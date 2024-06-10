Tobii 推出 Glasses Explore - 讓行為洞察變得平易近人

10 6月, 2024, 18:00 CST
一款直觀且易於使用的軟體，廣泛地開啟用戶行為洞察研究的大門。
台北2024年6月10日 /美通社/ -- Tobii – 全球眼動追踪領導者暨注意力計算的先驅，今日宣布推出 Glasses Explore一款基於雲端運算的分析軟體，用來剖析用戶的注意力行為，直觀簡潔的介面讓行為洞察研究變得更加輕鬆。
Glasses Explore軟體與Tobii Pro Glasses 3 搭配使用，使任何人都能解讀用戶行為的細微差別——用戶們關注什麼、忽略了什麼以及為什麼。此解決方案能即時且簡便地獲取關於培訓、專業表現和用戶體驗的洞察，讓用戶能夠在現實情境中透過捕捉第一人稱視角的注意力，幫助構建更好的用戶體驗，簡化培訓流程，並提升運動專業技能。秉持採用直觀的介面，不僅能增加重複使用的意願，還能降低將用戶行為洞察融入培訓與體驗設計的門檻。
「行為洞察不一定需要數小時的專家分析。通過Glasses Explore軟體，任何人都能以第一人稱視角的凝視數據，發現在培訓、效率和用戶體驗面臨的問題和挑戰。」Tobii產品與解決方案高級副總裁Gunnar Troili表示：「使用Glasses Explore讓研究的深度自己決定。透過友善介面，快速獲取眼動行為模式、輕鬆解讀數據意涵，並進一步高效地分享洞察，無需具備相關領域的專業經驗都能實現。」
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關於Tobii
Tobii是全球眼動追蹤領域的領導者，也是注意力計算的行業先驅。我們的使命是通過理解人類注意力和意圖的技術來改善世界。為了創造更美好的未來，我們的技術和解決方案適用於行為分析和研究、醫療保健、教育和培訓、遊戲、擴展現實、汽車等領域。Tobii的眼動追蹤技術被全球成千上萬的企業、大學和研究機構所使用。總部位於瑞典，Tobii在斯德哥爾摩證券交易所上市（TOBII）。更多信息：www.tobii.com。
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SOURCE Tobii
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