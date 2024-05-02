蒙牛發布乳業首份TNFD報告，響應世界地球日

香港2024年5月2日 /美通社/ -- 中國蒙牛乳業有限公司（「蒙牛」、「公司」或「集團」）（股份代號：2319）日前在世界地球日當天發布行業首份《自然相關信息披露報告》（「TNFD報告」），披露蒙牛在生產過程及供應鏈端的自然相關管理的舉措和成效，提升企業治理透明度，同時彰顯蒙牛深入踐行可持續發展、引領乳業綠色轉型的決心。

參照國際標準編撰，驅動價值鏈綠色運營

該TNFD報告主要依據自然相關財務信息披露工作組（「TNFD」）於2023年9月發布的《自然相關財務信息披露建議》所編撰，同時綜合參考《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》（「昆蒙框架」）、全球報告倡議組織（「GRI」）《可持續發展報告標準》（「GRI Standards」）等國際標準要求，探討蒙牛與自然的關係、其業務運營對自然的依賴與造成的影響，並識別不斷變化的自然相關風險與機遇，防範和管理自然相關風險，從而提升企業可持續發展戰略的韌性。

在TNFD報告中，蒙牛根據《自然相關財務信息披露建議》，採用涵蓋「治理」、「戰略」、「風險與影響管理」以及「指標與目標」四部分的分析框架，並使用風險和機遇評估方法（「LEAP評估方法」），即循定位（Locate）、評價（Evaluate）、評估（Assess）和準備（Prepare）的角度，評估自然相關的風險和機遇。具體而言，蒙牛以國內外68座工廠為主要評估對象，同時將評估範圍向價值鏈上游延伸至為蒙牛提供原奶的參控股牧場，分析這些工廠與主要牧場的運營地區是否涉及瀕危物種，以及生物多樣性保護區和生物多樣性敏感區等，識別當中的風險與影響，為集團的治理、戰略、風險管理、資本分配決策提供參考。

持續推動可持續發展戰略，貢獻蒙牛智慧

乳製品行業與生態自然緊密聯繫，自然因素對於蒙牛的重要性不言而喻。基於此，蒙牛在其GREEN可持續發展戰略中著重考量自然因素，從自身運營及供應鏈影響兩方面提出了「環境友好的綠色生產」和「負責任的產業生態圈」兩大支柱，並發布雙碳戰略、生物多樣性保護專項戰略，先後制定「2030年實現碳達峰、2050年實現碳中和」以及2030年前實現「零毀林」的森林保護的目標。

多年來，蒙牛在建設生態牧場、開展綠色採購、推進綠色生產等方面取得突出成就。在建設生態牧場方面，蒙牛旗下現代牧業開發產業生態新模式，其厭氧沼氣發酵系統被視為行業的低碳減排優秀案例，不僅入選聯合國全球契約組織（UNGC）報告，還基於生產方式的低碳環保與綠色可持續發展，獲得中國乳製品工業協會頒發的「綠色發展典型案例」獎。在綠色採購方面，蒙牛尤其重視紙質包裝、豆粕飼料及棕櫚油的責任採購。2023年，蒙牛實現高達89.1%的內包原紙FSC認證率、在棕櫚油溯源上取得階段性成效，並在牧場豆粕採購上與上游糧商建立「零毀林」大豆供應鏈合作。在綠色生產方面，蒙牛同樣取得豐碩成果，包括旗下30家工廠獲批國家級綠色工廠，23個企業獲得節水型企業稱號，9家工廠獲得「無廢工廠」認證，5家工廠獲得廢棄物零填埋認證、2家工廠獲得AWS水管理認證，以及曲靖工廠連續2年獲得零碳工廠認證。

蒙牛希望通過自然相關信息的披露，向利益相關方展示蒙牛在自然相關影響與依賴識別、評估，和風險與機遇管理方面的成果和未來規劃，在提升企業的透明度和公信力的同時，加強與利益相關方的合作與溝通。蒙牛也將不斷優化和完善自然相關風險與機遇管理體系，為推進全球生物多樣性治理、實現可持續發展目標貢獻蒙牛智慧。

有關中國蒙牛乳業有限公司

中國蒙牛乳業有限公司及其子公司主要於中國生產及銷售優質乳製品。憑借其主要品牌蒙牛，蒙牛已成為中國領先的乳製品生產商之一。蒙牛提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及乳酪產品。蒙牛於荷蘭合作銀行公佈的二零二三年「全球乳業二十強」中排名第八。二零一四年三月，蒙牛獲納入恆生指數成份股，成為首家中國乳製品企業藍籌股。二零二三年，蒙牛的MSCI ESG評級升至AA級，成為中國唯一一家取得AA評級的綜合型乳製品企業，並入選恆生可持續發展企業指數、恆生內地及香港可持續發展企業指數、恆生可持續發展企業基準指數及恆指ESG增強精選指數。

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SOURCE 蒙牛