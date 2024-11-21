日本環球影城擴建「超級任天堂世界(TM)」園區 全球首個以咚奇剛為主題的園區「咚奇剛國度(TM)」將於2024年12月11日正式開放

日本大阪2024年11月21日 /美通社/ -- 由USJ LLC運營的日本環球影城正在擴建備受歡迎的「超級任天堂世界」園區，該園區自2021年3月開放以來，每日游客絡繹不絕。全球首個*以咚奇剛的世界為主題的「咚奇剛國度」園區將於2024年12月11日（周三）盛大開幕，這將進一步提升和深化「超級任天堂世界」的體驗價值。隨著這一新園區的開放，「超級任天堂世界」的規模將擴大70%，全新園區將提供充滿創新和創意的新體驗，將游客體驗提升至全新高度。

*基於公司對以任天堂品牌角色和故事背景為主題的場所進行的調查。

圖片

黃金神殿外觀：

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游樂車：

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黃金神殿內部的壁畫： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108172/202411149953/_prw_PI3fl_jADB10W5.jpg

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- 宏偉的「黃金神殿」內部驚艷亮相，品質卓越

黃金神殿是一座位於叢林深處的閃耀建築，在《咚奇剛》游戲中作為一個關卡出現。步入其中，游客將仿佛踏入咚奇剛的世界，全身心地感受到神秘遺跡的氛圍。此外，黃金神殿內還有一幅壁畫，游客會覺得似曾相識。游客在登上游樂設施之前，就能在這個充滿活力的空間中感受到項目的刺激。

- Daniel Greer（Universal Creative制作人）的點評

在「咚奇剛國度」，游客可以沉浸在該熱門電子游戲系列中所呈現的茂盛熱帶景觀中，探索叢林深處的真實地點，包括黃金神殿。全新的游樂項目「咚奇剛的瘋狂礦車」是一種突破傳統理念的創新過山車設計，將提供變幻莫測的體驗，讓游客感覺仿佛要飛躍重重障礙。我們期待帶領游客進入「PLAY WILD!」，帶給他們視覺和體感上的既令人興奮又超級刺激的雙重體驗。

- 不可預知的超級刺激體驗大冒險：先進的新一代過山車「咚奇剛的瘋狂礦車」

「咚奇剛的瘋狂礦車」一款突破傳統理念的新型游樂項目，其游樂車和登車區正式向游客亮相。

這一游樂項目是與任天堂的創意團隊（包括任天堂株式會社代表董事兼研究員宮本茂(Shigeru Miyamoto)）合作開發的，是一款集刺激性、創新性和驚險性於一體的過山車項目，將從視覺和體感上帶給游客震撼的體驗。

游客將跳上礦車，在叢林中穿行，幫助咚奇剛，而狄狄剛則在這部前所未有的家庭過山車中保護珍貴的金色香蕉不被Tiki Tak Tribe搶奪。該項目采用前所未有的乘坐系統和獨特的過山車設計，帶領游客踏上驚心動魄的冒險之旅，體驗令人瞠目結舌的特技動作，包括從木桶中彈射而出、在搖搖晃晃的軌道上疾馳時仿佛飛躍重重障礙以及其他精彩體驗。

《咚奇剛》是由任天堂創作並由任天堂的代表董事兼研究員宮本茂負責運營的電子游戲系列，在全世界受到了幾代人的喜愛。

在「咚奇剛國度」園區中，不僅有充滿意外驚喜的先進游樂項目，還有美食和購物店，為游客帶來全方位的體驗和全新的日本環球影城之旅。有關新園區和游客體驗的信息將在園區開幕前公布。日本環球影城衷心希望每一位游客都能對此充滿期待。

新聞稿全文：https://www.usj.co.jp/company/company_e/news/2024/1112/index.html

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SOURCE USJ LLC