Tiger Research研報：機構級RWA落地應用已超越代幣化範疇，資本市場基礎設施迎來全面重構

韓國首爾2026年7月9日 /美通社/ -- 總部位於首爾的區塊鏈研究機構Tiger Research發佈研報稱，機構級現實世界資產(RWA)代幣化已邁入全新發展階段。行業真正的變革並非簡單將資產上鏈，而是重構支撐各類機構交易的清算體系、結算層與流動性網絡。

據rwa.xyz平台統計，截至2026年5月，鏈上發行資產規模約達340億美元，較2020年初15億美元的規模增長超20倍；若納入實物資產由托管機構持有、僅所有權登記上鏈的映射資產，整體市場規模將擴容至約3600億美元。

Tiger Research梳理出四大已落地鏈上基礎設施的資本市場細分賽道：

短期融資領域：Broadridge基於坎頓網絡(Canton Network)搭建分佈式賬本回購平台。2026年4月數據顯示，平台月度結算規模達7.7萬億美元，日均結算量3680億美元。

證券結算領域：美國存管信托與清算公司(DTCC)攜手Digital Asset於2025年12月獲得美國證券交易委員會(SEC)無異議函，推進美國國債代幣化項目，計劃2026年上半年推出最小可行產品(MVP)。

資本募資領域：2024年2月，香港政府通過HSBC Orion發行60億港元數字綠色債券，債券結算周期由T+5壓縮至T+1，且發行數日內即可作為回購抵押物流通。

數字支付領域：Bitwave依托坎頓網絡搭建B2B私有穩定幣基礎設施，可直接對接企業資源計劃(ERP)系統。

Tiger Research指出，機構鏈上基礎設施需同時滿足三大底層標準：交易級隱私保護、原子結算、符合巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)監管要求的公有許可型架構。無許可區塊鏈被巴塞爾委員會歸為第二組資產分類，風險權重最高達1250%，將給持牌機構帶來沉重的資產負債表壓力。

研報以坎頓網絡為典型案例，詳解上述標準的落地路徑。坎頓網絡自設計之初便面向機構金融場景打造，由Digital Asset開發，摩根大通、花旗、高盛、DTCC等多家金融機構均對其完成投資。開發團隊借鑒澳大利亞證券交易所(ASX)結算系統升級、DTCC信用衍生品基礎設施重構等項目經驗搭建坎頓架構。該網絡將授權機制與隱私保護內嵌於智能合約，僅允許交易參與方完成驗證，無需資產跨鏈橋即可實現原子結算。

坎頓網絡的亞太佈局進程持續提速：

韓國：2026年1月韓國證券型代幣(STO)法案落地後，韓華投資證券(Hanwha Investment & Securities)與Digital Asset達成合作；新韓資產管理(Shinhan Asset Management)、新韓證券(Shinhan Securities)與KB證券亦於2026年6月與坎頓基金會簽署合作協議。

日本：日本證券清算公司(JSCC)、野村控股(Nomura Holdings)、瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)以日本國債為標的完成概念驗證測試。

中國香港：坎頓網絡已接入香港金融管理局的中央結算系統。

Tiger Research研究中心負責人、本報告撰稿人Seungsik Yoon表示：「資本市場基礎設施一旦建成，很難輕易迭代。當下行業標準尚未定型，率先入局的機構與後期追趕者之間的差距，會隨時間持續拉大。」

Tiger Research總結稱，監管細則逐步明晰、機構需求持續釋放、底層基礎設施日趨成熟，當前是機構佈局鏈上資本市場基礎設施的最佳窗口期。

完整研報《表象之下：坎頓網絡如何重塑資本市場基礎設施》(Below the Surface: How Canton Network Is Reshaping Capital Market Infrastructure)可點擊此處查閱。

關於 Tiger Research

Tiger Research是覆蓋全亞洲數字資產市場的獨立研究機構，於2022年成立。作為亞洲引用度最高的區塊鏈行業情報與機構對接平台之一，Tiger Research曾協助多個項目梳理並對外輸出行業觀點。旗下研報以五種語言發佈，月訂閱用戶達10萬人次，服務超200家機構客戶，涵蓋銀行、資管機構及各類企業。

SOURCE Tiger Research