安全是最大的豪華，奇瑞旗艦車型TIGGO 9全球首發

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奇瑞

23 12月, 2024, 15:43 CST

阿聯酋迪拜2024年12月23日 /美通社/ -- 12月19日，TIGGO 9在阿聯酋和科威特同步上市。中國駐迪拜領事館總領事歐渤芊女士、商務參贊王曉佳先生以及奇瑞國際總經理張貴兵先生共同出席了此次活動。中東大區總監張小龍介紹了奇瑞在UAE/GCC市場的戰略規劃。在發佈會現場，科威特塔和阿聯酋哈利法塔同日點亮，象徵著奇瑞品牌的全球野心與雄心。

TIGGO 9採用全新家族化設計，前臉融合仿生學原理，彰顯力量與安全，車身遵循黃金分割，呈現視覺和諧。安全方面，基於「安全即豪華」理念，採用全球五星標準與L2+級ADAS系統，確保行車安全。智能科技上，配備APA自動泊車、高清大屏、高算力芯片等，樹立科技豪華新標。豪華配置包括超寬車身、10點按摩、「女王一鍵舒躺」及Sony音響，提升SUV舒適體驗。動力方面，PHEV版1.5T混動發動機與三擋DHT變速箱組合強勁，熱效率高達44.5%；燃油車搭載2.0TGDI與8AT，展現卓越性能。

奇瑞旗艦車型TIGGO 9全球首發 (PRNewsfoto/奇瑞)
奇瑞旗艦車型TIGGO 9全球首發 (PRNewsfoto/奇瑞)

此次奇瑞TIGGO9的全球首發上市，不僅是對中東市場消費者需求的精準把握，更是對奇瑞全球產品矩陣的有力補充。

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