馬來西亞國際航空啟動全球「Time for」行銷活動，連接超過60個目的地的旅客

新聞提供者Malaysia Airlines
15 1月, 2025, 18:00 CST
馬來西亞吉隆坡2025年1月15日 /美通社/ -- 馬來西亞國際航空迎接新年，推出全球「Time for」行銷活動，邀請全球旅客擁抱發現的喜悅，並將2025年定為值得紀念的旅行之年。此活動旨在激勵旅客發現探索的興奮，沉浸於多元文化中，並讓每一段旅程都充滿回憶。作為進入亞洲及其他地區的最佳門戶，馬來西亞國際航空提供卓越的旅行體驗，並以其享譽全球的馬來西亞的熱情款待為旅客增添色彩。此活動也將使馬來西亞國際航空將馬來西亞推向全球舞台，並推出包括墨爾本有軌電車包裝、英國計程車與巴士廣告等行銷活動，這些努力與2026年「來訪馬來西亞」活動相呼應，展示馬來西亞的活力魅力，吸引國際觀眾。
為配合「Time for」行銷活動的啟動，馬來西亞國際航空推出獨家全球特賣會，票價從新台幣 8,910元起，涵蓋超過60個目的地。此特賣會將於今天起至2025年1月22日結束。旅客可以享受升級的機上服務，並可選擇個性化的機上餐飲，包括「Chef on Call」菜單、優質設施包，以及最近推出的MH Young Explorers Club（僅限從吉隆坡國際機場起飛），專為有小朋友的家庭設計。這項服務包括專用優先登機櫃台和家庭登機特權，讓小旅客可享受特別設計的兒童餐單和機上兒童活動包，讓他們在飛行中不再無聊。
馬來西亞國際航空公司首席商務官Dersenish Aresandiran表示：「我們的『Time for』行銷活動不僅僅是旅行的慶祝，它是一個邀請全球探索馬來西亞，並與亞洲及其他地區的最佳景點建立聯繫的契機。馬來西亞國際航空致力於將馬來西亞定位為進入這個充滿活力地區的最佳門戶，同時展示我們文化的熱情與多樣性。透過精心設計的服務，例如我們的亞洲精選和Chef-on-Call菜單以及精心規劃的機上體驗，我們為真正體現馬來西亞熱情款待的難忘旅程設定了新的標準。現在正是搭乘馬來西亞國際航空旅行的最佳時機。」
作為這項精彩優惠的一部分，旅客可享受往返含稅票價，從新台幣8,910元 起；商務艙票價則從 新台幣20,180元 起。此特賣會涵蓋多個地區，為飛往全球最受歡迎的目的地的航班提供極具價值的票價。沉浸於古跡豐富的文化遺產、馬爾地夫水晶般清澈的島嶼、巴黎壯麗的景點和吉隆坡閃亮的天際線，現在正是搭乘馬來西亞國際航空，展開一段難忘旅行的完美時刻，讓熟悉的風景與刺激的新冒險相遇。
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台北至
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往返含稅
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往返含稅
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吉隆坡
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8,910
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25,259
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新加坡
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9,559
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20,180
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古晉
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11,650
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23,380
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加爾各答
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19,989
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49,569
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加德滿都
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21,139
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51,959
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雪梨
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23,589
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57,989
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墨爾本
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23,589
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57,989
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奧克蘭
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25,589
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72,339
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倫敦
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29,240
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99,909
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巴黎
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29,550
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105,629
除了這些優惠票價外，旅客還可以享受附加促銷優惠，包括座位選擇最高9折、價值套餐（包含標準座位及10公斤額外行李）、尊貴套餐（提供額外腿部空間座位和吉隆坡國際機場1號航站樓金色貴賓室使用權）、以及MH Traveler's Trio套票（結合標準座位、10公斤額外行李及吉隆坡國際機場1號航站樓金色貴賓室使用權）。這是啟動2025年旅行計畫的完美時機，讓您以驚人的優惠和福利，探索世界上最美麗和最激動人心的目的地。
讓2025年成為發現的一年，與馬來西亞國際航空一起創造永恆的回憶。如需更多資訊並預訂您的下一次假期，請造訪馬來西亞航空官方網站www.malaysiaairlines.com或使用行動app，隨時隨地輕鬆獲得最新的資訊和優惠。
關於馬來西亞國際航空
馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，以其高品質的全面服務為特色，提供往返馬來西亞及周邊地區的最佳飛行體驗。馬來西亞國際航空每天為多達40,000名旅客提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程，並通過無與倫比的馬來西亞式熱情款待展現豐富的傳統、文化和美食。
自2015年9月起，馬來西亞國際航空由馬來西亞國際航空有限公司（Malaysia Airlines Berhad）擁有並運營，隸屬於馬來西亞國際航空集團（MAG），該集團是一個全球航空組織，專注於航空業務和生活旅遊解決方案，滿足全球航空旅行需求。馬來西亞國際航空致力於通過其「MHFlySafe」計劃，將安全與衛生作為貫穿整個客戶旅程的核心理念。作為oneworld®聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供連接全球170個國家超過900個目的地的優質航班服務。欲了解更多信息，請訪問 www.malaysiaairlines.com，並下載馬來西亞國際航空APP，輕鬆獲取最新優惠。
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此新聞稿由馬來西亞國際航空集團傳訊部發佈。
SOURCE Malaysia Airlines
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