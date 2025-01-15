馬來西亞國際航空開啟「Time for」全球特色活動，將旅客連接到60多個目的地

馬來西亞航空集團（MAG）航空事業部首席商務官Dersenish Aresandiran 表示：「 『Time For』（此刻正當時）主題活動不僅是一個有關旅遊的活動，更是一份面向全球，邀請大家去發現馬來西亞、探索亞洲及周邊地區魅力的邀請函。作為通往亞洲及其他地區的門戶，馬來西亞國際航空堅定踐行展示馬來西亞熱情好客和多元文化的使命。憑借特別策劃的Best of Asia（亞洲精選）、Chef-on-Call（主廚定製服務）等餐飲服務和菜單，以及精心打造的機上舒適體驗，馬來西亞國際航空為真正體現馬來西亞好客之道的難忘旅程建立了新標準。毫無疑問，與馬來西亞國際航空開啟美好之旅，此刻正當時。」

與此同時，馬來西亞國際航空還開啟了「環球之旅、新春盛惠」全球促銷活動。即日起至2025 年 1 月 22 日，購買香港出發至吉隆坡、新加坡、科隆坡、亞庇、奧克蘭等60多個目的地的機票，經濟艙往返含稅價僅港幣1,670起，商務艙往返含稅僅港幣7,960起。更重要的是，旅行日期從即日起（飛往澳新/歐洲等目的地從2025年2 月 1日起）覆蓋至2025 年11月30日（部分旺季日期除外），給予了旅客更多選擇和靈活性。（部分特惠航線如下）

香港出發至 商務艙 經濟艙 以下目的地 往返連稅 往返連稅

(起價） (起價） 吉隆坡 7,960 1,670 檳城 9,070 1,860 浮羅交怡 11,380 3,080 亞庇 13,260 3,610 新加坡 14,460 1,810 巴厘島 14,110 2,870 科倫坡 15,620 3,870 奧克蘭 33,450 6,580 珀斯 28,030 5,540 巴黎 23,200 6,150





*受條款及細則約束。最終票價及適用條款以馬航官網實際所示信息為準。更多特惠信息請登錄馬航官網查詢。

除了推出目的地眾多、折扣鉅惠、旅行日期覆蓋超長，能夠滿足旅客多樣化出行需求的特惠機票，馬來西亞國際航空還帶來超值附加福利，包括：高達10%的選座優惠、超值套餐（包含一個標準座位和10公斤的額外行李）、高級套餐（包含額外腿部空間座位和吉隆坡國際機場 1 號航站樓Golden Lounge貴賓休息室 的使用權）、MH旅客三重奏套餐（包含一個標準座位、10公斤的額外行李、吉隆坡國際機場 1 號航站樓Golden Lounge貴賓休息室 的使用權）。這無疑為用戶開啟2025旅行計劃提供了絕佳機會。

踏上新的征程，體驗新的文化，欣賞絕美風景，創造永恒回憶，與馬來西亞國際航空開啟難忘的「Time for」之旅，正當時。欲了解更多信息或預訂機票，可訪問馬來西亞國際航空官方網站 www.malaysiaairlines.com 和APP，隨時隨地輕鬆獲取最新信息和促銷活動。

馬來西亞國際航空簡介

馬來西亞國際航空作為載國旗飛行的馬來西亞國家航空公司，是往返馬來西亞及周邊地區的最佳選擇。馬來西亞國際航空每日旅客運輸量達40,000人次，專註於為旅客打造融合馬來西亞多元文化豐富性和多樣性的難忘旅程。馬來西亞國際航空以聞名於世的馬來西亞好客之道，為新旅客開啟舒心旅程，為馬來西亞同胞打造不管身在何方，都能感受到賓至如歸的美好體驗。

自2015年9月起，公司隸屬於全球航空組織馬來西亞航空集團（MAG），由Malaysia Airlines Berhad（馬來西亞國際航空有限公司）擁有並運營。作為寰宇一家航空聯盟成員，馬來西亞國際航空全球航線網絡覆蓋170多個地區的1,000多個目的地，旅客可享用全球超過650間機場貴賓休息室。欲了解更多詳情請登錄馬航官網 https://www.malaysiaairlines.com。

馬來西亞國際航空期待與您在下次旅途相遇！

SOURCE Malaysia Airlines