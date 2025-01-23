中小餐廳神隊友！台北數位ToDate餐廳訂位系統 助餐飲業搭上數位浪潮
新聞提供者台北數位集團
23 1月, 2025, 13:24 CST
台北2025年1月23日 /美通社/ -- 疫情帶動餐飲科技蓬勃發展，卻仍有不少中小型餐廳因引進數位科技的門檻過高而被拒於潮流之外。台北數位全新推出 ToDate 餐廳訂位系統，操作簡易、價格親民，消費者彈指之間即可完成訂位，餐飲業者更能提升經營效率，為中小型餐廳提供另一個數位轉型的選擇。
ToDate 攜手 Google 餐廳預約隨時訂
台北數位表示，當消費者在評估餐廳相關資訊時，有 74％ 的消費者視「GOOGLE 評論」為首選參考，其次才是「親友推薦」。如果消費者在看評論時被打動，就可以馬上完成預約，這將會是餐廳業者突圍的制勝關鍵！
ToDate 訂位系統深度整合 Google 商家與地圖，幫助餐廳更容易被搜尋到，提升網路能見度。當消費者搜尋餐廳時，可立即透過地圖上的訂位按鈕進入預訂流程，只要 10 秒，無須跳離 Google Maps 就能完成預訂，大幅縮短消費者的決策旅程，有效提升餐廳業績。
四大優勢 不再錯過任何食客
餐飲科技當道，餐廳愈發仰賴數位科技提升管理與行銷效率。ToDate 訂位系統針對力求數位化的中小型餐廳獨家設計，擁有四大亮點：
輕鬆管理省人力：ToDate 訂位系統全天候接受消費者預約，讓店家無需為了接聽訂位電話而騰出人手顧櫃台。
使用介面好上手：ToDate 介面實際參考使用者建議不斷改版精進，使用上簡單直覺，即使是不熟悉數位產品的用戶也能輕鬆管理訂位資訊。
訊息通知不漏接：台北數位 ToDate 特別搭配 LINE 發送通知，在訂位前一天可自動化提醒消費者即將到來的預約，降低訂位 no show 機率，提升消費者到店率。
價格親民無負擔：ToDate 餐廳訂位系統價格極具競爭力。台北數位的訂價策略旨在讓中小型餐廳亦可輕鬆入手，讓餐廳管理數位化能在全台各地普及。
台北數位董事長藍信彰強調：「餐飲科技不應是大型餐廳、連鎖品牌的專利。」ToDate 挾四大優勢強勢進入餐飲科技市場，期望幫助中小型店家成功數位轉型，提升管理效率，不再和任何一位食客擦身而過。
數位轉型即刻啟航 台北數位邀您共襄盛舉
展望未來，ToDate 團隊將持續最佳化系統功能，支援餐飲業者創造更多商機。台北數位集團資深業務協理蕭宇喬表示，我們擁有最龐大的數位行銷團隊，在全台跨越城鄉提供服務，協助店家數位轉型。台北數位希望在地好味道能透過 ToDate 被更多人發現，持續為消費者端出美味食光。
台北數位集團是 Google 台灣的首家廣告代理商，2024 年獲 Google 年度菁英合作夥伴、Yahoo年度最佳關鍵字廣告代理商肯定，橫掃 Google、Meta、LINE、YAHOO、Taboola 等媒體年度獎項，展現其在數位行銷的卓越能力。
台北數位集團持續招募 ToDate 訂位系統的在地合作夥伴，有意者請電洽 0800-278-988 或寄信 [email protected] 聯繫台北數位團隊。
SOURCE 台北數位集團
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