中小餐廳神隊友！台北數位ToDate餐廳訂位系統 助餐飲業搭上數位浪潮

台北數位表示，當消費者在評估餐廳相關資訊時，有 74％ 的消費者視「GOOGLE 評論」為首選參考，其次才是「親友推薦」。如果消費者在看評論時被打動，就可以馬上完成預約，這將會是餐廳業者突圍的制勝關鍵！

ToDate 訂位系統深度整合 Google 商家與地圖，幫助餐廳更容易被搜尋到，提升網路能見度。當消費者搜尋餐廳時，可立即透過地圖上的訂位按鈕進入預訂流程，只要 10 秒，無須跳離 Google Maps 就能完成預訂，大幅縮短消費者的決策旅程，有效提升餐廳業績。

四大優勢 不再錯過任何食客

餐飲科技當道，餐廳愈發仰賴數位科技提升管理與行銷效率。ToDate 訂位系統針對力求數位化的中小型餐廳獨家設計，擁有四大亮點：

輕鬆管理省人力：ToDate 訂位系統全天候接受消費者預約，讓店家無需為了接聽訂位電話而騰出人手顧櫃台。

使用介面好上手：ToDate 介面實際參考使用者建議不斷改版精進，使用上簡單直覺，即使是不熟悉數位產品的用戶也能輕鬆管理訂位資訊。

訊息通知不漏接：台北數位 ToDate 特別搭配 LINE 發送通知，在訂位前一天可自動化提醒消費者即將到來的預約，降低訂位 no show 機率，提升消費者到店率。

價格親民無負擔：ToDate 餐廳訂位系統價格極具競爭力。台北數位的訂價策略旨在讓中小型餐廳亦可輕鬆入手，讓餐廳管理數位化能在全台各地普及。

台北數位董事長藍信彰強調：「餐飲科技不應是大型餐廳、連鎖品牌的專利。」ToDate 挾四大優勢強勢進入餐飲科技市場，期望幫助中小型店家成功數位轉型，提升管理效率，不再和任何一位食客擦身而過。

數位轉型即刻啟航 台北數位邀您共襄盛舉

展望未來，ToDate 團隊將持續最佳化系統功能，支援餐飲業者創造更多商機。台北數位集團資深業務協理蕭宇喬表示，我們擁有最龐大的數位行銷團隊，在全台跨越城鄉提供服務，協助店家數位轉型。台北數位希望在地好味道能透過 ToDate 被更多人發現，持續為消費者端出美味食光。

台北數位集團是 Google 台灣的首家廣告代理商，2024 年獲 Google 年度菁英合作夥伴、Yahoo年度最佳關鍵字廣告代理商肯定，橫掃 Google、Meta、LINE、YAHOO、Taboola 等媒體年度獎項，展現其在數位行銷的卓越能力。

台北數位集團持續招募 ToDate 訂位系統的在地合作夥伴，有意者請電洽 0800-278-988 或寄信 [email protected] 聯繫台北數位團隊。

SOURCE 台北數位集團