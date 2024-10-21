潘基文乘坐Tiggo9 PHEV出席奇瑞公益騎行，共推綠色出行
新聞提供者奇瑞
21 10月, 2024, 21:53 CST
蕪湖2024年10月21日 /美通社/ -- 10月20日，聯合國第八任秘書長、潘基文基金會主席潘基文先生蒞臨中國蕪湖，參加了由奇瑞舉辦的千人綠色騎行活動。活動中，潘基文先生乘坐奇瑞Tiggo9 PHEV抵達現場，稱讚其在新能源汽車領域的創新實踐。他指出，綠色騎行活動對於倡導可持續發展理念和提升公眾環保意識具有重要意義，並呼籲全球攜手合作，推動綠色轉型，實現低碳未來。
關於奇瑞
奇瑞集團創業始於1997年，業務遍佈全球100多個國家和地區，連續21年位居中國品牌乘用車出口第一。在《財富》2024世界500強排行榜中，奇瑞集團位列第385位。在《財富》發佈的「2024年中國ESG影響力榜」中，奇瑞成為入榜的三家中國車企之一。
奇瑞品牌出口產品包括TIGGO系列、Arrizo系列和eQ系列，覆蓋ICE、BEV、PHEV等主流動力車型。聚焦綠色、科技、家庭、陪伴的品牌內核，奇瑞品牌堅持綠色低碳戰略方向，加快佈局新能源、智能網聯、共享出行、平台與生態等新賽道。奇瑞品牌積極投入公益事業，在全球範圍開展環境保護、精準扶貧、捐資助學等各類公益慈善行動，如捐資600萬美元助力聯合國兒童基金會開展的「全球教育主題計劃」，踐行中國品牌對國際社會的使命和擔當。奇瑞品牌連續五次榮獲國資委、外文局評選的中國「最佳海外形象企業20強」榮譽稱號。在2024凱度BrandZ中國全球化品牌50強榜單中，奇瑞品牌位列汽車品類第一。在J.D.Power發佈的中國新車質量研究中，奇瑞品牌再次蟬聯2024年新車質量自主第一， 至此，2024年奇瑞已連續獲得銷售滿意度、汽車魅力、新車質量三項自主第一。
SOURCE 奇瑞
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