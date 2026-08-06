新加坡TOKEN2049重磅回歸 年度行業頂級盛會再度啟幕

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TOKEN2049

06 8月, 2026, 21:40 CST

今年10月，25000名參會者、500家參展商、300位行業演講嘉賓及超1000場配套活動齊聚新加坡，匯聚全球加密產業力量

新加坡2026年8月6日 /美通社/ -- 全球規模最大的加密行業盛會TOKEN2049將於10月7日至8日重返新加坡濱海灣金沙會展中心，匯聚來自160個國家、7000余家企業的25000名參會嘉賓

主辦方已公布首批100位演講嘉賓陣容，包括Polymarket創始人兼首席執行官Shayne Coplan、Hyperliquid Labs首席執行官Jeff Yan、納斯達克(Nasdaq)董事會主席兼首席執行官Adena Friedman、富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)首席執行官Jenny Johnson、特朗普集團(The Trump Organization)執行副總裁Eric Trump、Real Vision聯合創始人兼首席執行官Raoul Pal以及Fundstrat管理合伙人兼研究主管Tom Lee

TOKEN2049 Singapore Returns as the Largest Industry Gathering of the Year
TOKEN2049 Singapore Returns as the Largest Industry Gathering of the Year

本屆大會將重點聚焦機構參與，貝萊德(BlackRock)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、納斯達克、紐約證券交易所(NYSE)、芝加哥商品交易所(CME)、富蘭克林鄧普頓等頭部金融機構高管均將到場參與各項議程。

本屆TOKEN2049包下濱海灣金沙會展中心全部五層展館，打造覆蓋主題議程、商務對接、健康休閒、沉浸式現場體驗及標誌性專屬接待禮遇的嘉年華式會場。

TOKEN2049周期間，全城將舉辦超千場配套活動，涵蓋行業論壇、黑客松、投資者交流會、線下交流會、商務社交招待會等。同一周內，新加坡還將同步舉辦亞洲數字資產峰會(Digital Asset Summit Asia)、Sui Basecamp、Network State Conference、米爾肯研究院亞洲峰會(Milken Institute Asia Summit)、福布斯全球CEO大會(Forbes Global CEO Conference)等重磅活動，同期還恰逢世界一級方程式賽車錦標賽(F1)新加坡大獎賽，產業交流氛圍將非常濃厚。

TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum表示：「迪拜場活動將調整至2027年舉辦，因此今年我們將全部資源與重心投向新加坡站。目前市場報名熱度極高，70%的展位已被預訂。未來數周，我們還將推出全新議程板塊與活動形式，進一步豐富面向機構的專屬議程。我們十分期待今年10月與各界同仁相聚新加坡，共赴規模頂尖的年度行業盛會TOKEN2049。」

2026年大會將迎來第二屆TOKEN2049 Origins（36小時黑客松），同時重啟NEXUS創業大賽。兩項賽事報名申請量已遠超去年，累計報名人數達數千人。今年決賽的評委均來自頭部風投機構，包括Dragonfly、Multicoin與Maelstrom。

早鳥優惠票（Happy Bird票）限時發售，新加坡TOKEN2049門票預計將在活動開幕前售罄；目前展會展位與品牌合作名額尚有少量剩余。

如需購票及了解更多詳情，請訪問新加坡TOKEN2049

美通社是本屆新加坡TOKEN2049的社區合作伙伴。

TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum可接受媒體採訪。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是全球領先的加密行業系列峰會，匯聚全球數字資產生態的核心決策者，搭建對接交流、思想碰撞、共同塑造行業發展格局的平台。大會面向全球創業者、企業高管、金融機構、投資人、技術開發者及政策制定者開放，是全行業的交流中心。

SOURCE TOKEN2049

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