馬來西亞國際航空啟動全球「Time for」行銷活動，連接超過60個目的地的旅客

馬來西亞國際航空公司首席商務官Dersenish Aresandiran表示：「我們的『Time for』行銷活動不僅僅是旅行的慶祝，它是一個邀請全球探索馬來西亞，並與亞洲及其他地區的最佳景點建立聯繫的契機。馬來西亞國際航空致力於將馬來西亞定位為進入這個充滿活力地區的最佳門戶，同時展示我們文化的熱情與多樣性。透過精心設計的服務，例如我們的亞洲精選和Chef-on-Call菜單以及精心規劃的機上體驗，我們為真正體現馬來西亞熱情款待的難忘旅程設定了新的標準。現在正是搭乘馬來西亞國際航空旅行的最佳時機。」

作為這項精彩優惠的一部分，旅客可享受往返含稅票價，從新台幣8,910元 起；商務艙票價則從 新台幣20,180元 起。此特賣會涵蓋多個地區，為飛往全球最受歡迎的目的地的航班提供極具價值的票價。沉浸於古跡豐富的文化遺產、馬爾地夫水晶般清澈的島嶼、巴黎壯麗的景點和吉隆坡閃亮的天際線，現在正是搭乘馬來西亞國際航空，展開一段難忘旅行的完美時刻，讓熟悉的風景與刺激的新冒險相遇。

台北至

以下目的地 往返含稅

經濟艙票價

（新台幣） 往返含稅

商務艙票價

（新台幣） 吉隆坡 8,910 25,259 新加坡 9,559 20,180 古晉 11,650 23,380 加爾各答 19,989 49,569 加德滿都 21,139 51,959 雪梨 23,589 57,989 墨爾本 23,589 57,989 奧克蘭 25,589 72,339 倫敦 29,240 99,909 巴黎 29,550 105,629

除了這些優惠票價外，旅客還可以享受附加促銷優惠，包括座位選擇最高9折、價值套餐（包含標準座位及10公斤額外行李）、尊貴套餐（提供額外腿部空間座位和吉隆坡國際機場1號航站樓金色貴賓室使用權）、以及MH Traveler's Trio套票（結合標準座位、10公斤額外行李及吉隆坡國際機場1號航站樓金色貴賓室使用權）。這是啟動2025年旅行計畫的完美時機，讓您以驚人的優惠和福利，探索世界上最美麗和最激動人心的目的地。

讓2025年成為發現的一年，與馬來西亞國際航空一起創造永恆的回憶。如需更多資訊並預訂您的下一次假期，請造訪馬來西亞航空官方網站www.malaysiaairlines.com或使用行動app，隨時隨地輕鬆獲得最新的資訊和優惠。

關於馬來西亞國際航空

馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，以其高品質的全面服務為特色，提供往返馬來西亞及周邊地區的最佳飛行體驗。馬來西亞國際航空每天為多達40,000名旅客提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程，並通過無與倫比的馬來西亞式熱情款待展現豐富的傳統、文化和美食。

自2015年9月起，馬來西亞國際航空由馬來西亞國際航空有限公司（Malaysia Airlines Berhad）擁有並運營，隸屬於馬來西亞國際航空集團（MAG），該集團是一個全球航空組織，專注於航空業務和生活旅遊解決方案，滿足全球航空旅行需求。馬來西亞國際航空致力於通過其「MHFlySafe」計劃，將安全與衛生作為貫穿整個客戶旅程的核心理念。作為oneworld®聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供連接全球170個國家超過900個目的地的優質航班服務。欲了解更多信息，請訪問 www.malaysiaairlines.com，並下載馬來西亞國際航空APP，輕鬆獲取最新優惠。

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此新聞稿由馬來西亞國際航空集團傳訊部發佈。

SOURCE Malaysia Airlines