新加坡TOKEN2049重磅回歸 年度行業頂級盛會再度啟幕

本屆大會將重點聚焦機構參與，貝萊德(BlackRock)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、納斯達克、紐約證券交易所(NYSE)、芝加哥商品交易所(CME)、富蘭克林鄧普頓等頭部金融機構高管均將到場參與各項議程。

本屆TOKEN2049包下濱海灣金沙會展中心全部五層展館，打造覆蓋主題議程、商務對接、健康休閒、沉浸式現場體驗及標誌性專屬接待禮遇的嘉年華式會場。

在TOKEN2049周期間，全城將舉辦超千場配套活動，涵蓋行業論壇、黑客松、投資者交流會、線下交流會、商務社交招待會等。同一周內，新加坡還將同步舉辦亞洲數字資產峰會(Digital Asset Summit Asia)、Sui Basecamp、Network State Conference、米爾肯研究院亞洲峰會(Milken Institute Asia Summit)、福布斯全球CEO大會(Forbes Global CEO Conference)等重磅活動，同期還恰逢世界一級方程式賽車錦標賽(F1)新加坡大獎賽，產業交流氛圍將非常濃厚。

TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum表示：「迪拜場活動將調整至2027年舉辦，因此今年我們將全部資源與重心投向新加坡站。目前市場報名熱度極高，超70%的展位已被預訂。未來數周，我們還將推出全新議程板塊與活動形式，進一步豐富面向機構的專屬議程。我們十分期待今年10月與各界同仁相聚新加坡，共赴規模頂尖的年度行業盛會TOKEN2049。」

2026年大會將迎來第二屆TOKEN2049 Origins（36小時黑客松），同時重啟NEXUS創業大賽。兩項賽事報名申請量已遠超去年，累計報名人數達數千人。今年決賽的評委均來自頭部風投機構，包括Dragonfly、Multicoin與Maelstrom。

早鳥優惠票（Happy Bird票）限時發售，新加坡TOKEN2049門票預計將在活動開幕前售罄；目前展會展位與品牌合作名額尚有少量剩余。

如需購票及了解更多詳情，請訪問新加坡TOKEN2049。

美通社是本屆新加坡TOKEN2049的社區合作伙伴。

TOKEN2049聯合創始人Alex Fiskum可接受媒體採訪。

關於TOKEN2049

TOKEN2049是全球領先的加密行業系列峰會，匯聚全球數字資產生態的核心決策者，搭建對接交流、思想碰撞、共同塑造行業發展格局的平台。大會面向全球創業者、企業高管、金融機構、投資人、技術開發者及政策制定者開放，是全行業的交流中心。

SOURCE TOKEN2049