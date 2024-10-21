潘基文乘坐Tiggo9 PHEV出席奇瑞公益騎行，共推綠色出行

奇瑞集團創業始於1997年，業務遍佈全球100多個國家和地區，連續21年位居中國品牌乘用車出口第一。在《財富》2024世界500強排行榜中，奇瑞集團位列第385位。在《財富》發佈的「2024年中國ESG影響力榜」中，奇瑞成為入榜的三家中國車企之一。

奇瑞品牌出口產品包括TIGGO系列、Arrizo系列和eQ系列，覆蓋ICE、BEV、PHEV等主流動力車型。聚焦綠色、科技、家庭、陪伴的品牌內核，奇瑞品牌堅持綠色低碳戰略方向，加快佈局新能源、智能網聯、共享出行、平台與生態等新賽道。奇瑞品牌積極投入公益事業，在全球範圍開展環境保護、精準扶貧、捐資助學等各類公益慈善行動，如捐資600萬美元助力聯合國兒童基金會開展的「全球教育主題計劃」，踐行中國品牌對國際社會的使命和擔當。奇瑞品牌連續五次榮獲國資委、外文局評選的中國「最佳海外形象企業20強」榮譽稱號。在2024凱度BrandZ中國全球化品牌50強榜單中，奇瑞品牌位列汽車品類第一。在J.D.Power發佈的中國新車質量研究中，奇瑞品牌再次蟬聯2024年新車質量自主第一， 至此，2024年奇瑞已連續獲得銷售滿意度、汽車魅力、新車質量三項自主第一。

SOURCE 奇瑞