山、聖保羅和上海。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.thunes.com。

SOURCE Thunes