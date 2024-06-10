Tobii 推出 Glasses Explore - 讓行為洞察變得平易近人

一款直觀且易於使用的軟體，廣泛地開啟用戶行為洞察研究的大門。

台北2024年6月10日 /美通社/ -- Tobii – 全球眼動追踪領導者暨注意力計算的先驅，今日宣布推出 Glasses Explore一款基於雲端運算的分析軟體，用來剖析用戶的注意力行為，直觀簡潔的介面讓行為洞察研究變得更加輕鬆。

Glasses Explore軟體與Tobii Pro Glasses 3 搭配使用，使任何人都能解讀用戶行為的細微差別——用戶們關注什麼、忽略了什麼以及為什麼。此解決方案能即時且簡便地獲取關於培訓、專業表現和用戶體驗的洞察，讓用戶能夠在現實情境中透過捕捉第一人稱視角的注意力，幫助構建更好的用戶體驗，簡化培訓流程，並提升運動專業技能。秉持採用直觀的介面，不僅能增加重複使用的意願，還能降低將用戶行為洞察融入培訓與體驗設計的門檻。